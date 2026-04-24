Perù: il candidato di sinistra Sánchez sostiene l'adesione al BRICS

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il candidato del partito «Juntos por el Perú», che secondo i dati preliminari ufficiali si trova attualmente al secondo posto nel primo turno delle elezioni del 12 aprile, ha affermato che il Perù deve «riaffermare la propria sovranità e aprirsi a tutte le forme di integrazione commerciale».

«Assolutamente. Credo sia importante essere presenti in quel mercato di integrazione», ha detto Sánchez quando gli è stato chiesto di promuovere l’ingresso del Perù nel BRICS, che attualmente comprende Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Indonesia e Iran, con Stati partner come Bolivia, Cuba e Kazakistan. Ha inoltre espresso forte sostegno all’asse di cooperazione del Sud del mondo.

Al di là della politica estera, Sánchez ha ribadito il suo impegno a convocare un'assemblea costituente e a rilanciare il programma di governo dell'ex presidente Pedro Castillo, attualmente in carcere, la cui destituzione e detenzione ha definito un'interruzione illegittima del mandato popolare. Ha inoltre chiesto il rilascio di Castillo.

Per quanto riguarda l'integrità elettorale, Sánchez ha espresso allarme per le dimissioni del capo dell'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE) in questa fase decisiva, avvertendo che cambiare l'arbitro elettorale potrebbe minare la fiducia nel processo.

1. En pleno conteo oficial, con el resultado aún en disputa, la JNJ aceptó la renuncia del jefe de la ONPE. Este hecho carece de sustento legal y constituye una grave irregularidad institucional. Es la expresión de presiones antojadizas de un sector político que, consciente de su… — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 22, 2026

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it