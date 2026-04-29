Putin-Trump, colloquio telefonico di un'ora e mezza

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Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, Donald Trump, hanno avuto una conversazione telefonica durata un'ora e mezza, come annunciato mercoledì dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Il dialogo è stato "franco" e si è svolto in un tono "amichevole", ha indicato, sottolineando che il presidente russo, in primo luogo, ha espresso "parole di sostegno" a Trump in relazione all'attentato subito il 25 aprile durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

"Il leader russo ha condannato fermamente questo crimine, sottolineando l'inammissibilità di ogni forma di violenza a sfondo politico", ha precisato Ushakov.

Riguardo all'Iran e alla situazione nel Golfo Persico, Putin ha detto al suo omologo che considera "corretta" la sua decisione di estendere il cessate il fuoco con il Paese persiano, un passo che "dovrebbe dare una possibilità ai negoziati e contribuire a stabilizzare la situazione".

Allo stesso tempo, il presidente russo, secondo quanto riferito da Ushakov, ha richiamato l'attenzione sulle "inevitabili e disastrose conseguenze" dell'uso della forza da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, non solo per Teheran e i paesi limitrofi, ma per l'intera comunità internazionale. "E, naturalmente, l'opzione di un'operazione di terra sul territorio iraniano appare del tutto inaccettabile e pericolosa".

"La Russia è fermamente impegnata a fornire pieno sostegno agli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica alla crisi e ha presentato una serie di proposte volte a risolvere i disaccordi relativi al programma nucleare iraniano", ha ribadito, sottolineando che "a tal fine, saranno mantenuti contatti attivi con i rappresentanti dell'Iran, i leader dei paesi del Golfo Persico, nonché con Israele e la squadra negoziale statunitense".

Ucraina

Riguardo al conflitto in Ucraina, Trump ritiene che un accordo per porre fine alle ostilità sia imminente, secondo quanto affermato da un consigliere presidenziale russo. Su richiesta del presidente statunitense, Putin ha fornito un aggiornamento sulla situazione attuale nella zona di combattimento, dove le truppe russe "mantengono l'iniziativa strategica" e stanno avanzando contro le posizioni nemiche.

Putin ha ribadito la sua disponibilità a dichiarare una tregua con l'Ucraina per il Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Secondo Ushakov, il presidente statunitense ha appoggiato l'iniziativa del presidente russo. Ha inoltre sottolineato che le celebrazioni del Giorno della Vittoria commemorano la "vittoria comune" di Russia e Stati Uniti sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale.

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