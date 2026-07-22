Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

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Donald Trump ha minacciato l'Iran di bombardare un ponte o una centrale elettrica ogni volta che la Repubblica Islamica attaccherà una nave nello Stretto di Hormuz, in un contesto di rinnovate tensioni tra i due Paesi causate dalle nuove attività belliche USA.

"D'ora in poi, ogni volta che la Repubblica Islamica dell'Iran attaccherà una nave nello Stretto di Hormuz, sia con missili, razzi, droni o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati vicino o all'interno della capitale, Teheran", ha affermato il presidente statunitense sul suo account Truth Social.

Il giorno precedente, Trump aveva dichiarato che il suo Paese avrebbe lanciato attacchi "molto energici" contro qualsiasi luogo in cui l'Iran "stesse anche solo pensando di dotarsi di armi nucleari".

Il presidente ha affermato che le autorità iraniane "stanno probabilmente cercando di ricostruire" un impianto nucleare. "Colpiremo quel sito. Ovunque stiano anche solo pensando alle armi nucleari, colpiremo duramente", ha promesso durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, dopo un incontro con il presidente libanese Joseph Aoun.

Allo stesso tempo, Trump ha sottolineato che, nonostante gli scontri in corso tra Iran e Cina, esiste un "dialogo dietro le quinte" tra le due parti. Tuttavia, ha chiarito di non avere "alcun interesse" a tenere un incontro diplomatico finché gli iraniani "non saranno pronti a incontrarsi in modo costruttivo".

Il presidente USA, evidentemente trovatosi in un vicolo cieco vista l'inaspettata resistenza dell'Iran, pare fuori controllo e in preda a deliri bellici.

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