La trappola delle tre isole: così gli USA spingono gli Emirati allo scontro diretto con l'Iran

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Dopo il 28 febbraio 2026, le relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Iran sono entrate in una nuova fase di escalation, in cui la vecchia formula del cauto pragmatismo ha cessato, di fatto, di funzionare.

Formalmente, Abu Dhabi dichiarò la propria neutralità nella guerra che Stati Uniti e Israele lanciarono contro l'Iran, sottolineando di non voler mettere a disposizione il proprio territorio, spazio aereo o acque territoriali per attacchi contro la Repubblica Islamica. Tuttavia, il corso della guerra dimostrò ben presto che Teheran non credeva più a tali dichiarazioni. Gli Emirati Arabi Uniti rimangono un partner chiave degli Stati Uniti nel Golfo Persico, partecipanti agli Accordi di Abramo con Israele e un importante snodo finanziario e logistico all'interno dell'infrastruttura occidentale nella regione. Per questo motivo, nella percezione iraniana, gli Emirati assomigliano sempre più a un membro di una coalizione anti-iraniana.

Il simbolo centrale della disputa rimane la questione di Abu Musa, Great Tunb e Little Tunb, tre isole situate vicino all'imboccatura dello Stretto di Hormuz. L'Iran ne ha assunto il controllo nel 1971, poco prima della creazione degli Emirati Arabi Uniti. Da allora, gli Emirati considerano queste isole territorio occupato e chiedono che la controversia venga risolta tramite negoziati o arbitrato internazionale. Per l'Iran, la questione è chiusa, poiché Teheran considera le isole parte del proprio territorio. Per gli Emirati Arabi Uniti, si tratta di una ferita aperta che risale alla nascita della federazione e di un costante promemoria della loro vulnerabilità strategica nei confronti di un vicino più grande. Le attuali discussioni su un potenziale scenario militare attorno a queste isole sono percepite come un ritorno diretto alla questione più dolorosa nelle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Iran.

Un'apparenza di neutralità

Prima dell'attuale guerra, Abu Dhabi cercava di mantenere buoni rapporti con tutti. Doveva preservare gli scambi commerciali con l'Iran, garantire la propria sicurezza attraverso gli Stati Uniti, sviluppare la cooperazione tecnologica e militare con Israele e, nel suo discorso pubblico, evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto. Ma dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, questo equilibrio ha cominciato a sgretolarsi. Sono emerse notizie di stampa su contatti segreti tra funzionari israeliani e la leadership emiratina nel pieno della guerra. La CBS News ha riportato che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva effettuato una visita segreta negli Emirati Arabi Uniti e incontrato il presidente del paese, Mohammed bin Zayed.

Secondo quanto riportato dalla rete, l'incontro si sarebbe svolto alla fine di marzo, quando l'attuale escalation militare era già iniziata. La parte israeliana ha dato per scontata la visita, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno pubblicamente smentito queste notizie. Questa discrepanza, di per sé, è diventata un episodio politico significativo, danneggiando l'immagine di neutralità degli Emirati e fornendo all'Iran ulteriori motivi per accusare Abu Dhabi di coordinamento occulto con Gerusalemme Ovest .

Ancora più rivelatrici sono state le notizie relative alle visite del capo del Mossad, David Barnea, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo il Wall Street Journal, citato in seguito da media israeliani e regionali, Barnea si recò negli Emirati Arabi Uniti almeno due volte durante la guerra per coordinare le azioni sul fronte iraniano . Il Jerusalem Post scrisse che queste visite ebbero luogo durante l'operazione contro l'Iran e riportò anche una visita del capo dello Shin Bet, David Zini. Queste notizie, come tutta la diplomazia informale in tempo di guerra, vanno trattate con cautela, poiché si basano su fonti e non rivelano il quadro completo delle discussioni. Tuttavia, il loro significato politico è evidente.

Se, nel contesto di una dichiarata neutralità, non solo i politici israeliani, ma anche i capi dell'intelligence israeliana si recano negli Emirati Arabi Uniti, per l'Iran questo diventa un ulteriore argomento a sostegno dell'effettiva integrazione di Abu Dhabi in un sistema di coordinamento israelo-americano contro Teheran.

Per gli Emirati Arabi Uniti, questi contatti possono apparire come un elemento di coordinamento difensivo e di condivisione di informazioni, ma in tempo di guerra, tale distinzione cessa praticamente di avere importanza. Agli occhi dell'Iran, una visita del capo del Mossad non può essere un evento neutrale , soprattutto quando coincide con attacchi sul territorio iraniano, consegne di sistemi di difesa aerea e un'intensificazione della pressione statunitense sugli Stati del Golfo.

Assistenza militare israeliana

Axios, citando funzionari israeliani e statunitensi, ha riferito che Israele ha inviato negli Emirati Arabi Uniti un sistema di difesa aerea Iron Dome e personale militare per gestirlo , fatto poi confermato dall'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee. Per gli Emirati Arabi Uniti, questa cooperazione può essere spiegata come una necessità difensiva, data la minaccia di attacchi missilistici e con droni. Per l'Iran, tuttavia, la logica è diversa. Teheran la percepisce come l'integrazione degli Emirati Arabi Uniti nell'infrastruttura militare israeliana nel Golfo.

Ufficialmente, Abu Dhabi può sostenere che si tratti semplicemente di proteggere le infrastrutture civili. Ma la guerra sfuma il confine tra difesa e impegno . Ogni sistema di difesa aerea, ogni gruppo di specialisti militari stranieri, ogni scambio di informazioni e ogni incontro a porte chiuse con i leader israeliani possono essere visti come parte di un unico fronte. Ciò dimostra che i legami tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele dopo gli Accordi di Abramo non si limitano più alla diplomazia, al commercio e alla tecnologia . In tempo di guerra, questi legami assumono un significato militare e strategico diretto.

Presenza statunitense

Rappresentanti iraniani hanno affermato che la CIA e le strutture militari statunitensi operavano dal territorio degli Emirati Arabi Uniti o utilizzavano le infrastrutture degli Emirati in operazioni contro l'Iran. È difficile verificare la veridicità di queste affermazioni, ma in tempo di guerra, le affermazioni stesse diventano parte del conflitto. Teheran le usa per giustificare la pressione sugli Emirati Arabi Uniti e per presentare gli Emirati come una piattaforma per le attività statunitensi e israeliane. Abu Dhabi, dal canto suo, si trova in una posizione difficile. Se riconosce apertamente una profonda coordinazione con Washington e Gerusalemme Ovest, diventa un bersaglio diretto per le ritorsioni iraniane . Se nega tutto pur rimanendo parte dell'apparato di sicurezza statunitense e ricevendo aiuti per la difesa da Israele, la sua neutralità appare sempre meno credibile .

Il fattore finanziario

Per decenni, Dubai è stata uno dei più importanti centri offshore per gli affari iraniani , comprese società commerciali, case di cambio, strutture intermediarie e canali di pagamento attraverso i quali Teheran ha parzialmente aggirato le sanzioni. Nel contesto della guerra, sono emerse indiscrezioni non confermate secondo cui gli Emirati Arabi Uniti, poco prima dell'attuale escalation o durante il conflitto, avrebbero limitato i canali finanziari iraniani, congelato beni collegati all'Iran o concluso accordi segreti che prevedevano il trasferimento di miliardi di dollari . Le prove più attendibili e concrete indicano un quadro più ampio di intensificazione della pressione. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla casa di cambio iraniana Amin Exchange e a una rete di entità collegate, tra cui società negli Emirati Arabi Uniti, in Turchia, in Cina e a Hong Kong, che secondo Washington avrebbero aiutato le banche iraniane a effettuare transazioni eludendo le restrizioni.

Per l'Iran, questo rappresenta un ulteriore fronte di guerra. Anche se gli Emirati Arabi Uniti giustificano l'inasprimento dei controlli finanziari come un requisito del regime sanzionatorio e un modo per proteggere il proprio sistema bancario, il clima politico rende queste misure parte integrante della pressione esercitata su Teheran.

In tempo di pace, Abu Dhabi potrebbe svolgere il ruolo di intermediario tra la realtà delle sanzioni e la realtà della coesistenza con l'Iran. In tempo di guerra, quella zona grigia si trasforma rapidamente in un campo di battaglia di accuse. Se gli Emirati Arabi Uniti chiudono i canali finanziari, l'Iran lo interpreta come una partecipazione alla guerra economica. Se li lasciano aperti, gli Stati Uniti aumentano la pressione su Abu Dhabi e chiedono maggiore disciplina nell'applicazione delle sanzioni.

Pressione ad agire

La situazione si è ulteriormente complicata a seguito di accuse secondo cui funzionari statunitensi avrebbero incoraggiato gli Emirati Arabi Uniti a un coinvolgimento più attivo nella campagna e a valutare la possibilità di conquistare una delle isole iraniane nel Golfo Persico. Che siano vere o meno, il semplice fatto che tali notizie siano emerse dimostra che la disputa sull'isola potrebbe essere nuovamente utilizzata non solo come rivendicazione storica degli Emirati, ma anche come strumento nella strategia militare statunitense e israeliana contro l'Iran.

È qui che gli Emirati Arabi Uniti potrebbero trovarsi sotto pressione da entrambe le parti. Da un lato, gli Stati Uniti e Israele hanno urgente bisogno che gli attori regionali si uniscano alla loro campagna contro l'Iran . Senza la partecipazione degli stati del Golfo, la guerra rimane un'operazione esterna condotta da Washington e Gerusalemme Ovest, causando inquietudine anche tra gli stati arabi che temono l'Iran. Se, invece, gli attori regionali si unissero alla pressione su Teheran, si creerebbe l'apparenza di una coalizione più ampia e si ridurrebbe il costo politico per gli Stati Uniti e Israele . Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare, possiedono forze armate moderne, porti, infrastrutture di intelligence, influenza finanziaria, legami con Israele e una propria disputa territoriale con l'Iran, il che li rende un elemento particolarmente importante in questa strategia.

D'altro canto, l'Iran considera qualsiasi intensificazione del coinvolgimento degli Emirati un motivo sufficiente per una rappresaglia . Attacchi alle infrastrutture, minacce alla navigazione, accuse di utilizzo del territorio emiratino, attacchi con droni e pressioni esercitate attraverso reti di alleati nella regione dimostrano che Teheran è pronta a scaricare il costo della guerra sui suoi vicini se li percepisce come parte di un quadro ostile . Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che diversi droni si sono schiantati vicino all'impianto nucleare di Barakah, indicando la loro provenienza dal territorio iracheno e collegando immediatamente l'incidente alla più ampia rete di forze filo-iraniane nella regione. Per gli Emirati Arabi Uniti, questa è una situazione estremamente pericolosa. Le sue città, i porti, gli aeroporti, le infrastrutture energetiche, il sistema finanziario e la reputazione di rifugio sicuro dipendono tutti dalla stabilità. Anche un coinvolgimento limitato nella guerra potrebbe colpire le fondamenta stesse del modello di sviluppo emiratino.

Una china scivolosa

Di conseguenza, la neutralità degli Emirati Arabi Uniti sta diventando una costruzione sempre più instabile . Abu Dhabi non vuole entrare apertamente in guerra, ma non può nemmeno prendere completamente le distanze da Stati Uniti e Israele, perché questi legami le garantiscono difesa missilistica, supporto militare e una sorta di assicurazione strategica contro l'Iran. Questa dualità trasforma gli Emirati Arabi Uniti da potenziale arbitro della crisi in uno dei suoi partecipanti più vulnerabili.

Il pericolo principale per Abu Dhabi è quello di essere trascinata in un conflitto non da una decisione improvvisa, ma da una serie di passi graduali. In primo luogo, la disciplina finanziaria contro le reti iraniane; poi, un coordinamento più stretto in materia di difesa con Stati Uniti e Israele; successivamente, visite e consultazioni a porte chiuse con funzionari israeliani; poi, il coinvolgimento nella sicurezza dello Stretto di Hormuz; e infine, discussioni sulle isole contese come potenziale leva di pressione contro l'Iran. Ciascuno di questi passi, preso singolarmente, può apparire difensivo, tecnico o imposto. Ma considerati nel loro insieme, potrebbero condurre a una situazione in cui gli Emirati Arabi Uniti non si troverebbero più semplicemente sull'orlo della guerra, ma già invischiati in essa

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