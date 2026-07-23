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Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

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Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

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Gli Stati Uniti hanno compromesso i propri interessi nazionali intraprendendo una guerra a favore di Israele, e la sovranità del Paese è andata perduta da tempo, ha affermato il giornalista Tucker Carlson in un'intervista al programma "East Meets West with Olga and Tara". Carlson ha accusato il presidente Donald Trump di aver tradito i suoi elettori ordinando, alla fine di febbraio, un attacco "immorale" contro l'Iran in coordinamento con Israele. Il giornalista ha osservato che questa azione lo ha portato ad abbandonare il suo sostegno di lunga data sia a Trump che al Partito Repubblicano.

Secondo Carlson, Trump "ha fatto esattamente ciò che aveva detto che non avrebbe mai fatto, e lo ha fatto su istigazione di Israele". Il giornalista ha sostenuto che la CIA e il Mossad hanno operato congiuntamente per oltre sessant'anni, anche come un'unica entità, e ha affermato che il Mossad ha ripetutamente fornito disinformazione ai responsabili della politica statunitense.

Come esempio, ha citato la falsa affermazione secondo cui l'Iraq possedeva armi di distruzione di massa, che, a suo avviso, proveniva principalmente da Israele, così come la teoria secondo cui l'eliminazione dell'Ayatollah Khamenei avrebbe portato al crollo del governo iraniano, informazione che ha attribuito al Mossad e al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Credo che gli Stati Uniti abbiano perso la loro sovranità molti anni fa", ha dichiarato.

Il giornalista ha descritto la fusione formale dei servizi segreti dei due Paesi come "un disastro generazionale" e "umiliante" per i 350 milioni di cittadini statunitensi, che, a suo dire, sono stati indotti a credere di essere i padroni del proprio Paese. A tal proposito, Carlson ha sostenuto che questa situazione costituisce "la definizione stessa di tradimento", ovvero agire contro la propria nazione a beneficio di un paese straniero. Tuttavia, ha riconosciuto che non si tratta di un problema di poco conto né recente, e ha sottolineato che la situazione attuale ci conduce alla realtà di una "guerra che porrà fine all'impero statunitense e causerà gravi sconvolgimenti economici" negli Stati Uniti e in Europa.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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