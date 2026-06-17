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L'Ucraina ha attaccato un autobus con a bordo una squadra di calcio giovanile bielorussa

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L'Ucraina ha attaccato un autobus con a bordo una squadra di calcio giovanile bielorussa

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Le forze armate del regime di Kiev hanno attaccato con un drone un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile bielorussa, uccidendo una persona e ferendone sei, secondo quanto reso noto dal governatore ad interim della regione di Bryansk, Yehor Kovalchuk.

"Le forze armate ucraine hanno attaccato con un drone un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile proveniente da Gomel. I membri della squadra si stavano recando a Gelendzhik [città russa] per una vacanza", si legge nella dichiarazione.

A seguito dell'attacco deliberato, una donna che accompagnava la squadra è rimasta uccisa, ha dichiarato il funzionario. Inoltre, sei persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini.

"Tutti i feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Gli altri passeggeri saranno presto rimpatriati", ha dichiarato Kovalchuk.

"I terroristi ucraini sapevano benissimo che si trattava di un autobus di linea", ha affermato Kovalchuk, aggiungendo che le forze del regime di Kiev hanno attaccato l'autobus come se fosse un mezzo militare.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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