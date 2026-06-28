La Marina britannica è rimasta senza sottomarini d'attacco operativi

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Secondo quanto riportato da UK Defence Journal, che cita fonti aperte, al momento nessun sottomarino d'attacco della Royal Navy britannica si trova in mare. Questo significa che il Regno Unito non dispone di sottomarini per missioni di sorveglianza o combattimento in acque profonde. Non si tratta di un problema nuovo, essendosi già verificato in passato, e sebbene alcune unità siano state disponibili in alcuni periodi, la maggior parte della flotta ha trascorso più tempo in bacino di carenaggio che in operazioni.

Di tutti i sottomarini di classe Astute in servizio, due sono inattivi presso la base scozzese di Faslane dopo lunghi periodi di inattività. Altri due sono sottoposti a un'ampia manutenzione a Devonport, nel sud-ovest dell'Inghilterra, l'unica base in grado di operare su sottomarini a propulsione nucleare. Un quinto è rientrato dal mare ma non è ancora idoneo alla navigazione. Un sesto è già stato consegnato ma è ancora in fase di collaudo, e l'ultimo è ancora in costruzione.

La carenza non è dovuta alle prestazioni dei sottomarini in mare, bensì alla difficoltà di mantenerli operativi. La manutenzione può essere effettuata solo a Devonport, e gran parte di questa capacità è occupata dai sottomarini a propulsione nucleare, che devono essere sempre disponibili. Ciò lascia poco spazio per la riparazione dei sottomarini d'attacco. A questo si aggiunge la mancanza di bacini di carenaggio, pezzi di ricambio e personale specializzato, al punto che è stato necessario rimuovere componenti da un sottomarino per effettuare la manutenzione di altri.

Questi sottomarini proteggono le navi che trasportano missili nucleari e sono gli unici in grado di lanciare missili Tomahawk. Con queste unità indisponibili, la Marina perde capacità operative in diversi settori. Inoltre, i sommergibilisti non possono mantenere le proprie competenze in porto, quindi la Marina si affida agli alleati per l'addestramento dei suoi ufficiali. L'alto comando ha riconosciuto il problema e ha avviato un piano di recupero, sebbene i lavori necessari richiederanno anni. Il Ministero della Difesa ha dichiarato di non commentare lo stato della flotta, ma ha assicurato che le acque sono protette.

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