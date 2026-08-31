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La NATO sta creando un nuovo fronte artico contro la Russia – Lavrov

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La NATO sta creando un nuovo fronte artico contro la Russia – Lavrov

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La NATO sta cercando di trasformare l'Artico in un nuovo «focolaio» di tensioni con il suo attivo potenziamento militare nella regione, ha avvertito il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Le attività dell'alleanza seminano un clima di sfiducia e rischiano di provocare un confronto armato potenzialmente pericoloso non solo con Mosca ma anche con altre nazioni, ha ammonito in un articolo pubblicato lunedì da Arctic.ru.

Il blocco militare guidato dagli Stati Uniti ha intensificato le proprie attività militari nell'estremo nord all'inizio di quest'anno, lanciando l'iniziativa «Arctic Sentry». La mossa è stata presentata come una risposta al tentativo del presidente statunitense Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese della Groenlandia, con la motivazione che esso sarebbe stato minacciato dalla Russia e dalla Cina.

 

La militarizzazione dell'Artico e le esercitazioni NATO

«Sono in corso intensi preparativi militari nelle immediate vicinanze dei nostri confini settentrionali. La NATO sta conducendo esercitazioni militari su larga scala che coinvolgono paesi non regionali e sta introducendo nuove componenti del proprio sistema di comando e controllo», ha dichiarato il ministro.

Già a febbraio, i paesi della NATO avevano organizzato esercitazioni incentrate sulla Groenlandia e sull'Artico in generale, coinvolgendo in particolare aerei da guerra svedesi e danesi. A marzo, il blocco ha messo in scena una massiccia esercitazione militare in Norvegia e Finlandia – due nazioni nordiche confinanti con la Russia – che ha coinvolto un totale di 32.500 soldati provenienti da 14 nazioni. Le truppe si sono addestrate sul territorio di entrambi i paesi, oltre che «in mare e in volo», in «condizioni artiche estreme», in quella che le Forze Armate norvegesi hanno descritto come la «più grande esercitazione militare del 2026» del paese.

La scorsa settimana, le forze statunitensi, britanniche e norvegesi hanno dato il via a un'altra esercitazione sull'isola norvegese di Jan Mayen. L'operazione mira a integrare «sensori multinazionali, nodi di comando e controllo e fuoco di precisione in una rete di attacco congiunta», secondo un comunicato del Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

Jan Mayen – una remota isola vulcanica situata a 1.000 chilometri dalla Norvegia continentale – è descritta dal think tank US Naval Institute come una posizione chiave nel corridoio Groenlandia-Islanda-Regno Unito – un «punto di strozzatura contro l'ingresso nell'Oceano Atlantico da parte delle forze navali russe» e in particolare della sua Flotta del Nord.

 

L'avvertimento di Lavrov e le sanzioni occidentali

«I membri della NATO e altri paesi occidentali non nascondono le loro vere motivazioni, dichiarando apertamente la loro intenzione di trasformare l'Artico in un nuovo fronte per contrastare lo sviluppo della Russia e dei suoi partner che condividono la stessa visione», ha affermato Lavrov, commentando la situazione e avvertendo che un simile approccio «aumenta il rischio di incidenti che potrebbero innescare uno scontro armato con conseguenze potenzialmente disastrose».

Il ministro ha inoltre affermato che la NATO e l'UE non solo rappresentano una «minaccia diretta» per la sicurezza russa, ma cercano anche di «minare i diritti legittimi della Russia nella cooperazione internazionale», prendendo di mira i suoi partner con sanzioni che incidono in particolare sui progetti artici. Ha inoltre indicato la Cina e l'India come partner chiave di Mosca nella regione.

L'UE ha imposto alla Russia numerose ondate di sanzioni, comprese restrizioni mirate specificamente allo sviluppo del settore petrolifero e del gas artico del paese. Le misure sono state concepite per limitare l'accesso di Mosca alle tecnologie necessarie per le trivellazioni in acque profonde e l'estrazione delle risorse artiche, nonché per limitare i finanziamenti destinati a tali progetti. Secondo un rapporto pubblicato ad aprile dall'Institute for China-America Studies, le sanzioni hanno reso più complessa la cooperazione artica tra Mosca e Pechino, poiché le aziende cinesi temono di poter essere soggette a restrizioni secondarie qualora investissero in progetti congiunti su larga scala.

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