La presa di posizione dell'Egitto sulla guerra in Yemen e Bab el-Mandeb
L'Egitto ha dichiarato che risponderà senza riserve a qualsiasi richiesta di supporto da parte dell'Arabia Saudita nella lotta contro i ribelli Houthi in Yemen, a seguito dei sanguinosi attacchi che hanno colpito le infrastrutture aeroportuali del regno.
«Qualunque cosa chiedano i sauditi, ovviamente risponderemo [...] Forniremo ogni tipo di supporto senza riserve», ha affermato il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty durante un'intervista rilasciata a Bloomberg a margine della riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok.
Le dichiarazioni di Abdelatty arrivano all'indomani del raid che ha preso di mira l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh.
Escalation e nodo strategico di Bab el-Mandeb
L'improvvisa impennata della violenza giunge a una settimana dal lancio di un'offensiva da parte delle forze guidate da Riyadh per riconquistare i territori sotto il controllo degli Houthi.
Tra le aree chiave oggetto delle operazioni figura lo strategico stretto di Bab el-Mandeb, snodo marittimo fondamentale per il transito e l'approvvigionamento energetico mondiale.