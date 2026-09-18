Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ITALIA

PALESTINA, PRETI CONTRO IL GENOCIDIO: MOBILITAZIONE A ROMA IL 22 SETTEMBRE

314
PALESTINA, PRETI CONTRO IL GENOCIDIO: MOBILITAZIONE A ROMA IL 22 SETTEMBRE

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

A un anno dalla nascita della rete, i preti tornano in piazza a Roma

Un anno fa, il 22 settembre 2025, poco più di 200 sacerdoti si ritrovavano a Roma perché, dicono oggi, "non riuscivano più a stare zitti". Nessuna struttura, nessun ufficio stampa, nessun programma: solo una convinzione condivisa, che davanti a un genocidio non esiste neutralità. Un anno dopo, quella rete conta oltre 2.500 aderenti sacerdoti, vescovi e cardinali in 67 Paesi e 5 continenti, e si un obiettivo preciso per l'anniversario: arrivare a 4.000 adesioni, circa l'1% del clero cattolico mondiale. "Un numero che non pretende di rappresentare la Chiesa intera", ha detto don Pietro Rossini in apertura della conferenza stampa di presentazione dell'evento, "ma che chiede alla Chiesa intera di non voltarsi. Nel Vangelo il lievito è sempre poca cosa rispetto alla pasta, eppure è quello che la fa cambiare." La rete denuncia che nei dodici mesi appena trascorsi non vi è mai stato un vero cessate il fuoco: "C'è stato l'annuncio di un cessate il fuoco, ci sono stati comunicati e fotografie di incontri ufficiali, ma le bombe non si sono fermate, la fame non si è fermata, i bambini hanno continuato a essere vittime dell'odio e della violenza. Una tregua che non ferma le uccisioni non è tregua: è una parola usata per far girare lo sguardo dell'opinione pubblica da un'altra parte, e noi siamo qui per denunciare questo."

Il 22 settembre: un sudario, non uno slogan

Per questo, il 22 settembre a Roma la rete non porterà slogan: porterà in processione un sudario con i nomi di 300 bambini uccisi da Israele durante quello che avrebbe dovuto essere il tempo del silenzio delle armi. Trecento nomi scritti a mano, uno per uno, dai sacerdoti della rete che parteciperanno all'evento. "Un numero si dimentica, ma un nome no", spiega Rossini. "Quei bambini avevano un nome prima di diventare una statistica, e noi vogliamo restituirglielo. Abbiamo fatto tante volte tante statistiche e abbiamo visto che non portano a niente: bisogna raccontare storie, bisogna chiamare le cose con il loro nome."

L'appello: ai governi, ai pastori

La rete rivolge un duplice appello. Alle istituzioni civili: "Sospendete la vendita delle armi, applicate il diritto internazionale, smettete di trattare le risoluzioni ONU come pareri facoltativi." Ai pastori e alle conferenze episcopali: una parola "più netta, più profetica, più concreta", perché è la convinzione ribadita più volte nel corso dell'incontro "il silenzio prudente e la diplomazia non proteggono nessuno, se non chi sta commettendo le atrocità." La rete ribadisce che la propria denuncia non è mai rivolta contro il popolo ebraico, verso il quale rinnova rispetto assoluto e il più netto rifiuto di ogni antisemitismo: è, invece, una ferma condanna della leadership politica israeliana e delle reti di potere che ne sostengono l'operato. Una distinzione tra antisionismo e antisemitismo che i portavoce della rete considerano decisiva anche sul piano giuridico e che intendono continuare a ribadire con chiarezza.

"Non c'è una tregua che ferma i bambini, ma le bombe non si sono mai fermate. Il 22 settembre porteremo a Roma un sudario con 300 nomi scritti a mano: perché un numero si dimentica, ma un nome no."

Roma, 22 settembre 2026 Programma della giornata

Mattina Ritrovo dei sacerdoti aderenti (novità rispetto al 2025)

Momento di riflessione e fraternità riservato ai sacerdoti della rete, con un gruppo giunto per l'occasione

dall'estero (Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Danimarca, Cipro e Africa del Sud).

Testimonianze diretta di chi ha preso parte al "Pellegrinaggio di Giustizia" in Terra Santa, promosso insieme a

Pax Christi sulla base del documento Kairos Palestina 2 La fede in tempo di genocidio.

