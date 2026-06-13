Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Case, scuole, strade: i numeri della rinascita del Donbass. Putin fissa il traguardo: 2030

Nascite in crescita del 14% nel Donbass, 2,4 milioni di residenti sotto le tutele federali. E la sfida della sicurezza resta aperta

387
Case, scuole, strade: i numeri della rinascita del Donbass. Putin fissa il traguardo: 2030

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

I numeri sono concreti e pesano più di tante parole. E ieri, durante la riunione del Cremlino sullo sviluppo di Donbass e Novorossija, i numeri hanno parlato chiaro. Vladimir Putin ha messo nero su bianco l’obiettivo: entro il 2030 i territori delle ex repubbliche di Donetsk e Lugansk, insieme alle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, dovranno raggiungere gli standard generali russi. Qualità della vita, infrastrutture, lavoro.

Non è uno slogan, come evidenzia il presidente della federazione Russa. Ad aprile 2023 il governo ha approvato un programma complesso di sviluppo, dentro il quale ci sono circa trecento interventi specifici. Scuole, ospedali, strade, fabbriche, campi da agricoltura. E anche il lavoro di 26 aziende statali e 82 soggetti della Federazione, ognuno con un pezzo di territorio da seguire.

Il punto della stituazione

A fare il punto della situazione ci hanno pensato i vicepremier Marat Khusnullin e Tatiana Golikova. E il quadro, nonostante le difficoltà, racconta di una macchina che si è messa in moto.

Khusnullin ha elencato i numeri della ricostruzione: oltre 7.700 condomini riparati, per un totale di 24 milioni di metri quadrati di abitazioni. Poi 63 strutture sanitarie rimesse a nuovo, 1.700 edifici scolastici, 500 tra impianti sportivi e centri culturali. Poi il lavoro sulle strade: riparati e costruiti più di 8.000 chilometri di asfalto, compresi i tratti dell’Anello d’Azov. Quelle federali sono già a norma, ora tocca alle municipali.

Nell’economia, la zona economica libera conta già più di 500 partecipanti. Investimenti dichiarati? Oltre 383 miliardi di rubli. Il credito bancario cresce, il portafoglio prestiti ha toccato i 275 miliardi, con un balzo del 30% solo nei primi cinque mesi del 2026. Le entrate fiscali del 2025 sono aumentate del 22% rispetto all’anno prima: 435 miliardi di rubli. E i settori produttivi corrono, con tassi di crescita tra il 10 e il 20%, come riporta il quotidiano Izvestia.

Nascite in aumento e sostegno alle madri

Sul fronte sociale, Golikova ha portato notizie che suonano quasi controcorrente. I quattro territori sono ormai dentro i progetti nazionali “Famiglia”, “Vita attiva e lunga” e “Quadri”. Oltre 2,4 milioni di persone ricevono sostegno federale. Le pensioni sono state assegnate a più di 1,5 milioni di cittadini, e il 93% di queste è già calcolato sugli standard russi. Quasi 140.000 i certificati per il capitale di maternità distribuiti. Il sussidio unico per le famiglie copre 36.000 nuclei, con 56.000 bambini coinvolti.

E poi misure per favorire la natalità: è cresciuta in tre anni. La repubblica di Donetsk guida la classifica con un +14%. Più di un terzo delle famiglie con bambini, ha aggiunto Golikova, utilizza contratti sociali. Funzionano i programmi “Medico di campagna” e “Infermiere di campagna” per attirare personale nei territori. E la sanità si sta riorganizzando su tre livelli, dentro il sistema obbligatorio di assicurazione medica. La disponibilità di cure ad alta tecnologia è triplicata: da 4.300 pazienti nel 2023 a 12.000 nel 2025. A Melitopol, per la prima volta, è entrato in funzione un acceleratore lineare per la radioterapia.

La strategia del mare e il nodo sicurezza

Putin ha anche annunciato una nuova strategia per la regione dell’Azov. Turismo, trasporti, terre agricole da mettere a coltura, pesca, bonifica ambientale. Obiettivo: non lasciare indietro nessun pezzo di territorio.

Ma il presidente non ha nascosto le difficoltà. Ha ringraziato medici, insegnanti, operai, autisti, tutti quelli che lavorano “in condizioni complesse, tra bombardamenti e attacchi di droni”. E ha aggiunto, con tono duro: le nostre truppe tengono il vantaggio strategico e avanzano. Il regime di Kiev, incapace di reggere l’urto, ricorre a metodi terroristici - ha denunciato - colpendo civili, infrastrutture e mezzi di trasporto.

Alla fine, la frase che forse riassume tutto: “È stato fatto molto, ed è un bene. Ma i problemi non risolti sono molti di più. Adesso parliamo proprio di questo”.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

NORD-AMERICA I biolaboratori USA esistono e sono pericolosi

I biolaboratori USA esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39

di Fabrizio Verde Per anni chiunque abbia provato a sollevare il velo sui laboratori biologici statunitensi sparsi per il mondo (prevalentemente in territori eurasiatici) è stato sistematicamente...

