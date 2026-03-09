Obiettivo Isola di Kharg: il piano di Trump per sequestrare il 90% del petrolio iraniano

I funzionari della Casa Bianca hanno discusso la possibilità di sequestrare l'isola di Kharg, un terminal strategico responsabile di circa il 90 percento delle esportazioni di petrolio greggio dell'Iran, nonché di inviare forze speciali statunitensi per sequestrare l'uranio arricchito dell'Iran, ha riferito Axios l'8 marzo.

Secondo Politico, l'isola di Kharg, lunga cinque miglia nel Golfo Persico, è un pilastro dell'economia iraniana e una delle principali fonti di reddito per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran, che dirige la difesa del Paese dalla campagna di bombardamenti israelo-statunitense.

Riguardo a Kharg, Politico ha scritto che "una delle mosse più efficaci del presidente Donald Trump per paralizzare il regime iraniano potrebbe consistere nell'impadronirsi di una piccola isola dove le gazzelle corrono libere vicino alle infrastrutture petrolifere".

Michael Rubin, consigliere senior del Pentagono per l'Iran, ha comunicato con i funzionari della Casa Bianca l'importanza strategica dell'isola.

"Se non riescono a vendere il loro petrolio, non possono pagare gli stipendi", ha affermato Rubin, che è anche uno studioso presso il neoconservatore American Enterprise Institute (AEI).

"Non importa quanto bombardiamo, non ci sarà un cambio di regime finché non frattureremo la Guardia Rivoluzionaria, e se questo può essere un modo abbastanza non violento di farlo, tanto meglio", ha affermato Rubin.

Rubin ha ricordato che all'interno del Consiglio per la sicurezza nazionale di Trump, guidato dal Segretario di Stato Marco Rubio, sono circolate proposte per sequestrare Kharg.

"Se loro stessi non hanno familiarità con Kharg, allora non importa cosa sappiano dell'Iran il Dipartimento di Stato o la CIA", ha detto. "Non verrà a galla."

In previsione della guerra, il mese scorso i funzionari iraniani hanno aumentato drasticamente la produzione a Kharg.

L'impianto ha aumentato la sua produzione da circa 1,5 milioni di barili al giorno (BPD) a circa 4 milioni di barili al giorno prima dell'inizio della campagna di bombardamenti tra Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio.

Ellen Wald, ricercatrice senior presso l'Atlantic Council Global Energy Center, ha affermato che se gli Stati Uniti conquistassero Kharg, ciò potrebbe scatenare un'ondata di ritorsioni iraniane con effetti disastrosi per tutte le parti in conflitto.

"Finché l'Iran avrà la capacità di estrarre petrolio, non cercherà di toglierla a nessun altro, perché sa che una volta che lo farà, la sua infrastruttura petrolifera verrà distrutta", ha detto Wald. "È una sorta di distruzione reciproca assicurata, quindi nessuno farà nulla".

Tuttavia, anche Israele chiede agli Stati Uniti di impadronirsi di Kharg e di distruggere le altre infrastrutture petrolifere dell'Iran.

"Israele deve distruggere tutti i giacimenti petroliferi e l'industria energetica dell'Iran sull'isola di Kharg", ha chiesto sabato il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid.

"Questo è ciò che distruggerà l'economia iraniana e farà cadere il regime. Questa guerra deve concludersi con la caduta del regime in Iran, la distruzione degli impianti nucleari, la distruzione dell'intera industria missilistica balistica e la distruzione di Hezbollah in Libano."

Tuttavia, la guerra tra Stati Uniti e Israele contro le infrastrutture petrolifere dell'Iran sembra essere già iniziata.

Sabato, aerei israeliani hanno colpito impianti energetici nei pressi di Teheran, tra cui 30 grandi serbatoi di stoccaggio di petrolio nella più grande raffineria dell'Iran.

I video circolati sui social media mostrano gravi incendi nella raffineria di petrolio di Shahr-e Rey, a sud di Teheran, e un'esplosione nel deposito di petrolio di Fardis a Karaj, una città a ovest della capitale.

In risposta, l'Iran ha colpito la raffineria di petrolio di Haifa, che fornisce la maggior parte del carburante a Israele. Sabato sera, l'IRGC ha annunciato di aver preso di mira la raffineria di petrolio di Bazan, nella baia di Haifa, utilizzando missili balistici a combustibile solido Kheibar Shekan.

Prima degli scioperi di sabato, i prezzi del petrolio erano già aumentati del 35 percento in una sola settimana, a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran.

Venerdì il ministro dell'energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha dichiarato al Financial Times che i prezzi del petrolio potrebbero raggiungere i 150 dollari al barile nelle prossime settimane e "far crollare le economie mondiali".

Trump e i suoi consiglieri stanno anche valutando l'invio di forze speciali statunitensi per sequestrare le scorte di uranio arricchito dell'Iran, ha riferito domenica Axios .

Secondo funzionari statunitensi e israeliani, le scorte sono conservate nei tunnel sotterranei dei tre impianti nucleari iraniani, a Isfahan, Fordow e Natanz.

Secondo un alto funzionario statunitense intervistato da Axios, la mossa non richiederebbe un massiccio dispiegamento di truppe statunitensi.

"Per Trump, la presenza degli stivali sul terreno non è la stessa cosa che significa per i media", ha affermato il funzionario.

"Piccoli raid delle forze speciali, non una grande forza in azione", ha aggiunto un'altra fonte.

Sabato Trump ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che potrebbe inviare truppe di terra statunitensi per invadere l'Iran, ma solo "per una buona ragione".