Contributi in video di: Mons. Daibes, vescovo di Gibuti, palestinese, già vicario generale del Patriarcato latino di

Gerusalemme, che vive sotto occupazione dall'età di tre anni; Mons. Pabillo, vescovo nelle Filippine; e Padre""

Bashar Fawadleh, parocco di Taybeh in Cisgiordania.

Presenze in sala: don Nandino Capovilla bloccato lo scorso anno all'aeroporto di Tel Aviv durante un

precedente pellegrinaggio di Pax Christi e la giornalista Nicoletta Dentico.

La mattinata si chiude con un pranzo fraterno tra i sacerdoti della rete.

Pomeriggio Preghiera e marcia pubblica

Trasferimento alla chiesa di Santo Spirito in Sassia, per la Coroncina della Divina Misericordia, trasmessa in diretta streaming come ogni giorno da quella comunità, con una intenzione dedicata alla Palestina e il Libano.

A seguire, marcia di preghiera da via della Conciliazione e altri luoghi significativi di Roma, legati sia alla spiritualità sia alla società civile compresa una tappa di denuncia rivolta a chi produce armi o finanzia Israele."" Il percorso esatto, al momento della conferenza stampa, è ancora in fase di definizione con la Questura.

Il corteo sarà concluso da Mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo emerito di Altamura e presidente di Pax Christi

Italia, tra i primi sostenitori della rete fin dal primo giorno.

UN ANNO DI RETE

Le iniziative nazionali: cosa è successo dal 22 settembre 2025

Regno Unito

La rete britannica ha scritto al Primo Ministro cattolico, il primo nella storia recente e ai vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia, chiedendo il riconoscimento della definizione di genocidio da parte delle Nazioni Unite, lo stop al commercio con i coloni e alla fornitura di armi. Nessuna risposta ancora dal governo; l'arcivescovo di Glasgow ha invece chiesto che il tema sia messo all'ordine del giorno della Conferenza episcopale. Il 22 settembre un rappresentante della rete britannica incontrerà a Roma anche una delegazione, mentre a Londra prosegue il lavoro di lobbying: tra due

settimane un incontro in Parlamento con i deputati favorevoli, 80 dei quali hanno già scritto al Primo Ministro.

Irlanda

La rete irlandese ha scritto al Taoiseach (il Primo Ministro) e al governatore della Banca Centrale d'Irlanda, che gestiva l'emissione di obbligazioni israeliane. Il giorno prima della conferenza stampa è stato annunciato che dal settembre 2026 questa attività non sarà più consentita in alcun Paese dell'Unione Europea, dopo il rifiuto del Lussemburgo di subentrare a Dublino: un risultato che la rete definisce "una grande vittoria", pur sottolineando che la notizia va ancora confermata nei dettagli. In piu, la rete in Irlanda collabora con diverse organnizzazione della sociate civile per

promovuore il boicottaggio di Allianz.

Stati Uniti

La rete statunitense con Medici contro il Genocidio hanno segnato il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti con un appello congiunto al Congresso perché agisca sul genocidio a Gaza. Ha lanciato la campagna Gaza's Children Shroud: un sudario su cui vengono scritti a mano, uno per uno, i nomi di quasi 20.000 bambini palestinesi uccisi a Gaza. L'iniziativa coinvolge comunità cattoliche, protestanti, ortodosse, musulmane ed ebraiche: alla prima grande presentazione pubblica, il settembre a Philadelphia nel luogo dove fu firmata la

Dichiarazione d'Indipendenza erano presenti diversi rabbini. Due giorni prima della conferenza stampa, un webinar della rete americana ha visto la partecipazione del Cardinale Ramazzini (Guatemala), il professor Omer Bartov, tra i massimi studiosi di genocidio a livello internazionale, e di padre David Neuhaus, gesuita di origini ebraiche.

Italia e Spagna

In Italia e in Spagna, le rispettive reti hanno scritto alla Conferenza Episcopale nazionale. In Italia, inoltre, la rete ha scritto a diversi leader politici ed ecclesiastici. Le due reti hanno preso parte a manifestazioni e scioperi per la Palestina in quattro o cinque piazze del Paese ed è stata invitata da BDS Italia come partner strategico. Quest'anno è nata anche

la rete spagnola, in rapida crescita. Sul fronte del boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), i portavoce riconoscono che l'azione della rete resta finora soprattutto locale sensibilizzazione nelle comunità sulle scelte quotidiane, dal carburante alla grande distribuzione e che una strategia più coordinata a livello internazionale, anche sul tema delle banche che finanziano il commercio di armi, è un obiettivo dichiarato per il prossimo anno.

