Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Russia: i missili su Teheran insegnano a comportarsi nelle trattative con gli USA

2582
Russia: i missili su Teheran insegnano a comportarsi nelle trattative con gli USA


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

Alla luce dell'aggressione yankee-sionista all'Iran e in particolare delle modalità e dei tempi dell'attacco, vari osservatori in Russia si interrogano sia sul ruolo di “mediatore” apparentemente svolto dagli USA per addivenire a un accordo sul cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, sia sulle più recenti notizie su una probabile fornitura di componenti nucleari a Kiev da parte di Francia e Gran Bretagna. 

Su questo sfondo, non sorprendono certo le acclamazioni del nazigolpista-capo Vladimir Zelenskij per quanto compiuto da USA e Israele; ha detto anzi che «il regime iraniano ha deciso di diventare complice di Putin e gli ha fornito droni tipo “Shahed”; e non solo i droni stessi, ma anche la tecnologia per produrli, e ha fornito alla Russia altre armi». Zelenskij si è quindi accodato alla vomitevole omelia europeista, blaterando che «è giusto dare al popolo iraniano la possibilità di liberarsi del regime terroristico». Che, proclamato dal pulpito della “democrazia” nazigolpista, suona peggio di una beffa per le martoriate masse ucraine.

Ora, guardando ai missili che si abbattono su Teheran e ricordando che, secondo l'intelligence estera russa (SVR), Francia e Gran Bretagna pianificano di trasferire componenti nucleari a Kiev, il pensiero va direttamente al colpo che potrebbe essere pianificato contro la Russia. Naturalmente, scrive Dmitrij Popov su Moskovskij Komsomolets, il trasferimento verrà mascherato da uno “sviluppo tecnico ucraino”, come è stato, ad esempio, con i missili “Flamingo”. Al momento, come chiarito dal SVR, si parla del trasferimento segreto di componenti, equipaggiamenti e tecnologie europee del settore all'Ucraina e l'opzione, sembrerebbe quella della testata francese di piccole dimensioni “TN75”, del missile balistico lanciato da sottomarino “M51.1”. Quando la notizia resa nota dal SVR è emersa, i diretti interessati si sono ovviamente affrettati a negarla e Zelenskij ha osservato sarcasticamente che «accetterebbe volentieri armi nucleari da chiunque, ma finora non ha ricevuto offerte del genere».

Ma, in realtà, cosa impedirebbe il trasferimento? Non certo un appello della Duma russa ai parlamenti dei paesi europei e nemmeno una risoluzione delle Nazioni Unite. Come mai, si chiede Popov, qualcuno pensa che sia impossibile il trasferimento  a Kiev di armi nucleari? Si pensava allo stesso modo per i carri armati Leopard, o per i caccia F-16, considerati “linee rosse". Eppure sono stati consegnati gli uni e gli altri.

Ora, passando al famoso “nucleare iraniano” e all'aggressione yankee-sionista, si affaccia una particolarità del tradizionale modo di agire americano, che porta Washington a colpire coloro che, al momento, sono considerati più deboli e, dunque, non in grado di reagire o di trascinare gli yankee in una guerra di lunga durata.
Le vicende iraniane, afferma Aleksandr Nosovic su RIA Novosti, insegnano in qualche modo alla Russia come si debbano condurre trattative con gli americani. In sostanza, la guerra di USA e Israele è iniziata poche ore dopo che l'Iran aveva fatto delle concessioni nei negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra. Ed è proprio per questo che è iniziata. Come dire: agli occhi degli yankee, chiunque arrivi a delle concessioni, si dimostra debole e lo si può dunque attaccare impunemente. A tarda notte, dopo la conclusione dei colloqui a Ginevra, il Ministro degli esteri dell'Oman Badr al-Busaidi aveva dichiarato alla stampa che erano stati compiuti progressi significativi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti: «Il risultato più importante, credo, è l'accordo secondo cui l'Iran non avrà mai, in nessuna circostanza, materiale nucleare in grado di produrre una bomba. Questo rende la controversia sull'arricchimento meno rilevante, perché ora si parla di zero scorte». I rappresentanti di Teheran non solo hanno promesso di non costruire una bomba nucleare, ma hanno anche accettato di smaltire l'uranio arricchito. Dunque, rinunciando alle scorte di uranio arricchito, Teheran era giunta a una concessione strategica: rinunciava al programma nucleare. Ha fatto concessioni unilaterali, scrive Nosovic e, in sostanza, «ha capitolato al tavolo delle trattative. E poche ore dopo, è stato lanciato il primo attacco missilistico».

C'è di più. Operazioni militari come quella attuale vengono pianificate per mesi. Ne consegue che i negoziati fossero una cortina fumogena per un attacco su larga scala. Osiamo azzardare, scrive RIA Novosti, che i negoziati con gli Stati Uniti avrebbero avuto più successo per l'Iran se non avesse mostrato debolezza; se l'obiettivo era di evitare la guerra, sarebbe stato molto più probabile raggiungerlo difendendo con fermezza i propri interessi e dimostrando la volontà di abbandonare il tavolo e prepararsi alla guerra se gli interessi dell'Iran non fossero stati rispettati.

In Medio Oriente, Trump è interessato a una sola piccola guerra: uno spettacolo lampo con un effetto dirompente a livello di pubbliche relazioni; se la delegazione iraniana avesse chiarito a Kushner e Witkoff, che invece di un veloce spettacolo, come in Venezuela, gli americani avrebbero avuto in Iran una guerra seria e prolungata, Trump avrebbe esitato ad attaccare. 