EUROPA La Commissione europea svela le proposte per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia

La Commissione europea svela le proposte per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia

  • 09 Giugno 2026 18:22

L'Unione Europea continua a essere preda di una russofobia irrazionale, così Bruxelles si prepara a varare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventunesimo dall'inizio dell'operazione...

RUSSIA Russia: attacchi di rappresaglia all'industria bellica ucraina

Russia: attacchi di rappresaglia all'industria bellica ucraina

  • 09 Giugno 2026 17:34

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le sue forze armate hanno attaccato infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate dalle truppe ucraine, respingendo raid aerei e infliggendo numerose...

EUROPA Guerra commerciale alla Cina: l'Europa sa cosa rischia?

Guerra commerciale alla Cina: l'Europa sa cosa rischia?

  • 06 Giugno 2026 17:03

C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui l'Unione Europea porta avanti la propria politica estera ed economica. Non si tratta di una politica estera lungimirante, né di una...

RUSSIA "Questa sarà la fine dell'umanità": il monito di Lavrov sull'intelligenza artificiale

"Questa sarà la fine dell'umanità": il monito di Lavrov sull'intelligenza artificiale

  • 06 Giugno 2026 15:40

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso la sua opinione sulla diffusione dell'intelligenza artificiale (IA). "Sarà la fine dell'umanità. Capisco che lo sviluppo della scienza...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Araghchi: "L'Iran è uscito vincitore da questa guerra"

Araghchi: "L'Iran è uscito vincitore da questa guerra"

13 Giugno 2026 17:17
Cisgiordania: negli ultimi 3 anni più vittime che nei 17 precedenti messi insieme

Cisgiordania: negli ultimi 3 anni più vittime che nei 17 precedenti messi insieme

13 Giugno 2026 12:30
“Finanziano la guerra”: l’Onu accusa il Lussemburgo per la vendita delle obbligazioni israeliane

“Finanziano la guerra”: l’Onu accusa il Lussemburgo per la vendita delle obbligazioni israeliane

13 Giugno 2026 12:00
Il Ministro della Difesa britannico si dimette in polemica sulla spesa militare

Il Ministro della Difesa britannico si dimette in polemica sulla spesa militare

13 Giugno 2026 09:00
Cina-Corea del Nord, il ritorno dell’asse socialista nell’Asia-Pacifico

Cina-Corea del Nord, il ritorno dell’asse socialista nell’Asia-Pacifico

13 Giugno 2026 07:00
La narrativa del declino russo si scontra con la realtà del campo di battaglia

La narrativa del declino russo si scontra con la realtà del campo di battaglia

13 Giugno 2026 07:00
Negoziati, missili e Hormuz: la partita decisiva tra USA e Iran

Negoziati, missili e Hormuz: la partita decisiva tra USA e Iran

13 Giugno 2026 07:00
Il 12 giugno e la distruzione dell'URSS: le origini profonde dello scontro con la NATO

Il 12 giugno e la distruzione dell'URSS: le origini profonde dello scontro con la NATO

12 Giugno 2026 21:39

Lancio di missili contro Israele. Il vero messaggio di Teheran al mondo

20255
EUROPA

Albania svenduta al sionismo? Ecco cosa diceva Edi Rama alla Knesset a gennaio (VIDEO)

17083
EUROPA

Guerra in Ucraina: immagini satellitari USA riducono del 90% i tempi per colpire i russi

14533
EUROPA

Dua Lipa e Callum Turner: un matrimonio dal sapore coloniale

10239
ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

9793
MEDITERRANEO

Non è questa la coresistenza

9746
NORD-AMERICA

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

9006

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

8889
ASIA

Il Somaliland apre un'ambasciata sull'isola cinese di Taiwan

EUROPA

Si dimette il ministro della difesa inglese

ASIA

Yemen: "l'Iran ha il diritto di difendersi dagli USA, a rischio i mercati del petrolio"

ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

AMERICA LATINA

Perù: ambasciatore USA accusato di interferenze elettorali

AMERICA LATINA

Cuba denuncia il grave impatto del blocco USA sul sistema sanitario

ASIA

Il messaggio di Trump dopo gli attacchi all'Iran

ASIA

Scontri USA-Iran, la reazione di Russia e Cina: "Massima moderazione, l'escalation va fermata"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia di Alessandro Bartoloni La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

  • 05 Giugno 2026 17:21
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?" di Loretta Napoleoni Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

  • 13 Giugno 2026 09:00
I biolaboratori USA esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde I biolaboratori USA esistono e sono pericolosi

I biolaboratori USA esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov di Giuseppe Masala Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

  • 05 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA   Una finestra aperta Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

  • 08 Giugno 2026 11:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Social-network: la semi-ottica dell'urlatore di Geraldina Colotti Social-network: la semi-ottica dell'urlatore

Social-network: la semi-ottica dell'urlatore

  • 12 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

  • 09 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli di Michele Blanco Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

  • 10 Giugno 2026 14:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti