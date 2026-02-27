"Meglio non parlarne": La frase al Congresso che svela il piano segreto USA in Iran

di Max Blumenthal e Wyatt Reed - The GrayZone

Il presidente del National Endowment for Democracy, Damon Wilson, si è vantato davanti a una commissione della Camera dei rappresentanti degli sforzi aggressivi del suo gruppo per fomentare disordini in Iran, anche attraverso il contrabbando di terminali Starlink e la creazione di narrazioni anti-Iran per i media.

Damon Wilson, a capo del National Endowment for Democracy (NED), è stato interrotto da un membro del Congresso durante un'udienza di controllo alla Camera il 24 febbraio, dopo aver rivelato che la sua agenzia "ha iniziato a supportare lo spiegamento e l'operazione di circa 200 Starlink fin dall'inizio" nel mezzo della violenza che ha travolto l'Iran il mese scorso.

Prima che potesse terminare la frase, è stato interrotto dal membro di spicco della sottocommissione della Camera per le operazioni statali, estere e programmi correlati, la deputata Lois Frankel, che disse a Wilson: "Sai cosa? Ti interrompo: è meglio non parlarne".

I commenti di Wilson erano stati sollecitati da una domanda di Frankel, che chiedeva dettagli su quella che sembra essere una nuova e apparentemente segreta iniziativa del Dipartimento di Stato per fornire terminali Starlink agli iraniani.

Wilson sembrava prendersi la responsabilità sia dei recenti disordini che dell'Iran e della successiva inquadratura mediatica del caos. "Quello a cui stiamo assistendo oggi è che l'Endowment ha investito per anni per garantire comunicazioni sicure, incluso Starlink... che ha permesso alle informazioni di entrare e uscire dal Paese", ha affermato.

Secondo il New York Times, i sistemi internet prodotti da Elon Musk erano stati introdotti clandestinamente nel Paese da una "rete eterogenea di attivisti, sviluppatori e ingegneri [che] hanno sfondato le barricate digitali dell'Iran". Ora è chiaro che la NED era almeno in parte responsabile del finanziamento e del coordinamento di quella rete.

Con Starlink che si sta affermando come arma chiave nella guerra dell'informazione condotta contro l'Iran, non è chiaro come gli attori antigovernativi siano riusciti a introdurre clandestinamente i dispositivi nel Paese. Ma un recente incidente in cui un diplomatico olandese di alto rango è stato sorpreso mentre cercava di intrufolarsi nei controlli di sicurezza dell'aeroporto iraniano Imam Khomeini fornisce un indizio.

Il National Endowment for Democracy fu fondato nel 1982 sotto gli auspici dell'allora direttore della CIA William Casey per rovesciare governi socialisti e indipendenti attraverso il sostegno diretto di ONG, organizzazioni mediatiche e partiti politici. "Molto di ciò che facciamo oggi è stato fatto segretamente 25 anni fa dalla CIA", disse Allen Weinstein, co-fondatore del NED, a proposito del lavoro dell'Endowment nel 1991.

Nonostante la sua missione di promuovere la trasparenza e le "libertà fondamentali" all'estero, la NED è ora un gruppo che sfrutta il denaro sporco e nasconde i nomi dei suoi partner locali in base a una politica di "dovere di diligenza" annunciata nel 2025. Durante la sua testimonianza al Congresso di febbraio, Wilson ha insistito sul fatto che la politica era necessaria per la sicurezza dei beneficiari sul territorio.

L'operato della NED per introdurre clandestinamente i terminali Starlink in Iran è quindi un'operazione segreta volta a fomentare disordini. E secondo Wilson, è ora parte integrante dell'iniziativa più aggressiva dell'Endowment.

"L'Iran è stata una priorità fondamentale per l'Endowment. Da quando sono arrivato all'Endowment, l'Iran è stato il nostro programma in più rapida crescita", ha detto Wilson a Frankel.

"Si tratta ora di uno dei nostri programmi più grandi a livello mondiale, che coinvolge sia partner diretti (gruppi iraniani) sia i nostri istituti principali".

Wilson ha affermato che la sua organizzazione ha avuto un ruolo determinante nel dare vita al movimento "Donna, vita, libertà" del 2002, che ha visto inizialmente gli iraniani mobilitarsi contro la legge sull'obbligo dell'hijab nella Repubblica islamica, prima che le proteste degenerassero in violente rivolte.

"Se pensate all'impatto del nostro lavoro in Iran, il motivo per cui il movimento Donne, Vita, Libertà è nato da un semplice velo – la storia di Mahsa Amini avrebbe potuto perdersi come storia regionale in Iran. Ma i partner di NED hanno contribuito a raccontare quella storia, a farla conoscere al mondo e a riportarla in Iran", ha detto Wilson, riferendosi alla donna curda iraniana morta sotto custodia della polizia a causa di un'apparente patologia medica dopo essere stata arrestata per aver violato la legge sull'obbligo dell'hijab.

L'8 e il 9 gennaio in tutto l'Iran sono scoppiate nuovamente violente rivolte per un cambio di regime, che hanno portato all'incendio di stazioni di polizia, centinaia di moschee e luoghi di culto, edifici governativi, mercati e ad aggressioni letali da parte della folla contro guardie disarmate e agenti di polizia. La violenza è cessata solo quando i servizi di sicurezza iraniani hanno imposto un blackout di Internet e neutralizzato migliaia di terminali Starlink.

Il governo iraniano ha fornito i nomi e i numeri di identificazione di oltre 3000 cittadini uccisi durante i due giorni di rivolta. Ma come riportato da The Grayzone , la ONG finanziata dal NED, Human Rights Activists in Iran, inizialmente ha affermato che il bilancio delle vittime era più del doppio.

Ora, mentre i media mainstream come The Guardian citano fonti monarchiche dubbie per esagerare ulteriormente il bilancio delle vittime, Wilson della NED ha rivelato che la sua organizzazione sta collaborando con le "reti per i diritti umani" per "fornire ai media internazionali e ad altre fonti credibili informazioni su quanto accaduto".

Questi gruppi finanziati dagli Stati Uniti sono stati coinvolti nella "documentazione di 17.000 morti", ha affermato Wilson, aggiungendo che "oltre 30.000, potenzialmente, sono al momento in fase di revisione da parte dei nostri partner". Come riportato da The Grayzone , l'affermazione secondo cui l'Iran avrebbe ucciso 30.000 persone in sole due notti è nata da un attivista dell'opposizione strettamente legato al sedicente "principe ereditario" Reza Pahlavi, erede della monarchia iraniana detronizzata ma ancora legata alla CIA.

Alla domanda di Frankel se avesse suggerimenti sulle opzioni di "hard power" per gli Stati Uniti contro l'Iran, Wilson ha insistito sul fatto che il suo ruolo non era quello di fornire consulenza politica. Si sentiva molto più a suo agio nel vantarsi del ruolo della NED nel plasmare le narrazioni mediatiche anti-iraniane, come quella che incolpa la leadership del Paese per le persistenti condizioni di siccità:

"Parte di ciò che vediamo manifestarsi è una risposta: i nostri partner hanno contribuito a raccontare al popolo iraniano la storia, ovvero che il regime ha sperperato le proprie risorse nel sostenere i suoi alleati in tutto il Medio Oriente, al punto da non essere più in grado di gestire autonomamente le proprie riserve idriche per Teheran. E queste storie non sono emerse per caso, ma sono state raccontate, documentate e condivise con il popolo iraniano in modo costante attraverso il nostro lavoro".

In un'altra parte della sua testimonianza, Wilson sembrava prendersi il merito dell'elezione di un governo di destra in Bolivia, e che il suo NED lo avesse fatto per garantire il controllo degli Stati Uniti sulle ricchezze minerarie del Paese: "In Bolivia", ha dichiarato, "i nostri partner hanno impedito che il litio cadesse sotto il controllo di Mosca".

Wilson ha anche rivelato che la NED sta finanziando e formando i media in Nicaragua con l'obiettivo di indebolire il governo sandinista di orientamento socialista del Paese. "Abbiamo un incredibile gruppo di giornalisti nicaraguensi con reti di copertura all'interno del Paese", si è vantato.

Il deputato Frankel ha concluso la sessione suggerendo che il governo degli Stati Uniti stava imitando molte delle tattiche repressive che il NED aveva condannato all'estero: "Nemici politici imprigionati da leader autocratici. Uomini mascherati che entrano nelle case e terrorizzano la gente. Certamente capisco perché così tante persone fuggano dai loro paesi. Purtroppo, sembra molto triste, perché assomiglia alla storia che sta succedendo qui".

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)