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di Giorgio Cremaschi

Il bombardamento in Libia di navi della Russia, rivendicato da Zelensky, è un atto VOLUTO di escalation verso la guerra totale in Europa. Se il governo dell’Ucraina manda i droni contro la Russia ovunque nel Mediterraneo e in Europa, lo ha fatto da poco anche in Finlandia, basta davvero pochissimo per non precipitare tutti nella catastrofe.





Il bombardamento in Libia è avvenuto vicino all’Italia e i missili sono partiti probabilmente da luoghi ancora più vicini. È chiaro cosa vuol dire tutto questo?



Come si fa ad esprimere solo “preoccupazione” come il nostro sempre più ridicolo e pauroso governo?



Bisogna fermare l’invio di armi in guerra e la guerra, prima di precipitarci dentro.



Bisogna negoziare un compromesso di pace con la Russia che coinvolga tutta l’Europa nel disarmo. Bisogna fermare i guerrafondai NATO ed europei prima che sia troppo tardi.



Il resto sono chiacchiere inutili o pericolosissime.