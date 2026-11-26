Vi presentiamo la traduzione del discorso tenuto da Luis Britto - scrittore, storico, saggista, avvocato e docente universitario. Un grande punto di riferimento per la riflessione politica, sociologia e culturale dell'America latina e del Venezuela - alla presentazione del suo ultimo libro “Venezuela, Bloqueo, Agresión, Resistencia” alla 22esima edizione della Fiera Internazionale del libro del Venezuela.

(Stefania Russo)







di Luis Britto García*

Ci sono argomenti di cui non si parla, ci sono cose che non si dicono. Sembra che tutti si comportino come in casa dell'impiccato, dove non si può nominare la corda, ma in Venezuela bisogna nominare proprio la corda, perché è da lì che deriva tutto. Dobbiamo avere ben chiaro cosa sta succedendo in Venezuela, qual è la nostra situazione. Nessuno ne parla in modo chiaro.

Siamo una colonia, uno Stato libero associato, un protettorato, o un Paese sotto tutela? Io in questo momento ho una risposta. Siamo un Paese in guerra. Dopo un blocco criminale durato quasi due decenni, con mille ingerenze, tentativi di invasione di ogni genere, dopo una lunga storia di saccheggi nei Caraibi in cui hanno perso la vita più di 200 connazionali pescatori su piccole imbarcazioni artigianali, polverizzati dai missili, imprvvisamente una mattina, o meglio all'alba, i caccia bombardieri Usa bombardano Caracas, bombardano le zone limitrofe a Caracas, bombardano Maracay e sequestrano il Presidente e Cilia Flores dopo uno scontro in cui hanno perso la vita circa 32 fratelli cubani, 47 venezuelani opponendo resistenza con armi elementari, e un numero imprecisato di civili, alcuni dei quali stanno ancora lottando tra la vita e la morte, per sopravvivere al "regalo" che ci hanno fatto.

Lo stesso aggressore l'ha definita una guerra. Mentre il Segretario Marco Rubio ha dichiarato: "No, questa non è stata una guerra, è stata un'operazione". Uno dei membri del Congresso gli ha chiesto: "E se l'avessero fatto a noi, agli Stati Uniti?"

È interessante vedere quali sono gli elementi fattuali ed economici di questa situazione perché, a causa di questa opacità, la maggior parte dei fatti non si conosce. Già il 9 gennaio, appena pochi giorni dopo l'attentato criminale si è svolta una riunione alla Casa Bianca. Perché questa riunione? Per spartirsi il bottino. Il Venezuela è un bottino. Questa è la definizione giuridica secondo l'aggressore. Il presidente degli Stati Uniti convoca le 17 principali industrie petrolifere degli USA per spartirsi il bottino. E dichiara: “Quando arrivate, ricordatevi che state firmando un contratto con me, non con il Venezuela”. Aveva detto in precedenza: «Io governerò il Venezuela e amministrerò il petrolio finché non ci sarà una transizione»; Vi chiedo: quanti dollari hanno messo quelle società miliardarie per acquisire sul Venezuela diritti che non spettano loro? Il sottosuolo, secondo la nostra Costituzione, è di tutti noi venezuelani. Nemmeno un dollaro... li ha convocati il capo dei pirati, dei saccheggiatori, dei delinquenti, dei mafiosi. Ecco qui, ecco qui la preda. Ma nessuno ha voluto metterci un dollaro, per due ragioni. La prima, la mancanza di garanzie giuridiche. In pratica, quello che stanno commettendo è un furto bello e buono. Sono entrati in un Paese facendo razzia e stanno cercando di spartirsi dei beni che appartengono esclusivamente al popolo. Qualcuno ha detto: "Questa cosa è un po' strana. Siamo qui come un gruppo di mafiosi a spartirci il bottino di una rapina, forse non è un affare sicuro". Tra l'altro, la faccenda non è così semplice come hanno cercato di dipingerla le autorità statunitensi. Per rimettere in produzione una serie di giacimenti, ci vogliono 10 anni, e un investimento pari a 100 miliardi di dollari. Ma il problema era soprattutto un altro, e anche di questo non è stato detto nulla. Durante il lungo bloqueo, inasprito con il decreto di Obama nel 2015, il Venezuela aveva cercato altri partner per vendere il proprio petrolio, per incassare valuta estera, e aveva dato una serie di concessioni a Rosneft, che è la compagnia petrolifera statale russa, e a diverse società cinesi. Ciò significa che più del 40% dei giacimenti petroliferi del Venezuela sono già vincolati da alcune concessioni.

Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha dovuto ammetterlo: “Le concessioni sono legittime e saranno rispettate”. Perché una cosa è bombardare un Paese in via di sviluppo, altra cosa è espropriare i beni a potenze dotate di bombe nucleari. In effetti, il Venezuela aveva continuato a produrre petrolio. Ci avevano investito i cinesi e i russi, e quel petrolio veniva venduto sul mercato mondiale attraverso la "flotta fantasma”. Quindi, i saccheggiatori si sono ritrovati con un guscio vuoto in mano. Una parte del petrolio è data in concessione ai russi e una parte ai cinesi. Si tratta di giacimenti in produzione su cui vige una totale opacità, al punto che solo di recente si è venuto a sapere che questi accordi sono ancora in vigore, perché il Ministro degli Esteri russo, il signor Sergej Lavrov, ha affermato che la Federazione Russa vanta dei diritti, e che li difenderà. Lo stesso hanno dichiarato i responsabili del Ministero degli Esteri cinese. In altre parole, l'idea che il Venezuela sia una preda sottomessa al saccheggio illimitato degli Stati Uniti è una finzione tutta da verificare. È un complesso gioco internazionale. Evidentemente nessuna di quelle 17 società ha voluto partecipare, proprio perché mancano garanzie giuridiche. Che cosa è successo allora? Il presidente degli Stati Uniti ha emanato un decreto. Conclusione: tutti gli introiti del Venezuela derivanti dalla vendita di minerali non vanno al nostro Erario. Non passano attraverso il Banco del Tesoro, né attraverso il Tesoro Pubblico. Secondo l'ordine esecutivo 14373 del Presidente degli Stati Uniti, tutti questi introiti confluiscono in un fondo. Tutti i proventi del Venezuela derivanti dalla vendita dei suoi minerali non vanno a noi, vanno nel bilancio del Tesoro degli Stati Uniti. Teoricamente quel conto contiene fondi che sono di proprietà del Venezuela, sono le nostre ricchezze. Ma la proprietà è tale solo se esiste il diritto di usare, disporre o godere di un bene. Noi venezuelani non possiamo né usare, né godere, né disporre di tutti quei fondi che ci stanno rubando. E non si tratta solo del petrolio. Stanno già cercando di assicurarsi anche lo sfruttamento dell'oro. Tutto ciò va direttamente in un capitolo di spesa degli Stati Uniti. Nessuno sa che fine abbia fatto quel denaro sottratto al Venezuela. Una società, KMPG, ha condotto un'analisi satellitare dei movimenti delle petroliere nei mari ed è giunta alla conclusione che, solo tra gennaio e giugno di quest'anno, gli Stati Uniti hanno movimentato circa 13 miliardi di dollari provenienti dal Venezuela. Ora la grande incognita: dov'è tutto quel denaro? Scott Bessent, Segretario del Tesoro, ha detto che non lo sapeva. Non aveva dati. Continuando di questo passo, a dicembre potrebbero arrivare a saccheggiare 26 miliardi di dollari. Se li sono portati via così, senza rendere conto a nessuno, senza firmare una ricevuta. Hanno interpellato Marco Rubio al Congresso. Anche lui ha risposto in modo evasivo affermando che c'era una partita contabile in cui era custodito quel denaro. La vendita del nostro petrolio, il nostro danaro non è finito neanche in quella partita del Tesoro. Sembra che una parte sia finita su un conto in Qatar e un'altra nella City. La City è il distretto finanziario di Londra, vale a dire che i nostri soldi non sono nemmeno al Tesoro degli Stati Uniti, ma in una partita segreta amministrata privatamente in un Paese straniero. Un distretto finanziario dove per di più ci tengono bloccate diverse migliaia di tonnellate d'oro. Dopo la batosta delle elezioni di medio mandato, ci sono stati alcuni chiarimenti. Finalmente quei signori, dopo 9 mesi di silenzio assoluto, hanno confessato che c'è del denaro