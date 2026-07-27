Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Cina-Brasile, asse contro le interferenze straniere: Xi appoggia Lula

Il presidente cinese ribadisce il sostegno a Lula contro ogni ingerenza straniera, rilancia la cooperazione strategica e punta a rafforzare il ruolo di BRICS e Sud globale nella governance internazionale

576
Cina-Brasile, asse contro le interferenze straniere: Xi appoggia Lula

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Xi si schiera a favore della sovranità del Brasile. Durante una conversazione telefonica durata più di un'ora, il presidente cinese Xi Jinping ha detto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva che la Cina sostiene il Brasile nella difesa della sua sovranità e indipendenza e si oppone a qualsiasi interferenza straniera nel Paese sudamericano finito nel mirino degli Stati Uniti.

La dichiarazione giunge in un contesto in cui il governo degli Stati Uniti sta intensificando la sua ingerenza in Brasile. Venerdì scorso, Itamaraty (equivalente della Farnesina in Brasile) ha negato il visto a due funzionari del Dipartimento di Stato USA che intendevano mettere in discussione l'integrità del sistema elettorale brasiliano prima del primo turno di ottobre, secondo quanto riportato dal Washington Post. Il giorno successivo, il presidente argentino Javier Milei (uno dei principali alleati/vassalli di Trump nella regione) ha attaccato Lula e il ministro della Corte Suprema Federale (STF) Alexandre de Moraes durante un evento pubblico a sostegno di Flavio Bolsonaro.

Il presidente cinese ha affermato che Pechino "attribuisce grande importanza allo status e all'influenza internazionale del Brasile". Xi ha inoltre valutato che, negli ultimi anni, l'articolazione delle strategie di sviluppo dei due Paesi "ha registrato progressi positivi" e ha iniettato "una preziosa stabilità in un contesto internazionale turbolento", come riporta il quotidiano Brasil de Fato.

Xi ha ribadito la sua volontà di "rafforzare il coordinamento strategico bilaterale e multilaterale" per mantenere lo slancio positivo nella costruzione di una comunità dal futuro condiviso.

Secondo una nota stampa del Ministero degli Affari Esteri brasiliano, i due presidenti hanno ribadito il loro impegno ad ampliare la partnership nei settori dell'intelligenza artificiale, dei satelliti, della lavorazione dei minerali critici e del commercio di fertilizzanti. Lula ha sottolineato che il governo rimane impegnato a diversificare i mercati e i partner commerciali. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di accelerare i negoziati per un accordo Mercosur-Cina "che includa la necessaria flessibilità".

Secondo quanto riportato dalla parte cinese, Lula ha espresso interesse ad attrarre maggiori investimenti cinesi nel Paese. Il presidente ha evidenziato la visione di Xi di una cooperazione internazionale "aperta e inclusiva" nel campo dell'IA e si è congratulato con la Cina per aver ospitato la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale del 2026.

L'Anno Culturale Brasile-Cina, un'iniziativa in corso in entrambi i Paesi quest'anno, è stato citato da entrambi i leader come uno dei fattori che rafforzano le basi dell'amicizia tra i due popoli. L'accordo di esenzione dal visto per brevi periodi, anch'esso evidenziato in entrambe le dichiarazioni, dovrebbe, secondo il governo brasiliano, "incrementare il flusso di turisti e le opportunità commerciali".

Xi e Lula hanno deplorato la proliferazione dei conflitti e i loro effetti sulla sicurezza alimentare ed energetica globale. Per quanto riguarda il Medio Oriente, hanno convenuto che le restrizioni alla libera navigazione negli Stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb "hanno effetti deleteri sull'economia mondiale" e hanno espresso "profonda preoccupazione" per la persistente situazione umanitaria a Gaza, secondo quanto riportato nella dichiarazione brasiliana.

Riguardo all'Ucraina, i due presidenti hanno convenuto che il Gruppo degli Amici della Pace può svolgere un ruolo rilevante nella ripresa dei negoziati per porre fine al conflitto. Entrambi hanno criticato l'incapacità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di rispondere adeguatamente alle crisi in corso e hanno osservato che il prossimo Segretario Generale delle Nazioni Unite si troverà ad affrontare un contesto internazionale "particolarmente difficile".

Xi Jinping ha affermato che Cina e Brasile, in quanto membri importanti del Sud globale, dovrebbero "schierarsi fermamente dalla parte giusta della storia e del progresso della civiltà" per svolgere un ruolo più costruttivo "nella riforma e nel miglioramento del sistema di governance globale e nel sostegno alla giustizia e all'equità internazionali". Il presidente cinese ha auspicato che i due Paesi collaborino per lo sviluppo di una "cooperazione BRICS allargata" di alta qualità.

Lula ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla Cina, che il Brasile è disposto a difendere con fermezza il multilateralismo, che si oppone alla "politica della forza" e insiste sulla risoluzione delle questioni delicate dell'agenda internazionale attraverso il dialogo e la consultazione. I due leader hanno ribadito il loro impegno a mantenere uno stretto coordinamento multilaterale in seno alle Nazioni Unite, ai BRICS e ad altri forum.

