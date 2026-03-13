Pepe Escobar - Come Russia e India affrontano la guerra contro l'Iran

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Questa è la seconda parte di un'analisi in due parti. Per favore, leggete la parte 1 qui .



La partnership strategica Russia-Iran – anche se non include un trattato militare – funziona su diversi livelli interconnessi.

Il presidente Putin ha inviato un messaggio cortese e cordiale all'Ayatollah Mojtaba Khamenei, congratulandosi personalmente con lui per la sua elezione a Guida Suprema della Repubblica Islamica dell'Iran.

Le parole contano davvero:

"In un momento in cui l'Iran si trova di fronte a un'aggressione armata, i Suoi sforzi in questa posizione di alto livello richiederanno senza dubbio grande coraggio e dedizione. Sono fiducioso che continuerà onorevolmente il lavoro di Suo padre e unirà il popolo iraniano di fronte a un'immensa prova."

Dopo aver sottolineato l'"aggressione" straniera e la continuità del governo, Putin ha ribadito senza mezzi termini la partnership strategica:

"Da parte mia, vorrei riaffermare il nostro incrollabile sostegno a Teheran e la solidarietà con i nostri amici iraniani. La Russia è stata e rimarrà un partner affidabile per la Repubblica Islamica."

Spunto per un disperato presidente Trump, o neo-Caligola, che chiama Putin, essenzialmente per chiedergli di intervenire come mediatore e convincere l'Iran ad accettare un cessate il fuoco. Quello che ha dovuto sentire invece è stato una cortese enumerazione di fatti spiacevoli riguardo alla guerra di scelta lanciata dal Sindacato Epstein contro l'Iran.

Trump sta gettando sotto l'autobus il suo inviato preferito Steve Witkoff, insieme allo striminzito Jared Kushner e al clown-manzo che si finge Segretario delle Guerre Eterne, come coloro che lo hanno costretto a bombardare l'Iran. È stato Witkoff a dichiarare dopo la telefonata che la Russia ha dichiarato di non aver trasferito dati di intelligence all'Iran, come confermato, ha detto, l'assistente presidenziale per gli affari internazionali Yuri Ushakov.

Cavolate. Ushakov non ha mai detto una cosa del genere. I russi ai massimi livelli politici non commentano questioni militari legate alle loro partnership strategiche sia con l'Iran che con la Cina.

Ora veniamo ai fatti.

Informazioni russe, esecuzione iraniana e nessun trattato militare

Non è un segreto che Mosca abbia condiviso con Teheran quelle che possono essere definite quantità industriali di informazioni – e dati di combattimento – raccolti in Ucraina. Gran parte della tecnologia avanzata di disturbo e delle informazioni satellitari che hanno portato alla distruzione in serie dei radar THAAD, dei radar Patriot e di tutte le altre installazioni radar fisse ultra-pesanti proviene sia dalla Russia che dalla Cina.

Anche se non sono stati diffusi filmati dei sistemi russi S-400 e Krasukha che intercettano con successo missili americani, e probabilmente non lo saranno, il fatto è che i tecnici russi stanno aiutando gli equipaggi iraniani a perfezionare le traiettorie di missili e droni durante il volo.

Quindi c'è un'interazione sofisticata e pratica tra immagini orbitali ad alta risoluzione cinesi e russe e assistenza al bersaglio, e sciami di droni economici da 20.000 dollari.

La Russia ha fornito all'Iran i droni Geran-3 e Geran-5, potenziati e collaudati in battaglia. Questi sono i veri Shahed russi: missili da crociera letali ed economici, dotati di antidisturbo tramite la loro antenna Komet, e capaci di raggiungere 600 km/h. Ora sono sparsi per tutto il campo di battaglia.

Ora arriva la parte estremamente saporita.

Poco più di una settimana prima dell'attacco di decapitazione dal Sindacato Epstein su Teheran il 28 febbraio, le informazioni russe hanno inviato all'IRGC il piano di attacco statunitense completamente sviluppato – completo di matrici di obiettivi, piattaforme di lancio, sequenze temporali.

Quindi l'IRGC sapeva esattamente cosa aspettarsi.

Sei settimane prima, nel dicembre dello scorso anno, Mosca ha firmato un accordo di 500 milioni di euro con l'Iran, inclusa la consegna di 500 lanciatori Verba MANPADS e 2.500 missili avanzati 9M336.

In sostanza, la Russia fornisce all'Iran informazioni e difesa aerea. E la Cina fornisce missili antinave e sorveglianza satellitare in tempo reale.

La bellezza di tutto ciò è che non c'è un'alleanza trilaterale formale in gioco. E nessun trattato militare. Tutto è radicato nelle loro partnership strategiche interconnesse.

Considerando tutto ciò sopra, non c’è da stupirsi se lo sconcertato Sindacato Epstein incolpa l'intelligence di Russia e Cina per colpi certificati come la stazione di comunicazioni satellitari parte dell'unità di comunicazione e difesa cibernetica dell'esercito israeliano vicino a Beer Sheeba.

E non stiamo nemmeno parlando della prossima, inevitabile mossa russa: installare in Iran il potentissimo sistema di difesa aerea S-500 Prometheus.

Come conquistare quote di mercato senza sudare

La partnership strategica Russia-Iran – anche se non include un trattato militare – funziona su diversi livelli interconnessi.

Sul fronte energetico. Mosca, su ordine di Putin, sta ora valutando quello che potrebbe diventare un fermo preventivo definitivo delle esportazioni rimanenti verso l'UE, così da poter essere reindirizzate verso l'Asia a prezzi in costante aumento.

Dopotutto, l'UE sta gradualmente eliminando il gas russo: i contratti a breve termine saranno vietati a partire dalla fine di aprile; divieto totale del GNL entro la fine dell'anno; e il divieto del gas per gasdotti entro il 2027.

Quindi molto GNL viene già diretto verso Cina, India, Thailandia e Filippine. Come da Seguire il denaro”: le petroliere di GNL sono state deviate a metà viaggio dai porti europei verso l'Asia, offrendo prezzi spot più alti.

Ogni giorno in cui lo Stretto di Hormuz rimane chiuso – e lo resterà – la Russia conquista quote di mercato aggiuntive, ovunque, a prezzi elevati, senza una goccia di sudore.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano Ali Larijani ha reso perfettamente chiaro in diverse lingue, incluso il russo: quando si parla di Hormuz, ci sono "opportunità aperte per tutti", come in partnership con gli alleati Russia e Cina; ed è "un vicolo cieco per i guerrafondai", come nel caso del Sindacato Epstein e altre entità ostili.

La Russia certamente non ha bisogno dello Stretto di Hormuz aperto. Tuttavia, ha ricevuto un cenno e un occhiolino da parte di Larijani che riconosceva la loro collaborazione.

La guerra del Sindacato di Epstein contro l'Iran sta diventando estremamente redditizia per il bilancio statale russo – qualcosa che non si vedeva dai primi aumenti dei prezzi del 2022. Con lo Stretto di Hormuz chiuso e il Qatar LNG completamente fuori dai giochi, l'energia russa è l'unica opzione: non più una merce sanzionata. Quando si dice della guerra all'Iran che ha armato il petrolio e il gas russo.

Cosa imparerà l'India dal suo doppio tradimento

L'India, al contrario, è un caso che potrebbe spezzare qualsiasi gabinetto psicoanalitico. Nuova Delhi presiederà i BRICS nel 2026. È uno dei fondatori dei BRICS, e l'Iran è membro a pieno titolo dei BRICS. Ogni membro originale dei BRICS ha condannato la guerra del Sindacato Epstein contro l'Iran: Brasile, Russia, Cina, Sudafrica. L'India ha aspettato tre giorni prima di dire sostanzialmente che Iran e Stati Uniti dovrebbero parlare, "gentilmente".

