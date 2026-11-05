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Midterm: Vance prende le distanze da Trump

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Midterm: Vance prende le distanze da Trump

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Il vicepresidente statunitense J.D. Vance sta cercando di stringere una nuova alleanza con i repubblicani e gli elettori rimasti delusi da Donald Trump, in vista delle elezioni del 2028. Lo riferisce Fox News, citando fonti a conoscenza di discussioni avvenute dopo le elezioni. Mercoledì mattina - all'indomani della cocente sconfitta repubblicana nelle elezioni di metà mandato - Vance ha assunto un ruolo di primo piano nella linea politica dell'amministrazione. Nel farlo, ha preso le distanze da Trump su questioni di politica estera e sui rapporti tra gli Stati Uniti e Israele, riporta l'emittente.

In un post su X del 4 novembre, il vicepresidente ha elencato quattro questioni che l'amministrazione Trump dovrebbe affrontare per riconquistare la fiducia dei propri sostenitori: porre fine alla guerra, concentrarsi sul costo della vita e sull'inflazione, dare priorità agli Stati Uniti ("America First") e modificare il rapporto di Washington con Israele. Inoltre, Vance riconosce che la causa principale della sconfitta elettorale repubblicana è stata la guerra che coinvolge l'Iran.

"Il motivo per cui abbiamo perso è la guerra. Lo ha detto il Presidente stesso ieri sera", ha aggiunto nel testo, precisando che non si è trattato di un problema legato all'affluenza alle urne. A tal proposito, ha osservato che, secondo gli analisti, l'elettorato repubblicano si è effettivamente recato alle urne. "In Florida, ad esempio, l'elettorato si è orientato verso i repubblicani con un margine di 9 punti rispetto ai democratici", ha affermato.

"Il problema principale non è l'affluenza. Il problema principale è che molte persone che hanno votato per Trump/Vance nel 2024 hanno votato per i democratici nel 2026", ha concluso.



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