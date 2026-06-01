Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

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Il candidato presidenziale colombiano Iván Cepeda ha riconosciuto i risultati delle elezioni del giorno precedente, che lo hanno visto accedere al ballottaggio contro l'ultraconservatore trumpiano Abelardo de la Espriella.

Cepeda, candidato della coalizione di sinistra al governo, il Patto Storico, ha dichiarato che il "meccanismo di verifica dei risultati", attivato domenica, non ha riscontrato alcuna prova di frode.

"In questa fase del nostro lavoro, non abbiamo trovato alcuna prova di eventi di tale portata o gravità da giustificare una dichiarazione in merito a potenziali irregolarità", ha affermato.

In una conferenza stampa, ha dichiarato che hanno "lavorato intensamente" e non hanno trovato nulla. "Aspetteremo che il lavoro sia completato, ma finora non abbiamo trovato alcuna prova o indicazione di irregolarità evidenti", ha aggiunto.

Con il 100% dei seggi scrutinati, il conteggio preliminare del Registro Nazionale vede De la Espriella in testa con il 43,7% dei voti, seguito da Cepeda con il 40,9%.

Inoltre, il senatore ha ribadito la sua disponibilità a un dibattito con De la Espriella, ma con "regole chiare", senza alcuna imposizione. Ha quindi respinto l'idea di un dibattito sulla rivista Semana.

"Non può imporci la sua volontà attraverso il mezzo di comunicazione al quale ha praticamente ceduto il controllo della copertura mediatica della sua campagna. (...) Semana è editorialmente impegnata e non lo nega. Devo dire che lo considero un atto di fondamentale onestà", ha aggiunto.

Sui social media, il candidato neoliberista e trumpiano di Defensores de la Patria ha sfidato Cepeda a un dibattito il 9 giugno presso la redazione della rivista alle ore 19:00 (ora locale).

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