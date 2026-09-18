La sfida "matematica" di Teheran che mette la Fed alle strette

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Secondo il giornalista di Al Jazeera Usaid Siddiqui, il Pentagono ha ammesso all'inizio di questa settimana che i missili e i droni iraniani hanno abbattuto decine di aerei statunitensi, danneggiato o distrutto centinaia di edifici nelle basi americane in Medio Oriente e prosciugato le scorte di equipaggiamento militare di Washington per un valore di miliardi di dollari.

Ma non è tutto.

Siddiqui ha evidenziato mercoledì come Teheran ha scatenato un'altra arma insolita nella sua guerra contro gli Stati Uniti: un'equazione matematica. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf — che ha svolto un ruolo di primo piano nei negoziati tra Teheran e Washington in diverse fasi degli ultimi sei mesi — ha pubblicato su X una versione della regola di Taylor, una formula utilizzata per analizzare come le banche centrali orientano i tassi di interesse, accompagnandola con un messaggio dai toni bellici.

Straits Taylor Rule: i = r* + π* + 1.5(π−π*) + 0.5(y−y*) + α(SOH−SOH*) + β(BEM−BEM*), α,β > 0 Let’s see if a hike could open SOH or produce a single barrel :) You can’t 25bp a chokepoint and r* isn’t neutral. It’s SOH risk premium, and We set it. Stay unanchored ! — ???????? ??????? | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 16, 2026

"Vediamo se un aumento dei tassi di interesse può riaprire lo Stretto di Hormuz o produrre anche solo un barile di petrolio", ha scritto, riferendosi alle decisioni di politica monetaria e alla via navigabile strategica che l'Iran ha di fatto bloccato per la navigazione globale. "Non si può arrivare a 25 punti base in un punto critico", ha aggiunto. "Questo è il premio di rischio di Hormuz, e lo stabiliamo noi."

Poche ore dopo il post di Ghalibaf, la Federal Reserve statunitense ha effettivamente aumentato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base.

Nelle prime fasi del conflitto, scoppiato il 28 febbraio, Ghalibaf ha spesso utilizzato argomentazioni finanziarie per deridere la gestione della crisi da parte dell'amministrazione guidata da Donald Trump, sottolineando la capacità dell'Iran di infliggere danni economici a Washington se quest'ultima non avesse cambiato rotta. Ora si è affidato alla matematica.

"Si tratta di una spettacolare operazione di propaganda da parte dell'Iran, un Paese che ha dimostrato una notevole capacità di provocare il suo avversario statunitense", ha dichiarato ad Al Jazeera Chris Beauchamp, analista di mercato capo presso IG Group. Ma cosa intendeva davvero dire Ghalibaf? Cos'è l'equazione di Taylor, in che modo la guerra ha influenzato i tassi statunitensi e Teheran li "stabilisce" davvero, come ha sostenuto il presidente del Parlamento?

La regola di Taylor è una formula sviluppata dall'economista John Taylor all'inizio degli anni '90 per stimare a quale livello una banca centrale dovrebbe fissare i tassi di interesse, mettendo in relazione il tasso sui fondi federali con l'inflazione e l'output gap (la differenza tra la produzione economica effettiva e quella potenziale). Nella sua forma più semplice, la formula si esprime come:

Tasso di interesse = inflazione + 0,5(divario di produzione) + 0,5(inflazione − 2%) + 2%.

Il tasso raccomandato aumenta quando l'inflazione supera l'obiettivo del 2% o quando la produzione supera il suo potenziale, mentre diminuisce nel caso opposto. Tuttavia, si tratta di un parametro di riferimento e non di una regola vincolante: la Fed tiene conto di molteplici variabili nel prendere le sue decisioni.

Per quanto riguarda l'impatto del conflitto, gli esperti evidenziano che i dazi imposti da Trump, lo shock energetico causato dalla guerra e i massicci investimenti legati al boom dell'intelligenza artificiale hanno mantenuto elevate le pressioni inflazionistiche. L'aumento di 25 punti base deciso mercoledì dalla Federal Reserve è stato il primo negli ultimi tre anni.

Il presidente della Fed, Kevin Warsh, ha affermato che la ripresa degli scontri con l'Iran e il conseguente rincaro della benzina hanno contribuito a convincere i funzionari a sostenere un rialzo: "Non ci si può nascondere dalle zone calde del mondo". Beauchamp ha aggiunto che "la guerra con l'Iran è indirettamente una delle cause principali dell'aumento, poiché l'impennata dei prezzi energetici e dei rendimenti ha messo la Fed alle strette". Anche Susannah Streeter, responsabile della strategia di investimento presso Wealth Club, ha definito "innegabile" l'impatto delle azioni iraniane sulle previsioni di inflazione e sulle forniture energetiche.

Tuttavia, l'Iran non "stabilisce" i tassi americani. Streeter ha chiarito che, per quanto Teheran abbia influenzato le dinamiche inflazionistiche attraverso il mercato del petrolio, la decisione finale spetta unicamente alla Fed, che valuta un quadro economico ben più ampio, inclusa la forte domanda interna e la spesa nel settore dell'IA.

Dietro la trovata matematica di Ghalibaf si cela quindi una precisa strategia comunicativa. Come ha spiegato Negar Mortazavi, ricercatore senior presso il Center for International Policy di Washington, Ghalibaf ha integrato i blocchi navali di Hormuz e Bab al-Mandeb in una formula che solitamente misura solo inflazione e produzione. Utilizzando il linguaggio della Fed, il presidente del Parlamento iraniano intende dimostrare al pubblico americano che i tassi e la finanza non possono risolvere la scarsità di risorse reali e che i costi economici della guerra dipendono dalla sicurezza marittima controllata da Teheran.

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