Mentre il Primo Ministro Modi firmava accordi per la difesa con quel culto della morte in Asia occidentale – il 40% delle sue esportazioni di armi va in India – un altro membro dei BRICS veniva bombardato con alcune di queste stesse armi.

Modi, di fatto, era in Israele a sgorgare sviolinate sulla "madrepatria" (India) e sulla "patria" (Israele) solo 48 ore prima che il culto della morte in Asia occidentale e il più ampio Sindacato Epstein lanciassero il loro attacco decapitante su Teheran.

A tutti gli effetti, la banda di Modi ha privilegiato gli accordi sulle armi – e l'alleggerimento tariffario di Trump – rispetto al diritto internazionale.

E le cose si fanno ancora più sozze.

L'India non è nemmeno riuscita a emettere una dichiarazione pro forma che condannasse l'attacco con siluri americani alla nave da guerra iraniana Iris Dena in acque internazionali – dopo che la Marina indiana aveva ospitato l'Iris Dena in un'esercitazione militare. Tutti i membri fondatori dei BRICS lo condannarono. Non l'India.

La controversia è ancora in corso: l'India potrebbe persino aver fornito alle americane le coordinate di Iris Dena – disarmata e invitata. E ora lo Sri Lanka, sotto la pressione americana, si rifiuta di consegnare i cadaveri all'Iran.

Ci vorrà tempo per valutare quanto profondamente il tradimento dell'India abbia dilianto i BRICS. Al momento, i BRICS sono in coma.

Forse potrebbe esserci qualcosa di propizio che ne deriva. E questo grazie all'inesauribile finezza iraniana.

Subrahmanyam Jaishankar, Ministro degli Affari Esteri indiano, ha avuto una telefonata con Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri dell'Iran.

Aragchi ha agito come un perfetto gentiluomo. Non ha fatto prediche all'India, né è esploso di rabbia – in stile americano. È stato trattenuto, nel far sapere all'India che l'Iran è pienamente consapevole che Nuova Delhi si trova in una situazione molto difficile, e che Teheran interpreta questa ambiguità strategica come relativamente utile e non ostile.

In termini pratici, l'Iran è praticamente il vicino dell'India: la costa meridionale del Makran si trova proprio dall'altra parte del Mar Arabico rispetto alla costa occidentale dell'India. Il porto di Kandla in Gujarat fino a Chabahar nel Sistan-Balochistan è di soli 550 miglia nautiche. Quando si dice di un corridoio marittimo, che per secoli è stata una Via della Seta Marittima tra due Stati civiltà.

E ora tutto è tornato, come parte del Corridoio Internazionale Nord-Sud dei Trasporti (INSTC), che collega 3 BRIC: Russia, Iran e India, tema del mio documentario “Golden Corridor” girato lo scorso anno in Iran.

Inoltre, l'Iran è la fonte principale più vicina di petrolio e GNL per l'India.

La Russia sta insegnando all'India la sua lezione. Nuova Delhi dovrà pagare caro per questo – ovvero niente più sconti energetici, anche se Mosca è pronta ad aumentare potenzialmente la quota indiana delle importazioni di greggio russo fino al 40%, come confermato dal vice primo ministro russo Alexander Novak.

Nuova Delhi potrebbe essere fuori dai giochi per quanto riguarda la comprensione delle enormi poste in gioco della guerra del Sindacato di Epstein contro l'Iran.

Mosca-Pechino, per contro, sono su un livello completamente nuovo. Stanno investendo sull'esito ottimale: una guerra che l'Impero del Caos non può vincere, e a un prezzo che non può permettersi di pagare.

Il palcoscenico è pronto. La Russia ha informato l'Iran su ciò che sta per accadere; Russia-Cina forniscono informazioni cruciali e sorveglianza satellitare 24/7; e un mosaico decentralizzato fa il lavoro pesante. Il "piano" di attacco degli Eccezionalisti è stato profondamente compromesso fin dall'inizio.