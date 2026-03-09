Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

L'Ambasciata d'Iran in Italia denuncia: Attaccato il sito nucleare di Natanz, rischi per i civili

2572
L'Ambasciata d'Iran in Italia denuncia: Attaccato il sito nucleare di Natanz, rischi per i civili

 

In un momento di estrema tensione internazionale, riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale dell'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia. Il documento denuncia con forza i raid condotti da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio, definendoli un'aggressione premeditata contro civili, infrastrutture sensibili e la stessa leadership del Paese. Richiamando l'Articolo 51 della Carta ONU, Teheran rivendica il diritto all'autodifesa e chiede alla comunità internazionale di accertare le responsabilità per le gravi violazioni del diritto umanitario.

Segue comunicato dell'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia:

Il 28 febbraio 2026, gli Stati Uniti, in collusione con Israele, hanno compiuto per la seconda volta negli ultimi mesi un atto di aggressione non provocato e premeditato contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Gli attacchi hanno deliberatamente preso di mira aree civili densamente popolate in diverse grandi città, dove risiedono milioni di persone. A causa di questi brutali attacchi armati, centinaia di civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti.

L’aggressione in corso e il deliberato attacco contro infrastrutture civili da parte dei regimi degli Stati Uniti e di Israele costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale.
Secondo quanto riportato, gli attacchi hanno colpito siti civili, tra cui scuole, ospedali, edifici residenziali e strutture mediatiche. In particolare, si sostiene che una scuola elementare a Minab e un centro sportivo a Lamerd siano stati presi di mira, causando numerosi morti e feriti. I rapporti indicano inoltre danni a strutture appartenenti alla Mezzaluna Rossa iraniana, a diversi ospedali e a una stazione televisiva nazionale.

Inoltre, l’impianto nucleare iraniano di Natanz, che opera sotto le garanzie dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), è stato preso di mira. Queste azioni sollevano serie preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la popolazione civile e per l’ambiente.

Un attacco mirato a Teheran avrebbe causato la morte della Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, insieme a membri della sua famiglia. L’Iran definisce questo atto una grave violazione delle norme internazionali e dei principi che regolano la protezione della leadership statale.

La Repubblica Islamica dell’Iran considera queste azioni chiare violazioni del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, in particolare il divieto dell’uso della forza contro la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati. Colpire civili e infrastrutture civili costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.

L’Iran invita la comunità internazionale, incluse le Nazioni Unite e l’AIEA, a condannare questi attacchi e ad adottare misure appropriate per garantire l’accertamento delle responsabilità e la tutela della pace e della sicurezza internazionale. Tutti gli Stati hanno l’obbligo di non assistere né sostenere atti che violino il diritto internazionale e dovrebbero astenersi dal fornire supporto politico o materiale che possa contribuire a tali azioni.

Le Nazioni Unite, in particolare il Consiglio di Sicurezza, hanno la responsabilità di affrontare questi sviluppi e di difendere i principi della Carta dell’ONU. L’Iran chiede un’azione internazionale decisa per prevenire un’ulteriore escalation e per garantire il rispetto delle norme giuridiche internazionali.
La Repubblica Islamica dell’Iran ribadisce di non aver iniziato alcuna guerra e che questi eventi rappresentano atti di aggressione contro il Paese. Qualsiasi misura intrapresa dall’Iran sarà conforme al suo diritto intrinseco all’autodifesa ai sensi dell’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e pienamente in linea con il diritto internazionale.

L’Iran sottolinea inoltre il proprio impegno nei confronti del diritto internazionale umanitario, evidenziando che le sue azioni difensive sono dirette esclusivamente contro obiettivi militari legittimi collegati agli aggressori e non contro la sovranità o l’integrità territoriale dei Paesi vicini.
La Repubblica Islamica dell’Iran riafferma il proprio rispetto per i principi di buon vicinato e per la stabilità regionale.

I responsabili degli atti di aggressione e della conseguente perdita di vite umane dovranno infine essere ritenuti responsabili ai sensi del diritto internazionale”.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

"Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

"Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

09 Marzo 2026 18:12
Guerra all'Iran: sono solo 7 i morti USA?

Guerra all'Iran: sono solo 7 i morti USA?

09 Marzo 2026 18:00
IN AGGIORNAMENTO. Larijani: la leadership di Mojtaba Khamenei causa di "disperazione" per USA e in Israele

IN AGGIORNAMENTO. Larijani: la leadership di Mojtaba Khamenei causa di "disperazione" per USA e in Israele

09 Marzo 2026 18:00
Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica

Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica

09 Marzo 2026 17:03
Dallo Stretto di Hormuz al crack di Wall Street: il domino impazzito che nessuno vuole vedere

Dallo Stretto di Hormuz al crack di Wall Street: il domino impazzito che nessuno vuole vedere

09 Marzo 2026 16:34
"Bestie": il grido di Aleida Guevara contro i crimini in Iran, LIbano e Palestina

"Bestie": il grido di Aleida Guevara contro i crimini in Iran, LIbano e Palestina

09 Marzo 2026 15:42
La Cina blinda l'elezione di Mojtaba Khamenei: "è conforme alla Costituzione iraniana"

La Cina blinda l'elezione di Mojtaba Khamenei: "è conforme alla Costituzione iraniana"

09 Marzo 2026 14:00
Inchiesta WSJ: il rapporto segreto USA che gela Trump. 'Il governo iraniano non cadrà

Inchiesta WSJ: il rapporto segreto USA che gela Trump. 'Il governo iraniano non cadrà

09 Marzo 2026 08:30
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Larijani: la leadership di Mojtaba Khamenei causa di "disperazione" per USA e in Israele

121216
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

26953
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19738
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

19039
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

18475
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

16086
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15884
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

15530
EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

RUSSIA

"200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo di Fabrizio Verde A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

  • 07 Marzo 2026 21:31
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti