Portavoce Hezbollah si pronuncia sui colloqui diretti tra Libano e Israele

Il movimento Hezbollah si oppone categoricamente ai colloqui diretti tra Libano e Israele e non nutre aspettative di esiti favorevoli per il proprio paese. A dichiararlo a Sputnik è stato Mahmoud Komati, vice capo del Consiglio politico di Hezbollah.

“Il cessate il fuoco in Libano si deve all’Iran. Non ci aspettiamo risultati positivi [dai colloqui] per quanto riguarda il Libano. Respingiamo categoricamente i colloqui diretti tra il Libano e il nemico israeliano e non li accettiamo affatto”, ha affermato Komati.

Secondo la leadership del movimento, è stata la posizione dura dell’Iran a costringere Stati Uniti e Israele ad accettare i colloqui di cessate il fuoco in Libano. Nel frattempo, Washington e Tel Aviv starebbero cercando di dipingere la situazione come se fossero loro i promotori di questi colloqui.

Komati ha spiegato che la pressione che ha portato a questa situazione deriva dal fatto che Israele non riconosce né il Libano né lo Stato libanese e ha respinto le proposte del presidente riguardo ai negoziati. “E improvvisamente oggi, Israele ha accettato di negoziare con il Libano. Ciò è avvenuto grazie all’Iran, come risultato della vittoria della Repubblica Islamica in Iran e della sua vittoria su Israele e gli Stati Uniti. Ciò ha spinto [Donald] Trump e [Benjamin] Netanyahu ad affrettarsi a ripristinare l’autorità nello Stato libanese affinché il cessate il fuoco in Libano non apparisse come il risultato degli sforzi iraniani”, ha dichiarato.

Il rappresentante di Hezbollah ha inoltre messo in guardia sulle possibili conseguenze della posizione del governo libanese nei confronti del movimento. “Continuiamo a tollerare gli errori di questo governo. Ma se continua ad aderire alle stesse politiche, ci aspettiamo che conduca il Paese nel caos, nelle divisioni interne e in una situazione le cui conseguenze sono poco invidiabili. Soprattutto considerando ciò che stiamo vedendo oggi: un’ondata di protesta pubblica che critica lo Stato, il governo e il suo percorso verso la subordinazione agli Stati Uniti e a Israele”, ha detto Komati.

Secondo quanto riferito dall’emittente saudita Al Hadath, citando una fonte ufficiale libanese, i colloqui tra Libano e Israele si terranno il 14 aprile. Gli Stati Uniti avrebbero garantito al Libano che Israele non bombarderà Beirut prima dell’inizio dei colloqui.