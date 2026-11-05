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«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

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«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

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Il 4 novembre, nella Giornata delle Forze Armate, l’Università di Scienze Politiche è stata teatro di una forte contestazione contro Paolo Gentiloni. Al centro della protesta, organizzata da Cambiare Rotta Roma, c'è il netto rifiuto di quella che gli studenti denunciano come una "propaganda bellicista" e l'ennesima passerella di una classe dirigente accusata di promuovere il riarmo e la potenza militare europea a discapito di welfare, istruzione e sanità.

Mentre le piazze italiane continuano a riempirsi contro la guerra e il carovita, la mobilitazione studentesca punta il dito contro le politiche economiche e di difesa portate avanti trasversalmente da centrodestra e centrosinistra.

«Chi predica guerra, precarietà, riarmo e sfruttamento togliendo fondi alla sanità, all’istruzione e al lavoro troverà sempre la nostra ferma opposizione», denunciano i collettivi studenteschi, rilanciando la mobilitazione in vista della manifestazione nazionale prevista a Roma per il prossimo 12 dicembre.

Guarda il video integrale della contestazione:

 
 
 
 
 
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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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