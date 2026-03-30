Narrativa in frantumi: Trump elogia la Cina e il suo modello socialista (VIDEO)

Le parole pesano, soprattutto quando a pronunciarle è colui che per anni ha fatto della contrapposizione ideologica e della critica feroce alla Cina il proprio marchio di fabbrica. Il video che accompagna questo articolo mostra un frammento, ma la dichiarazione integrale di Donald Trump, avvenuta durante il Future Investment Initiative Priority Summit a Miami, rivela un cortocircuito storico.

Di fronte agli investitori internazionali, il presidente degli Stati Uniti ha compiuto un gesto inaspettato inchinandosi alla realtà: ha elogiato apertamente la Cina, riconoscendo l’efficacia del suo modello economico. “Devo dire che rispetto la Cina”, ha affermato Trump, “perché è incredibile che, con un sistema che, in teoria, non dovrebbe funzionare - noi andiamo a scuola, frequentiamo le migliori business school, leggiamo di libero imprenditoria - loro ottengono risultati impressionanti”.

È l’ammissione più esplicita possibile: il paradigma occidentale, fondato sul libero mercato e insegnato come verità assoluta, si scontra con una realtà che lo supera. Trump ha sottolineato la potenza produttiva cinese con dati concreti, citando l’enorme produzione industriale e persino l’eccesso di capacità nel settore automobilistico; un fenomeno che, nella sua complessità, testimonia una scala produttiva senza pari.

“È necessario avere grande rispetto per la Cina per il lavoro che fanno. Che vi piaccia o no, bisogna rispettarli”. Questa frase sintetizza il ribaltamento. Non si tratta di una semplice apertura diplomatica, ma di una crepa nella narrativa che ha dominato gli ultimi decenni: quella secondo cui solo il modello occidentale potrebbe garantire sviluppo e prosperità.

Il valore simbolico dell’intervento è enorme. Trump, il presidente che ha dato il via alla guerra commerciale e ha fatto della contrapposizione alla Cina un pilastro della sua retorica, si trova ora a validare pubblicamente l’efficacia di un sistema come quello socialista cinese che combina pianificazione strategica, presenza dello Stato e sviluppo delle forze produttive. Un sistema che, per anni, la sua stessa amministrazione ha tentato di contenere.

Quindi, se persino uno dei più accesi critici della Cina è costretto a riconoscerne i risultati, allora forse è il momento di abbandonare gli steccati ideologici e guardare ai fatti. La Cina non solo è diventata un attore centrale dell’economia mondiale, ma ha dimostrato che esistono vie alternative allo sviluppo, capaci di sfidare le teorie economiche mainstream.

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