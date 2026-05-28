«Vedranno una risposta come mai visto prima»: la risposta dell'Iran dopo l'attacco degli Stati Uniti

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Le forze statunitensi hanno attaccato un'installazione militare iraniana nella zona dello Stretto di Hormuz, in un contesto di fragile tregua tra Washington e Teheran e di negoziati di pace in corso, ha dichiarato un funzionario statunitense all'agenzia Reuters .

Secondo la fonte, l'installazione militare rappresentava una "minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz". La fonte ha inoltre indicato che l'esercito statunitense ha intercettato e abbattuto diversi droni iraniani che costituivano "una minaccia simile".

Allo stesso tempo, l'agenzia di stampa iraniana Fars News ha riferito che tre esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, uno dei principali porti del paese persiano situato sulla strategica rotta marittima.

L'avvertimento dell'Iran

Da parte sua, Ali Naderi, vicedirettore delle pubbliche relazioni della Forza aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ha affermato che se i nemici dell'Iran attaccheranno di nuovo, dovranno affrontare una risposta "come non ne hanno mai viste prima".

"Se i nemici ricorreranno nuovamente all'azione militare, il metodo di confronto della Repubblica islamica sarà diverso da quello a cui hanno assistito finora , e si troveranno di fronte a un nuovo volto e a una nuova immagine della potenza militare iraniana sul campo di battaglia", ha affermato.

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