Contatto stampa: profetiperlapace@gmail.com

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

"Tre Hiroshime su Gaza": il maxi-regalo di Trump a Israele da 2,8 miliardi

"Tre Hiroshime su Gaza": il maxi-regalo di Trump a Israele da 2,8 miliardi

18 Settembre 2026 08:00
La sfida "matematica" di Teheran che mette la Fed alle strette

La sfida "matematica" di Teheran che mette la Fed alle strette

18 Settembre 2026 08:00
Dai paradisi fiscali ai palazzi a Dresda: la farsa degli aiuti all'Ucraina che arricchisce i soci di Zelensky

Dai paradisi fiscali ai palazzi a Dresda: la farsa degli aiuti all'Ucraina che arricchisce i soci di Zelensky

17 Settembre 2026 17:37
Macklemore cacciato dal tour di Ed Sheeran: dona 1 milione di dollari alla Palestina

Macklemore cacciato dal tour di Ed Sheeran: dona 1 milione di dollari alla Palestina

17 Settembre 2026 08:30
"Non siete benvenuti": l'Asia si mobilita contro i soldati israeliani

"Non siete benvenuti": l'Asia si mobilita contro i soldati israeliani

17 Settembre 2026 08:00
La fine dell'american way of life e l'autarchia energetica russa

La fine dell'american way of life e l'autarchia energetica russa

17 Settembre 2026 07:30
"Viva il Messico libero e sovrano": Sheinbaum erige un muro contro la Dottrina Monroe 2.0

"Viva il Messico libero e sovrano": Sheinbaum erige un muro contro la Dottrina Monroe 2.0

16 Settembre 2026 17:59
La Cina vara la XXLUUV: il dominio navale Usa è un lontano ricordo

La Cina vara la XXLUUV: il dominio navale Usa è un lontano ricordo

16 Settembre 2026 16:59
RUSSIA

“Conseguenze catastrofiche”. Mosca e Pechino reagiscono al dispiegamento di armi USA nello spazio

20017
ASIA

Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

12602
EUROPA

Il grande bluff dei missili europei

10988
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

10801
ITALIA

Fiumicino, via lo scudo anti-droni israeliano: il Consiglio di Stato annulla l'appalto ad ADR

10542
RUSSIA

Dai russi che "combattono a cavallo" ai missili finiti: il kit per sbugiardare la propaganda della NATO

10075
EUROPA

L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

10072
RUSSIA

Lo scudo dei Brics alla Russia e il suicidio logistico della NATO

9625
ASIA

"Impossibili da difendere": The Hill svela la vulnerabilità delle 11 basi USA sotto i raid iraniani

RUSSIA

Avanzo di bilancio, PIL in crescita e salari a +6,5%: Putin presenta i conti della stabilità russa

RUSSIA

Il "boomerang" delle sanzioni di Trump: la legge contro Russia e Cina fa esplodere benzina e diesel... in patria

RUSSIA

"Una provocazione orchestrata dall'Occidente": il dossier del Cremlino sui fatti di Bucha

ASIA

Scontro sulle sanzioni anti-Russia e Iran: l'India risponde agli USA

EUROPA

Bavaglio al Parlamento Europeo: l'ex portavoce di Zelensky sanzionata da Kiev e respinta a Strasburgo

MEDITERRANEO

600 km² confiscati e 500mila sfollati: i veri piani di Tel Aviv in Libano svelati dalla presa della "collina strategica"

ASIA

Cina e Iran, vertice a Pechino: intesa strategica tra Araqchi e Wang Yi

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella di Giulia Bertotto "Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

  • 12 Settembre 2026 21:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni   Una finestra aperta Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

  • 17 Settembre 2026 13:00
La Cina studia metodi più intelligenti per mantenere fresche le città La Cina studia metodi più intelligenti per mantenere fresche le città

La Cina studia metodi più intelligenti per mantenere fresche le città

  • 17 Settembre 2026 13:00
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Virginia Libero, una storia triste (e penosa) di Paolo Desogus Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

  • 18 Settembre 2026 07:00
Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo di Geraldina Colotti Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo

Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo

  • 16 Settembre 2026 15:19
Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

  • 15 Settembre 2026 09:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale di Giuseppe Giannini Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale

Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale

  • 12 Settembre 2026 08:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni di Giorgio Cremaschi La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

  • 18 Settembre 2026 08:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti