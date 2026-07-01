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"Missione storica": Xi invia un messaggio decisivo su Taiwan

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"Missione storica": Xi invia un messaggio decisivo su Taiwan

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Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la risoluzione della questione di Taiwan e la riunificazione del Paese rimangono la missione storica del Partito Comunista Cinese.

"Risolvere la questione di Taiwan e raggiungere la piena riunificazione della Patria è la missione storica a cui il nostro Partito si è sempre impegnato con incrollabile dedizione, nonché l'aspirazione comune di tutti i figli e le figlie della nazione cinese", ha dichiarato il presidente durante la solenne cerimonia per il 105° anniversario della fondazione del Partito.

Xi ha aggiunto che Pechino deve combattere "con fermezza" le forze separatiste che propugnano l'"indipendenza di Taiwan", opporsi alle interferenze esterne e promuovere la grande causa della riunificazione della Cina.

Il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di intensificare gli scambi, la cooperazione e lo sviluppo integrato attraverso lo Stretto di Taiwan.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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