Rapportando tutto questo alla situazione con l'Ucraina, per tre anni l'Occidente ha cercato di sconfiggere la Russia sul campo per mano ucraina. Chiarito che ciò era impossibile, Trump ha dato il via ai negoziati, in corso da un anno. Finora, gli USA, che hanno fornito aiuti militari a Kiev, hanno agito da "mediatori" tra Russia e Ucraina, ma è evidente come questo sia un gioco. Nel corso dei negoziati, le richieste di Moskva riguardo alla sistemazione dell'Ucraina dopo il conflitto sono rimaste immutate e «se qualcuno pensava che il principio stesso dei negoziati presupponesse flessibilità e concessioni, l'Iran ha dimostrato nei fatti come gli americani trattino chi si mostra debole».

Sulla stessa lunghezza d'onda, Moskovskij Komsomolets titola che «è tempo di svegliarsi: i colloqui con gli USA si concludono sempre coi missili sulla capitale». Sembra proprio una tendenza. Ricordiamo la vicenda del Venezuela: gli Stati Uniti stavano negoziando un compromesso e il Venezuela era disposto a scendere a patti. E poi, di colpo, un'operazione militare per catturare Maduro; qualcuno avrebbe «potuto immaginare che gli americani stessero semplicemente prendendo tempo per preparare un'azione militare?». Poi l'Iran: Trump stava negoziando con l'Iran, che aveva già accettato seri compromessi. E poi, di colpo, anche qui, hanno iniziato a volare i missili. Ora si scopre che USA e Israele stavano preparando l'operazione da mesi e la data era già stata fissata mentre a Ginevra era in corso il dialogo: qualcuno «avrebbe potuto immaginare che gli americani stessero semplicemente prendendo tempo?». Anche perché gli stessi israeliani avevano detto alla Russia di «non essere interessati a uno scontro militare con gli iraniani», così che ora il Ministero degli esteri russo afferma che «gli israeliani stavano inviando falsi segnali alla Russia». E allora, si interroga retoricamente Popov: ci stanno davvero «ingannando di nuovo»?

Quindi, a proposito della tendenza e del conflitto in Ucraina: gli americani stanno negoziando con la Russia e questa, a differenza di quanto afferma Nosovic, starebbe offrendo dei compromessi. Dunque, se sul tappeto ci sono davvero delle concessioni, è possibile anche solo supporre che possano volare altri missili? Non sarebbe forse il caso, dice Popov, di fiutare come si deve e più accuratamente il vero "spirito di Anchorage"? Trump sta «divorando i nostri alleati uno a uno e ha già annunciato l'imminente inghiottimento di Cuba. Sta facendo a pezzi il Sud del mondo e ci sta cullando con favole di prospettive senza precedenti per la cooperazione russo-americana. Forse è ora di svegliarsi?».

Forse è il caso di dare il vero significato alle parole di Dmitrij Medvedev a proposito dell'eventuale «trasferimento diretto di armi nucleari a un paese in guerra», cioè dei componenti nucleari anglo-francesi all'Ucraina. Se si dovesse verificare un tale scenario, ha detto Medvedev, «non c'è dubbio che la Russia sarebbe costretta a usare qualsiasi arma nucleare, comprese quelle non strategiche, contro obiettivi in Ucraina che rappresentano una minaccia per il nostro paese. E, se necessario, contro i paesi fornitori che stanno diventando complici di un conflitto nucleare con la Russia».

In quel caso, i missili volerebbero verso altre capitali.

---------------

https://ria.ru/20260301/iran-2077484546.html

https://www.mk.ru/politics/2026/03/01/nam-pora-prosnutsya-peregovory-s-ssha-vsegda-zakanchivayutsya-raketami-po-stolice.html

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Tre soldati USA uccisi in Kuwait. IPSOS/Reuters: Solo il 25% degli statunitensi sostiene attacchi all'Iran

IN AGGIORNAMENTO. Tre soldati USA uccisi in Kuwait. IPSOS/Reuters: Solo il 25% degli statunitensi sostiene attacchi all'Iran

01 Marzo 2026 21:00
Iran allo scontro finale - Loretta Napoleoni ft Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

Iran allo scontro finale - Loretta Napoleoni ft Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

01 Marzo 2026 20:00
Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

01 Marzo 2026 16:00
Russia e Cina condannano l'aggressione di Usa e Israele contro l'Iran

Russia e Cina condannano l'aggressione di Usa e Israele contro l'Iran

01 Marzo 2026 12:00
Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

01 Marzo 2026 11:00
l laboratorio del caos: dalla Dottrina Monroe all'assedio di Teheran, il secolo del sangue unipolare

l laboratorio del caos: dalla Dottrina Monroe all'assedio di Teheran, il secolo del sangue unipolare

01 Marzo 2026 10:00
IL DELIRIO IRREALIZZABILE DELL’IMPERO: SPEGNERE UNA CIVILTÀ

IL DELIRIO IRREALIZZABILE DELL’IMPERO: SPEGNERE UNA CIVILTÀ

01 Marzo 2026 09:00
"Il regime di Epstein sta massacrando bambine iraniane": la denuncia del Prof. Marandi

"Il regime di Epstein sta massacrando bambine iraniane": la denuncia del Prof. Marandi

28 Febbraio 2026 17:06
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Tre soldati USA uccisi in Kuwait. IPSOS/Reuters: Solo il 25% degli statunitensi sostiene attacchi all'Iran

38572
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

26386
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

20761
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

18770
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

16369
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14124
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

12836
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

11989
ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

NORD-AMERICA

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

ASIA

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

MEDITERRANEO

Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione" di Michele Blanco La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti