Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

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Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha esortato gli Stati Uniti a rispettare gli interessi fondamentali della Cina, a sostenere il principio di "una sola Cina" e a gestire adeguatamente le divergenze bilaterali, secondo quanto riportato dall'agenzia Xinhua. Il ministro degli Esteri ha inoltre chiesto di affrontare le legittime preoccupazioni della Cina.

Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con il Segretario di Stato USA Marco Rubio a Manila, nelle Filippine.

Il principio di "una sola Cina", pietra angolare della politica estera di Pechino, stabilisce che esiste una sola Cina al mondo, che Taiwan è parte inalienabile del suo territorio e che la Repubblica Popolare Cinese è l'unico governo legittimo che rappresenta l'intera nazione.

Wang Yi ha risposto a una serie di commenti e azioni negative provenienti da Washington negli ultimi giorni. Durante l'incontro, il ministro degli Esteri ha sottolineato che quest'anno è cruciale per le relazioni bilaterali. Le due delegazioni si sono confrontate su questioni urgenti all'ordine del giorno a livello regionale e globale.

Secondo Wang, lo storico vertice di Pechino ha permesso ai due capi di Stato di tracciare un percorso per una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica. Questo progresso, ha aggiunto, rappresenta un significativo passo avanti sulla strada della coesistenza pacifica per entrambe le potenze. Ha inoltre affermato che il compito di entrambe le parti è quello di perseverare su questa strada e superare gli ostacoli.

Le divergenze tra Stati Uniti e Cina abbracciano le sfere geopolitica, economica e ideologica. I principali punti di contesa includono lo status di Taiwan, l'egemonia tecnologica, il controllo delle catene di approvvigionamento e la lotta per l'influenza nella regione Asia-Pacifico.

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