e che ne hanno restituito una parte al Venezuela. Non si sa quanto esattamente. Non ci sono ricevute, non ci sono estratti conto, non ci sono rapporti contabili su chi si sia tenuto cosa, né quando, né perché. Guardate in che condizioni versano le nostre finanze e perché abbiamo problemi a finanziare le nostre spese. Gli stipendi sono bloccati. D'altronde le nostre entrate petrolifere si trovano tra il Qatar e la City. Il nostro Paese è segnato da una forte svalutazione. E cosa puó fare per sostenere le spese? Svalutare la moneta, stampare più carta; in secondo luogo ricorrere al credito pubblico, indebitarsi; e in terzo luogo fare un'ondata di privatizzazioni dell'intero patrimonio pubblico: beni, società, aziende agricole, ecc. Tutto viene messo all'asta silenziosamente in base a una cosiddetta "legge antiblocco" che permette allo Stato di vendere, cedere o affittare qualsiasi proprietà senza rispettare i requisiti costituzionali né legali e senza informare nessuno, perché chiunque informi su questo, secondo la stessa legge antiblocco, finisce in prigione. Tutti quei beni pubblici appartengono a voi, appartengono a me. Com'è possibile finire in galera solo per aver informato su come vengono gestiti dei beni che mi appartengono? In questa situazione ci annunciano candidamente che è stato stipulato il miglior accordo petrolifero del mondo tra un invasore che ci ha bombardati e ci sta rubando tutto, e la Repubblica del Venezuela. E solo quattro o cinque mesi dopo averla già preparata sottobanco. Perché non ci informano, perché non ci dicono nulla? C'è una frase di Bolívar — che scrisse in una lettera a Páez quando pensava di rompere con la Grande Colombia — in cui gli disse: 'All'ombra del mistero lavora solo il crimine'. Com'è possibile che a un Paese venga sottratto il 90% delle sue entrate e che nessuno sappia esattamente dove siano, e in che misura? Eppure è stato firmato il miglior accordo petrolifero del mondo. Continuavano a ripeterci che il presunto accordo petrolifero era una meraviglia, un accordo tra Stati Uniti e Venezuela. Ma il Segretario di Stato ha subito stroncato quell'illusione. "No, in realtà non è così, in realtà l'accordo petrolifero è con una società". Una società che esiste da appena 4 anni e che ha sede alle Barbados. Le Barbados sono un'isoletta dei Caraibi più piccola di un quartiere di Caracas. Hanno leggi molto liberali sulla gestione dei capitali, con tassi d'interesse che vanno dall'1 al 5%, praticamente un paradiso fiscale. Chi dirige questa società è un certo signor Betancourt. La sua fedina penale vanta una truffa ai danni del fisco venezuelano per frode nella vendita di centrali elettriche mai entrate in funzione che hanno provocato l'attuale crisi elettrica del Venezuela. Latitante ricercato dalla giustizia in Svizzera, dove gli hanno perquisito casa e hanno cercato di arrestarlo ma lui è scappato. Latitante ricercato dalla polizia in Germania, latitante ricercato dalla polizia in Inghilterra. Persino James Bond gli dava la caccia e gli è sfuggito. Aveva anche dei precedenti penali negli Stati Uniti che sono peró miracolosamente spariti. Insomma, è proprio un tipo che ispira fiducia. In una società, quali capitali è in grado di apportare questo signore per meritare l'assegnazione di 95 miliardi di barili di petrolio per un periodo di appena 100 anni? anche se qui ci dicono che sono 25. Pensateci bene, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti saranno legati a questo meraviglioso accordo. Questa guerra ha imposto una specie di dittatura. Si chiama dittatura il sistema che concentra tutti i poteri in una sola mano decisionale. E la dittatura che gli Stati Uniti vogliono imporre concentra il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Cominciamo dal potere giudiziario. La Corte Suprema ha pubblicato un modesto comunicato chiedendo rispetto per la sovranità del Venezuela. Hanno licenziato circa 23 magistrati per questo "peccato", tra cui Luis Damiani, un mio amico. Potere legislativo: improvvisamente vengono approvate leggi incostituzionali. La legge sugli idrocarburi, la legge sulle miniere e altre. Perché è incostituzionale la legge sugli idrocarburi? Perché la nostra Costituzione riserva a vita l'attività petrolifera alla Repubblica del Venezuela in rappresentanza del popolo, che è il vero proprietario degli idrocarburi. Hanno approvato alla velocità della luce una riforma sugli idrocarburi. Così è già in vigore una nuova legge che corregge quella che fece promulgare Chávez nel 2000-2003. Bisogna avere davvero un gran coraggio per correggere quanto fatto dal Comandante. Con questa nuova riforma si possono dare concessioni senza limti di tempo semplicemente notificandolo al Congresso. Si cedono 95 miliardi di barili di petrolio in cambio di 100 miliardi di dollari, ma quei 100 miliardi di dollari non ci sono, non esistono. Prima di questa sciagurata riforma gli investitori dovevano pagare quote per le royalties — cioè per la proprietà del petrolio — che arrivavano fino al 65% del valore del petrolio. Adesso le royalties si aggirano tra il 25 e il 15%. Un economista ha fatto un calcolo sul presunto investimento e il petrolio estratto, risultato: abbiamo ceduto il petrolio per 3,22 dollari al barile. A quanto sta il barile adesso nel mercato mondiale? Credo che abbia superato i 100 dollari. Il petrolio è una risorsa che nel tempo sarà sempre più preziosa perché comincia a scarseggiare. Tra 6 anni le riserve petrolifere degli Stati Uniti si esauriranno. Per questo ci hanno bombardati, ci hanno ammazzati, ci hanno sottoposti a un blocco. Semplicemente per impadronirsi del petrolio, senza il quale loro sono spacciati. E nel mondo le riserve di idrocarburi dureranno all'incirca quattro o cinque decenni. Pertanto quel petrolio che viene ceduto varrà sempre di più, mentre i dollari con i quali ce lo pagheranno, alla esorbitante cifra di 3,22 dollari al barile, saranno pagati con una carta che si sta già svalutando, perché l'unico valore del dollaro è quello del petrodollaro. Queste sono le condizioni alle quali si cede la principale ricchezza del Venezuela, per un pagamento futuro totalmente irrisorio. Tra le altre condizioni meravigliose di cui siamo venuti a conoscenza, non certo dal governo provvisorio, è che vendiamo agli Usa il 20% del nostro petrolio a prezzo di costo. Tutti noi sappiamo che in un'attività estrattiva si sostengono dei costi e si ricava un profitto; senza il quale la società fallisce. Il 20% del petrolio glielo dobbiamo letteralmente regalare a prezzo di costo, senza ottenere nemmeno un centesimo di profitto. Un'altra quantità la cediamo al Pentagono, al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Inoltre, nel caso in cui gli Stati Uniti ne avessero bisogno, l'80% del petrolio che produrremo sarà destinato a loro. Pensate a questo enorme parassita che risucchia tutti gli idrocarburi del nostro Paese a prezzo di costo, e a suo piacimento. Viene fuori che il presidente di questa farsa, il signor Betancourt, che ha sospesi con il fisco di tutto il mondo ed è ricercato ovunque — anche qui dovrebbe essere arrestato per la frode delle centrali elettriche — può essere sostituito solo con il voto dei due terzi dei dirigenti del Consiglio di Amministrazione. E i dirigenti di quella società provengono, per atto costitutivo, dagli Stati Uniti. Insomma, a decidere della nostra risorsa naturale fondamentale sarà una società che non ha sede in Venezuela e, per di più, lo stesso accordo dice che sarà regolato dalle leggi degli Stati Uniti e dai loro tribunali. Io da decenni porto avanti una campagna personale contro tutti gli accordi nei quali si stabilisce che le controversie saranno regolate da leggi straniere, da collegi arbitrali stranieri. Perché è così che abbiamo perso la Guayana Esequiba. Come è stata decisa la questione della Guayana? Ricorrendo al collegio arbitrale. Risultato: fino ad oggi la Guayana Esequiba non è nostra per questa sciocchezza che abbiamo commesso. Quasi tutte queste controversie su questioni finanziarie finiscono al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (ICSID), che è un meccanismo che dipende dalla Banca Mondiale. Bisogna andare lì, all'estero, a difendere diritti che appartengono alla nostra terra. Il nostro Paese, fin da prima del blocco navale britannico, tedesco e dell'allora Regno d'Italia del 1902-1903, ha una norma nella Costituzione che stabilisce che nei contratti di interesse nazionale si considera come inclusa — anche se non è esplicita — una clausola secondo cui le controversie che non possono essere risolte amichevolmente saranno risolte dai tribunali del Venezuela e in conformità con le sue leggi. Ora viene fuori che tutta quella che è la nostra ricchezza dipenderà dalle leggi degli Stati Uniti e dai loro tribunali. Secondo le leggi degli Stati Uniti il petrolio è proprietà privata, appartiene al proprietario del terreno. Per noi invece appartiene al popolo venezuelano. E quando ci sarà una controversia con quella società, quale legge verrà applicata? Secondo lo statuto dell'azienda si applicherà la legge degli Stati Uniti. Potremmo finire davanti a un tribunale straniero che dice di no, che il petrolio non appartiene al Venezuela, ma al proprietario del terreno che lo occupa. Che fare di fronte a tutto questo? Il Venezuela ha un'arma segreta. Nel 2002 il Presidente Chávez fu rapito. Saltò fuori un governo che si dichiarò al potere. Improvvisamente, un'ondata di venezuelani, dalle periferie, inondò le piazze, portando con sé un'arma segreta e, con quell'arma segreta, in circa 47 ore restituirono la presidenza al Comandante Chávez e lui fu liberato. Qual era quell'arma segreta? La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Le folle che andavano a reclamare la liberazione del Presidente e la sovranità del Venezuela, mostravano continuamente quel libretto blu ai mezzi di comunicazione che avevano istigato il colpo di Stato. Io immagino che i militari insorti si siano fatti due conti: "Quanta gente dovremo uccidere qui per mantenere il golpe? 5 mila, 10 mila, 500 mila persone, un milione di persone?". Non si può mantenere un'autorità contro un popolo che la respinge e che è deciso a rischiare tutto. Oggi dicono: "Ma ci hanno puntato una pistola alla tempia". Nessun Paese ha abbastanza uomini per puntare una pistola alle tempie di 33 milioni di venezuelani, per costringerci a consegnare la sovranità e la libertà del Venezuela. Siamo di fronte a un potere illegale, a una guerra che non si è conclusa, non c'è un trattato di pace, ci stanno rubando tutte le nostre risorse. La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, quel libretto blu che temono tanto, in uno dei suoi articoli finali recita che, se questa Costituzione cessasse di essere rispettata con mezzi diversi da quelli che essa stessa prevede, ogni cittadino o cittadina, investito o meno di autorità, ha il dovere e il diritto di ristabilirne la vigenza con tutti i mezzi a sua disposizione. Questo è ciò che dice la Costituzione. E la Costituzione è stata violata. Abbiamo il dovere e il diritto di imporla. Questa si chiama resistenza.