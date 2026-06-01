Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

891
Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il candidato presidenziale colombiano Iván Cepeda ha riconosciuto i risultati delle elezioni del giorno precedente, che lo hanno visto accedere al ballottaggio contro l'ultraconservatore trumpiano Abelardo de la Espriella.

Cepeda, candidato della coalizione di sinistra al governo, il Patto Storico, ha dichiarato che il "meccanismo di verifica dei risultati", attivato domenica, non ha riscontrato alcuna prova di frode.

"In questa fase del nostro lavoro, non abbiamo trovato alcuna prova di eventi di tale portata o gravità da giustificare una dichiarazione in merito a potenziali irregolarità", ha affermato.

In una conferenza stampa, ha dichiarato che hanno "lavorato intensamente" e non hanno trovato nulla. "Aspetteremo che il lavoro sia completato, ma finora non abbiamo trovato alcuna prova o indicazione di irregolarità evidenti", ha aggiunto.

Con il 100% dei seggi scrutinati, il conteggio preliminare del Registro Nazionale vede De la Espriella in testa con il 43,7% dei voti, seguito da Cepeda con il 40,9%.

Inoltre, il senatore ha ribadito la sua disponibilità a un dibattito con De la Espriella, ma con "regole chiare", senza alcuna imposizione. Ha quindi respinto l'idea di un dibattito sulla rivista Semana.

"Non può imporci la sua volontà attraverso il mezzo di comunicazione al quale ha praticamente ceduto il controllo della copertura mediatica della sua campagna. (...) Semana è editorialmente impegnata e non lo nega. Devo dire che lo considero un atto di fondamentale onestà", ha aggiunto.

Sui social media, il candidato neoliberista e trumpiano di Defensores de la Patria ha sfidato Cepeda a un dibattito il 9 giugno presso la redazione della rivista alle ore 19:00 (ora locale).

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Perú: Fujimori e Sánchez si affrontano nell’ultimo dibattito prima del ballottaggio

Perú: Fujimori e Sánchez si affrontano nell’ultimo dibattito prima del ballottaggio

  • 01 Giugno 2026 19:06

A una settimana dal ballottaggio che deciderà il prossimo presidente del Perù, Keiko Fujimori e Roberto Sánchez si sono sfidati. È stato l’unico confronto ufficiale prima...

AMERICA LATINA Elezioni in Colombia: ingerenze dell'ecuadoriano Noboa

Elezioni in Colombia: ingerenze dell'ecuadoriano Noboa

  • 30 Maggio 2026 17:38

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha avuto un dialogo con il candidato presidenziale colombiano di estrema destra Abelardo de la Espriella, durante il quale avrebbero discusso di sicurezza e cooperazione...

AMERICA LATINA Cuba non è sola: eccedenze di riso dalla Colombia, 60mila tonnellate dalla Cina, la voce dei sindacati paraguaiani contro il blocco

Cuba non è sola: eccedenze di riso dalla Colombia, 60mila tonnellate dalla Cina, la voce dei sindacati paraguaiani contro il blocco

  • 25 Maggio 2026 17:50

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ordinato che le eccedenze di riso nel suo paese vengano comprate e inviate con urgenza a Cuba, per mitigare gli effetti del recrudescimento del blocco imposto...

AMERICA LATINA Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

  • 17 Maggio 2026 15:56

L'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE) del Perù ha ufficialmente proclamato i candidati che accederanno al secondo turno di votazione, previsto per il 7 giugno, a seguito delle elezioni...

AMERICA LATINA Petro contro Ayuso: “Esistiamo da 60.000 anni, siamo la civiltà latinoamericana”

Petro contro Ayuso: “Esistiamo da 60.000 anni, siamo la civiltà latinoamericana”

  • 15 Maggio 2026 16:57

Isabel Díaz Ayuso ha trasformato un viaggio istituzionale già dai contorni non molto chiari in un vero e proprio caso politico internazionale. Dal suo rientro dal Messico, la presidente della...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

01 Giugno 2026 09:00
La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

01 Giugno 2026 09:00
L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

01 Giugno 2026 07:00
L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

01 Giugno 2026 06:00
Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

01 Giugno 2026 06:00
Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

01 Giugno 2026 06:00
L'Ucraina glorifica i collaborazionisti nazisti. La Polonia protesta

L'Ucraina glorifica i collaborazionisti nazisti. La Polonia protesta

31 Maggio 2026 17:17
Iran: "Stiamo respingendo il nemico in una grande guerra che passerà alla storia"

Iran: "Stiamo respingendo il nemico in una grande guerra che passerà alla storia"

31 Maggio 2026 16:05
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

15753
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

13967
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

12119
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

10211
AFRICA

Difendere l’indifendibile

9532
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

8205
NORD-AMERICA

La nuova cortina di ferro: il terrore del giorno prima

7854

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

7775
AMERICA LATINA

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

ASIA

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

ASIA

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

ASIA

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

ASIA

Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

EUROPA

L'Ucraina glorifica i collaborazionisti nazisti. La Polonia protesta

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ci ricorderemo dei loro nomi... di Paolo Desogus Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

  • 29 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti