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di Alessandro Bartoloni

Il gioco più atteso di sempre promette una libertà pressoché illimitata. Ma dietro la trasgressione, la violenza e la satira della società americana si nasconde una concezione della libertà perfettamente compatibile con l'ideologia dominante e con l’apologia del capitalismo.

Premessa: questo articolo non vuole essere una polemica “moralistica” nei confronti del gioco, né ovviamente ha l’obiettivo dire come un videogame dovrebbe o non dovrebbe essere. Questo articolo vuole invece essere un’analisi di un prodotto di punta dell’industria culturale attraverso le categorie della “teoria critica”; e cioè un’analisi che cerca di mostrare i legami tra le narrazioni e le rappresentazioni culturali (spesso implicite o inconsapevoli) presenti nel gioco, con l’ideologia dominante e la struttura economico-politica che trae direttamente o indirettamente vantaggio dalla diffusione queste rappresentazioni. Buona lettura!

Nel nuovo Grand Theft Auto puoi rapinare una banca, rubare automobili, trafficare droga, sfidare la polizia, accumulare una fortuna e seminare il caos per le strade. Ma ci sono alcune cose che non puoi fare: non puoi fondare un sindacato per organizzare i lavoratori sfruttati della città. Non puoi costituire un partito politico rivoluzionario, organizzare gli abitanti dei quartieri poveri contro le élite economiche o costruire un movimento capace di modificare i rapporti di proprietà. Non puoi fondare un mezzo di contro-informazione che provi a mettere in discussione l'egemonia culturale dominante. Puoi violare praticamente qualsiasi regola della convivenza civile, ma non puoi provare a costruire un ordine sociale alternativo.

Ora, nessun pretende che un videogioco incentrato sulla criminalità offra tutte le possibilità della vita reale. Ma il problema filosofico rimane: perché persino in un universo virtuale nel quale apparentemente tutto è possibile, la libertà individuale viene rappresentata soprattutto attraverso l'accumulazione di denaro, la competizione e la conquista del successo personale? È una domanda che dice molto non tanto di GTA VI (che anche chissenfrega…), ma della società che lo ha prodotto (la nostra), quella dell’astratta la libertà di fare tutto, purché nulla cambi.

Ambientato nello Stato immaginario di Leonida, una versione caricaturale della Florida, il gioco segue le vicende di Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia che cerca di emanciparsi dalla propria precaria condizione attraverso l’attività criminale. Vice City è una rappresentazione grottesca, eppure riconoscibilissima, della società statunitense: miliardari ostentatamente ricchi, criminalità diffusa, consumismo esasperato, celebrità costruite attraverso i social, speculatori, influencer, pubblicità surreali. In questo universo, il denaro non rappresenta soltanto uno strumento per acquistare beni e servizi, è anche una misura fondamentale dell'avanzamento del giocatore e una delle principali condizioni del riscatto dei protagonisti. Jason e Lucia vogliono conquistare una vita migliore, sottrarsi alla precarietà e raggiungere un'esistenza finalmente sicura, ma il percorso che il gioco mette loro a disposizione passa attraverso la rapina e l'arricchimento, e il consumo di beni sempre più esclusivi.

Ecco quindi un primo aspetto da sottolineare: i GTA raccontano da sempre una società attraversata da profonde disuguaglianze economiche e da rapporti di potere evidentemente ingiusti, ma la principale possibilità offerta ai protagonisti per emanciparsi non consiste nella trasformazione di quei rapporti, consiste sempre nel tentativo di conquistare una posizione più favorevole al loro interno. L'ordine economico esistente diventa così, allo stesso tempo, la causa delle difficoltà dei protagonisti e l'orizzonte entro cui essi cercano una soluzione. La critica sociale convive con l'accettazione delle sue regole fondamentali: uno specchio fedele delle società occidentali neoliberali.

E la criminalità? A ben vedere, la criminalità e le mafie non hanno mai rappresentato un problema strutturale per il capitalismo. Anzi. Gli Stati Uniti sono la società con la popolazione carceraria più alta al mondo eppure gli oligarchi che li governano se la passano benissimo, e grazie alla criminalità possono mettere in piedi un lucrosissimo “capitalismo della sorveglianza” allo scopo di controllare e tenere buona tutto quel 90 per cento della popolazione non avvantaggiata dalla folle polarizzazione della ricchezza e dalla natura plutocratica del loro regime politico.

La stessa apparente “ribellione” del gioco quindi, quella di chi prende un fucile, delinque, rapina e ammazza (per lo più altri poveracci), è totalmente funzionale alla riproduzione degli attuali rapporti di forza, e non mette per nulla in crisi il potere e l’ideologia dominante. Anzi; la incanala rabbia e violenza dove fa meno male.

Il realismo capitalista di Mark Fisher

Per comprendere meglio questa contraddizione può essere utile ricorrere a uno dei concetti più interessanti della teoria critica contemporanea: il realismo capitalista del filosofo britannico Mark Fisher. Nel suo celebre saggio del 2009, Fisher descrive il capitalismo non semplicemente come un sistema economico, ma come un orizzonte culturale e ideologico che tende a presentarsi come l'unico ordine sociale concretamente possibile. Secondo Fisherr, il successo storico del neoliberismo non sarebbe consistito soltanto nella progressiva privatizzazione dei servizi pubblici, nell'indebolimento delle organizzazioni dei lavoratori o nella crescente subordinazione delle istituzioni politiche alle esigenze del mercato. La sua vittoria più profonda sarebbe stata culturale: aver progressivamente indebolito la stessa capacità di immaginare una società fondata su principi differenti.

Non significa che i cittadini considerino il capitalismo giusto. Al contrario, gran parte delle persone lo considera profondamente ingiusto e disumano; ma tutto questo può convivere con la convinzione, più o meno consapevole, che non esista alcuna alternativa concretamente praticabile.

GTA sembra prestarsi perfettamente a questa lettura. La società rappresentata da Rockstar è un universo profondamente corrotto, e la cosa non viene assolutamente nascosta o “edulcorata”. Eppure, la possibilità di una trasformazione collettiva di questo ordine rimane sostanzialmente estranea alle principali dinamiche del gioco. Il giocatore può distruggere fisicamente una parte della città, ma non può modificarne l'organizzazione economica e politica. Può ribellarsi alle autorità, ma non può costruire istituzioni alternative. La libertà che gli viene concessa è immensa sul piano dell'azione individuale, ma estremamente limitata su quello della trasformazione sociale.

Un GTA più “woke”

C'è un altro aspetto del nuovo capitolo che merita attenzione. Rispetto ai precedenti episodi, GTA VI presenta un cambiamento nella rappresentazione delle donne e delle minoranze. La presenza di Lucia Caminos come protagonista centrale costituisce una novità significativa, e già nel 2022 un'inchiesta di Bloomberg aveva documentato la volontà di Rockstar di evitare alcune forme di satira considerate offensive nei confronti di minoranze etniche e religiose.

Penso che sia interessante notare come questa maggiore sensibilità “intersezionale” conviva con una sostanziale continuità dell'orizzonte economico rappresentato dal gioco; e anche in questo senso GTA VI è per certi aspetto un fedele specchio della nostra società: una donna può oggi finalmente (e giustamente) occupare il centro della narrazione ma questo nel frattempo non ha implicato in nessun modo che le condizioni materiali degli abitanti delle nuove città di GTA VI siano migliorate rispetto ai capitoli precedenti. Anzi.

Insomma, come sappiamo ormai benissimo alla luce degli ultimi 40 anni di neoliberalismo, la maggiore attenzione alle differenze etniche e di genere può tranquillamente convivere con un universo sociale nel quale l'emancipazione continua a essere immaginata sempre di più come successo individuale, e la discriminazione fondamentale all’interno delle società capitaliste (quella economica) non viene in alcun modo messa in discussione ma anzi acuita tragicamente.

Un ultimo curioso episodio permette di comprendere fino a che punto Grand Theft Auto sia diventato un linguaggio culturale “bipartisan”: alla vigilia dell'uscita del gioco, la Casa Bianca ha pubblicato un video ispirato all'estetica di GTA VI, con Donald Trump protagonista e la scritta Welcome to MAGA City XLVII. In Italia, anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha partecipato pubblicamente all'entusiasmo per il lancio, condividendo sui social il download del gioco. Una perfetta metafora dell’illusoria libertà di scelta all’interno del totalitarismo capitalista?

ALESSANDRO BARTOLONI