La telefonata di questa settimana è la prima tra i due leader da gennaio di quest'anno. In quella conversazione, Lula ha ribadito che Brasile e Cina sono "forze importanti nella difesa del multilateralismo e nell'adesione al libero scambio" e che il Paese è disposto a collaborare strettamente con la Cina "per salvaguardare l'autorità delle Nazioni Unite, rafforzare la cooperazione tra i Paesi BRICS e mantenere la pace e la stabilità regionali e globali", secondo una dichiarazione del governo cinese dell'epoca.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Da Lula "ladro" a "immondizia calva" a un giudice: Milei trasforma la politica estera in uno show da baraccone

Da Lula "ladro" a "immondizia calva" a un giudice: Milei trasforma la politica estera in uno show da baraccone

  • 26 Luglio 2026 18:16

Il fanatico neoliberista Javier Milei ha superato ogni limite immaginabile. Stavolta non è stato sui social network o in un programma televisivo argentino, ma in territorio brasiliano, durante un...

AMERICA LATINA Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

  • 26 Luglio 2026 17:08

Organizzazioni di quartiere, collettivi urbani e movimenti popolari afferenti all'universo chavista hanno manifestato nella giornata di sabato, per il secondo giorno consecutivo, in Plaza Bolívar...

AMERICA LATINA La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

  • 26 Luglio 2026 16:44

La Piazza della Rivoluzione di Pinar del Río questa mattina, 26 luglio 2026, era gremita di folla. ‘Vueltabajeros’ di tutti i settori si sono dati appuntamento per celebrare il 73esimo...

AMERICA LATINA Mision Verdad - La CIA sfata il mito dei brogli elettorali in Venezuela

Mision Verdad - La CIA sfata il mito dei brogli elettorali in Venezuela

  • 25 Luglio 2026 18:00

Mision Verdad La macchina propagandistica della Casa Bianca ha subito un cortocircuito informativo causato dal proprio peso burocratico. Nel tentativo di dare nuova linfa alla logora narrativa dell’«illegittimità»...

EUROPA Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

  • 24 Luglio 2026 19:51

Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di "rubare" alle principali aziende statunitensi e ha annunciato l'immediata apertura di un'indagine commerciale ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974,...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

27 Luglio 2026 16:00
Il turismo di massa e la scomparsa (quasi definitiva) del "terzo luogo"

Il turismo di massa e la scomparsa (quasi definitiva) del "terzo luogo"

27 Luglio 2026 11:52
Petrolio e Crisi del Golfo: Perché Nessun Oleodotto Può Sostituire lo Stretto di Hormuz

Petrolio e Crisi del Golfo: Perché Nessun Oleodotto Può Sostituire lo Stretto di Hormuz

27 Luglio 2026 08:00
"Un approccio vergognoso". L'ex capo della CIA sulle vittime reali USA nella guerra contro l'Iran

"Un approccio vergognoso". L'ex capo della CIA sulle vittime reali USA nella guerra contro l'Iran

27 Luglio 2026 07:00
Iran, NYT: "Scorte di missili Patriot quasi esaurite"

Iran, NYT: "Scorte di missili Patriot quasi esaurite"

27 Luglio 2026 07:00
Mojtaba Khamenei rilancia la sfida a USA e Israele: "La resistenza è l'unica via"

Mojtaba Khamenei rilancia la sfida a USA e Israele: "La resistenza è l'unica via"

27 Luglio 2026 07:00
Imbarcazione iraniana colpita nel Mar Caspio: Teheran accusa Kiev

Imbarcazione iraniana colpita nel Mar Caspio: Teheran accusa Kiev

27 Luglio 2026 07:00
Dalla Jugoslavia all'Ucraina: Putin denuncia trent'anni di espansione occidentale

Dalla Jugoslavia all'Ucraina: Putin denuncia trent'anni di espansione occidentale

27 Luglio 2026 07:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

17957
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11613
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

11147
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

11093
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8504
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Come il nuovo fascismo ci costringe a essere stranieri

8389
AMERICA LATINA

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

8119

Michael Hudson: La mia soluzione per risolvere lo stallo tra guerra Stati Uniti e Iran (prima del caffè del mattino)

7031
ASIA

Scontro tra Pyongyang e ASEAN: la Corea del Nord difende il proprio status di potenza nuclear

ASIA

Attacco a lungo raggio di Kiev nel Caspio: l'Iran condanna il blitz e minaccia conseguenze

RUSSIA

Russia, raid aereo ucraino a Rostov: morta una coppia, gravissimo un ragazzino

MEDITERRANEO

Guterres avverte Israele: "Il Golan è territorio della Siria, gli attacchi devono cessare"

EUROPA

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

AMERICA LATINA

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

RUSSIA

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

AMERICA LATINA

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Gratta un liberale e troverai un fascista: il caso Pirlo svela l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Gratta un liberale e troverai un fascista: il caso Pirlo svela l'ipocrisia del pensiero unico

Gratta un liberale e troverai un fascista: il caso Pirlo svela l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

  • 27 Luglio 2026 08:30
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo? di Paolo Desogus Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

  • 27 Luglio 2026 10:00
La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia di Geraldina Colotti La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

  • 27 Luglio 2026 08:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma di Antonio Di Siena Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

  • 27 Luglio 2026 08:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando di Michele Blanco Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

  • 27 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti