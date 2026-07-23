Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

811
Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

L'agenzia britannica Reuters ha riferito mercoledì che, durante il conflitto di aggressione scatenato da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, almeno due infrastrutture della Central Intelligence Agency (CIA) sono state centrate nel mese di marzo. Una di queste era la stazione principale dell'agenzia in Arabia Saudita, situata all'interno del complesso dell'ambasciata statunitense a Riyadh; l'altra si trovava nell'Iraq orientale.

Fonti citate da Reuters indicano che anche altri siti della CIA sarebbero stati colpiti: un'analista ha parlato di un numero compreso "tra più di uno e meno di una dozzina", mentre una seconda fonte ha confermato l'impatto su molteplici strutture.

Il presunto ruolo di Mosca e le indagini dell'intelligence

Il rapporto prova tuttavia a ridimensionare la portata dell'operazione di precisione iraniana, ipotizzando il supporto di Paesi terzi. Stando alle fonti dell'agenzia di stampa, l'attacco ha spinto gli analisti statunitensi ad avviare un'indagine su una possibile collaborazione della Russia, che potrebbe aver fornito indicazioni sugli obiettivi o tecnologia avanzata per droni.

In particolare, due funzionari occidentali nel Golfo Persico, al corrente dei dossier riservati, hanno riferito a Reuters che per l'azione in Arabia Saudita sarebbero stati impiegati due droni iraniani Shahed, in versioni aggiornate da Mosca. Secondo la loro ricostruzione, un primo velivolo avrebbe aperto una breccia in un punto vulnerabile all'esterno dell'ambasciata, permettendo al secondo di penetrare nell'apertura ed esplodere all'interno.

I funzionari dell'intelligence statunitense non sono comunque ancora giunti a conclusioni definitive sul ruolo effettivo di Mosca negli attacchi contro le basi della CIA, sebbene Washington avesse già accusato la Russia di fornire assistenza logistica e di tracciamento degli obiettivi alla Repubblica Islamica. Da parte sua, Mosca ha bollato queste ricostruzioni come "fake news", mentre Teheran ha smentito qualsiasi coinvolgimento russo nella propria risposta alle azioni belliche di USA e Israele.

Le sedi estere della CIA comprendono sia le stazioni principali (tradizionalmente alloggiate nelle ambasciate), sia una rete di uffici periferici, covi operativi, centri logistici e strutture dedicate alle attività di spionaggio.

Dalla tregua alla nuova escalation

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele avevano avviato un'offensiva su vasta scala contro l'Iran, provocando la morte della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, oltre a quella di alti quadri militari e di centinaia di civili.

Dopo quaranta giorni di scontro, l'8 aprile, i due Paesi aggressori si sono trovati costretti ad accettare un cessate il fuoco a fronte della strenua resistenza e delle operazioni di rappresaglia iraniane. Successivamente, il 17 giugno, Teheran e Washington avevano siglato un Memorandum d'intesa con la mediazione del Pakistan per interrompere le ostilità e avviare trattative.

Tuttavia, la violazione dell'accordo e l'intensificazione dei blitz militari da parte degli Stati Uniti hanno spinto l'Iran a una nuova risposta armata, sfociata nella decisione strategica di chiudere lo Stretto di Hormuz "fino a nuovo ordine" e "fino alla cessazione delle ingerenze statunitensi nella regione". In precedenza, i vertici militari iraniani avevano già avvertito che avrebbero adottato "nuove strategie e scenari" qualora gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture nazionali non fossero cessati.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Trump lancia ultimatum agli Houthi

Trump lancia ultimatum agli Houthi

23 Luglio 2026 17:18
Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

23 Luglio 2026 15:14
Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

23 Luglio 2026 15:04
Niente limiti all'uranio per Riad: gli USA verso un patto nucleare con i sauditi senza il "Gold Standard"

Niente limiti all'uranio per Riad: gli USA verso un patto nucleare con i sauditi senza il "Gold Standard"

23 Luglio 2026 08:30
Raid USA colpisce la rotta dei pellegrini sciiti in Iran: due morti e 11 feriti al confine

Raid USA colpisce la rotta dei pellegrini sciiti in Iran: due morti e 11 feriti al confine

23 Luglio 2026 08:30
Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

22 Luglio 2026 15:44
Trump vuole Infantino Segretario Generale dell'ONU

Trump vuole Infantino Segretario Generale dell'ONU

22 Luglio 2026 14:43
Guerra USA all'Iran, salgono a 18 le vittime americane: oltre 500 i soldati feriti

Guerra USA all'Iran, salgono a 18 le vittime americane: oltre 500 i soldati feriti

22 Luglio 2026 08:00
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

16342
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

14275
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

14132
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

12604
EUROPA

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

11943
ITALIA

Italia e vincolo esterno

10552
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

10183
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

9972
ASIA

Trump lancia ultimatum agli Houthi

NORD-AMERICA

Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

CINA

Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

ASIA

Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

ASIA

Niente limiti all'uranio per Riad: gli USA verso un patto nucleare con i sauditi senza il "Gold Standard"

ASIA

Raid USA colpisce la rotta dei pellegrini sciiti in Iran: due morti e 11 feriti al confine

ASIA

Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

NORD-AMERICA

Trump vuole Infantino Segretario Generale dell'ONU

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

  • 21 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dialogo e imprese: la delegazione italiana a Hangzhou   Una finestra aperta Dialogo e imprese: la delegazione italiana a Hangzhou

Dialogo e imprese: la delegazione italiana a Hangzhou

  • 23 Luglio 2026 07:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Quanto vale una vita? di Giuseppe Giannini Quanto vale una vita?

Quanto vale una vita?

  • 21 Luglio 2026 07:00
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Dalla società liquida alla guerra permanente: Perché la vera minaccia alla democrazia siamo noi di Michele Blanco Dalla società liquida alla guerra permanente: Perché la vera minaccia alla democrazia siamo noi

Dalla società liquida alla guerra permanente: Perché la vera minaccia alla democrazia siamo noi

  • 23 Luglio 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti