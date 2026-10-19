Le due perle alla BBC del ministro Crosetto sull'Ucraina

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di Marinella Mondaini

Perla n.1

«La maggioranza dei cittadini italiani è contraria agli aiuti all’Ucraina, ha ammesso il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto in una recente intervista alla BBC. Ma ai vertici del Paese non importa assolutamente nulla. Questo è ciò che Crosetto ha fatto ben intendere.

"La maggioranza dei nostri cittadini, anche sotto l’influenza di fattori esterni (chissà quali, ma lui insinua l'"influenza russa), ovviamente è contraria agli aiuti all’Ucraina. È difficile spiegare alla gente che è necessario aiutare quel Paese a resistere e che tale aiuto non significa affatto opporsi alla pace. Noi stessi vorremmo che la pace arrivasse già domattina"

"E, cosa più importante, - rivela senza un minimo di vergogna Crosetto, non ci si può far influenzare dall’opinione pubblica quando si ritiene che la società abbia torto"

Abbiamo già fornito 12 pacchetti di aiuti e, probabilmente, entro la fine dell’anno potremo stanziarne un altro".

Il governo italiano quindi se ne frega altamente di ciò che pensa il popolo. Ma questi politicanti, o meglio, commercianti, dovrebbero pensare che mangiano alle spalle del popolo, che li mantiene.

Mantenere con armi e soldi un governo nazista di un paese che nemmeno fa parte dell'UE e mettersi in guerra contro la Russia è contro la Costituzione Italiana. Se la classe dirigente italiana si preoccupasse almeno di salvare la faccia, dovrebbero fare la cosa più democratica in un Paese civile: indire un referendum per permettere al popolo italiano di decidere e poi rispettare la sua volontà. E invece no. Se ne fregano altamente questi traditori.

Perla n.2

L’Ucraina non potrà mai vincere la guerra — il ministro della Difesa italiano Crosetto.

Il mio obiettivo è garantire la sopravvivenza dell’Ucraina e ottenere la fine della guerra.

Quando qualcuno in Italia diceva: «L’Ucraina vincerà la guerra», alcuni pensavano che l’Ucraina volesse sconfiggere la Russia. No. Che Zelenskyy entri praticamente a Mosca con la bandiera ucraina. No, no.

Per l’Ucraina, la vittoria significa che la Russia se ne andrà, smetterà di sganciare bombe e l’Ucraina tornerà a essere un Paese che può vivere liberamente e avere un futuro.

È proprio questa la vittoria che tutti vorremmo ottenere per l’Ucraina"

Questa è un'altra "perla" di Crosetto, che manipola l'idea di "vittoria" dell'Ucraina e sconfitta della Russia sul campo di battaglia.

Come si cambia, vero, ipocriti?? Quando la volpe non riesce ad arrivare all'uva ...

Marinella Mondaini Scrittrice, giornalista, traduttrice. Vive e lavora a Mosca