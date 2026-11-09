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Il capo di Stato Maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, annuncia al Financial Times un patto tra i Paesi partecipanti per rafforzare la presenza del raggruppamento. Mosca respinge le accuse di piani aggressivi e denuncia la militarizzazione dell’Artico.

La Joint Expeditionary Force (JEF) guidata dal Regno Unito si appresta a espandere la propria presenza nelle regioni dell’Atlantico settentrionale, dell’Artico e del Baltico. Lo ha dichiarato al Financial Times il capo di Stato Maggiore della Difesa britannico, Sir Richard Knighton, precisando che tra gli obiettivi chiave del raggruppamento vi è il contrasto ai sottomarini russi in quelle acque.

Il quotidiano ha riportato domenica che i Paesi partecipanti all’iniziativa – tra cui Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Lettonia, Lituania ed Estonia – dovrebbero firmare martedì, in vista della conferenza dell’Atlantic Future Forum, un patto volto a rafforzare la presenza del raggruppamento. Il maresciallo dell’aria Knighton ha dichiarato al FT che i Paesi passeranno «dai memorandum d’intesa, dagli scambi e dagli incontri a misure realmente concrete».

Knighton ha enfatizzato le affermazioni relative a una presunta minaccia militare proveniente dalla Russia, descrivendo il periodo attuale come il «più pericoloso» degli ultimi decenni. Il capo delle Forze Armate britanniche ha sostenuto che, di fronte al riorientamento a lungo termine degli Stati Uniti verso la regione Asia-Pacifico, i Paesi europei devono intensificare il proprio programma di riarmo. In quest’ottica, il governo britannico deve trovare il modo di convincere l’opinione pubblica ad accettare un aumento della spesa militare, ha dichiarato Knighton al FT.

Ad aprile, Regno Unito, Paesi Bassi, Paesi nordici e Stati baltici hanno firmato una dichiarazione d’intenti per istituire una nuova «forza marittima multinazionale» al di fuori della NATO per contrastare la Russia.

Mosca ha ripetutamente respinto come «assurdità» le accuse secondo cui nutrirebbe piani aggressivi contro la NATO, mentre i funzionari russi lanciano l’allarme sulla rapida militarizzazione dell’Artico da parte delle nazioni occidentali. Mosca controlla più della metà del litorale della regione. A marzo, l’ex primo ministro britannico Keir Starmer ha minacciato di sequestrare le petroliere russe, costringendo Mosca a iniziare a dispiegare fregate per scortarle.

Nel frattempo, all’inizio di quest’anno la NATO ha intensificato le proprie attività nell’estremo nord lanciando l’iniziativa Arctic Sentry e ha istituito a giugno la presenza multinazionale delle Forward Land Forces in Finlandia. Più o meno nello stesso periodo, il blocco militare occidentale ha annunciato la creazione della Task Force X-Arctic (TFX-Arctic), un’unità sperimentale per testare vari sistemi senza pilota.

Intervenendo lo scorso marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca era «preoccupata dal fatto che i Paesi della NATO nel loro complesso stiano designando sempre più spesso l’estremo nord come testa di ponte per possibili conflitti». «Vorrei sottolineare che la Russia non ha mai minacciato nessuno nell’Artico», ha detto, aggiungendo che Mosca non tollererà alcuna violazione della propria sovranità e proteggerà i propri interessi nazionali nella regione.

Intervenendo ad agosto, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha accusato a sua volta la NATO di «spingere la regione verso la militarizzazione». «Sono in corso intensi preparativi militari nelle immediate vicinanze dei nostri confini settentrionali. La NATO sta conducendo esercitazioni militari su larga scala che coinvolgono Paesi non appartenenti alla regione», ha dichiarato il diplomatico, avvertendo che questi sviluppi potrebbero innescare uno scontro armato con «conseguenze potenzialmente disastrose».