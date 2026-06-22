Quanto è costata agli USA la guerra all'Iran?

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Secondo le stime preliminari del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank USA, i bombardamenti sull'Iran e i tentativi di contenere la sua risposta militare in Medio Oriente sono costati al Dipartimento della Difesa statunitense circa 40 miliardi di dollari.

La cifra include il costo delle munizioni, delle attrezzature distrutte e dei danni alle basi militari nella regione, ma non le spese operative, che erano già state incluse nel bilancio del Pentagono per l'anno fiscale 2026, che supera i 1.000 miliardi di dollari, come ha spiegato alla CNN Mark Cancian, consulente senior del CSIS.

Secondo fonti dell'amministrazione statunitense che hanno parlato con un organo di stampa, il dipartimento ha presentato al Congresso una richiesta di ulteriori 80 miliardi di dollari, il doppio della somma già spesa. Di questa cifra, tuttavia, meno di 20 miliardi sono relativi alle esigenze immediate derivanti dalla guerra con l'Iran, ha indicato una fonte informata. Inoltre, la cifra non include alcuni costi, come la riparazione delle infrastrutture o la manutenzione delle basi colpite. Le munizioni hanno rappresentato la spesa maggiore a causa dell'uso intensivo di armi a lungo raggio molto costose, come i missili Tomahawk.

Si stima che altre agenzie, come il Dipartimento per la Sicurezza Interna e il Dipartimento per gli Affari dei Veterani, abbiano speso circa 1 miliardo di dollari a causa del conflitto. Inoltre, le famiglie statunitensi hanno speso, in media, almeno 253 dollari in più rispetto a quanto avrebbero speso in assenza di ostilità, principalmente a causa dell'aumento del prezzo della benzina, che è cresciuto di oltre un dollaro al gallone.

Le stime iniziali del CSIS (Center for Security and Intelligence Service) indicavano che il costo del conflitto si aggirava intorno ai 16,5 miliardi di dollari entro il dodicesimo giorno dal suo inizio.

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