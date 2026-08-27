L'Iran elogia la Cina per aver respinto le minacce degli Stati Uniti

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L'Iran ha elogiato la Cina per aver respinto le minacce degli Stati Uniti di imporre sanzioni ai paesi che continuano a intrattenere rapporti commerciali con la Repubblica Islamica, con il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf che ha affermato che la partnership strategica di Teheran con Pechino «non ha bisogno del permesso di nessuno».

In un post sulla piattaforma X, Ghalibaf ha accolto con favore la «dichiarazione di principio» della Cina che respinge le «sanzioni illegali contro l'Iran». «Il partenariato strategico globale tra Iran e Cina si fonda sul rispetto reciproco, sulla cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti e su una visione condivisa di un mondo multipolare – ha scritto –. Questo rapporto non ha bisogno del permesso di nessuno».

Le dichiarazioni del presidente del Parlamento iraniano sono giunte dopo che Pechino ha respinto con forza la minaccia di Washington di imporre sanzioni secondarie contro i paesi e le aziende che continuano a intrattenere rapporti commerciali con l'Iran. Martedì il Ministero degli Esteri cinese ha affermato che Pechino si oppone fermamente alle sanzioni che non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale né l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

La Cina ha affermato che la sua cooperazione con l'Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe subire interferenze, avvertendo che adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri diritti e interessi.

Le nuove sanzioni di Washington

Lunedì Washington ha svelato una nuova serie di misure economiche contro Teheran nell'ambito di quella che l'amministrazione Trump ha descritto come un'iniziativa volta a isolare ulteriormente l'Iran dall'economia globale. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato sanzioni contro quasi 60 persone fisiche, entità e navi e ha avvertito i paesi e le aziende straniere che potrebbero incorrere in sanzioni per aver mantenuto legami finanziari con Teheran.

Le misure hanno preso di mira società con sede nella Cina continentale e a Hong Kong, senza tuttavia arrivare a sanzionare le principali istituzioni finanziarie cinesi. Pechino è da anni il principale acquirente di petrolio iraniano, sebbene i flussi siano stati fortemente ridotti da quando Washington ha ripreso il blocco dei porti iraniani a metà luglio.