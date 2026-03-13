Russia padrona del mercato petrolifero: incassati 7 miliardi in 12 giorni grazie allo shock di Hormuz

La Russia è diventata il “principale vincitore” della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, poiché trae profitto sia dall’aumento dei prezzi del petrolio sia dalla disperata ricerca di fonti alternative di greggio da parte dei clienti.

Secondo un'analisi del Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita, dall'inizio della guerra in Iran Mosca ha ricevuto 6,9 miliardi di dollari di entrate dai combustibili fossili, con un aumento del 14 percento rispetto ai livelli di febbraio.

"Se sei un commerciante di petrolio russo o un'azienda russa, non hai mai guadagnato così tanto vendendo petrolio come in questo momento a causa di questa interruzione della catena di approvvigionamento", afferma Nicholas Mulder, storico dell'economia presso la Cornell University.

L'Iran continua a caricare petrolio su petroliere per esportarlo in Cina attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, Teheran ha bloccato l'accesso alla via d'acqua strategica alle petroliere collegate agli stati del Golfo, che continuano a intercettare i proiettili iraniani diretti verso le basi statunitensi che ospitano e che vengono utilizzati per attaccare l'Iran.

Di conseguenza, le forniture di petrolio provenienti dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Kuwait sono andate in gran parte perse sui mercati mondiali, provocando forti impennate dei prezzi e minacciando di innescare una recessione economica mondiale.

Per contrastare il problema, l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), dominata dall'Occidente, ha annunciato martedì una proposta per liberare 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Stati membri.

Anche gli Stati Uniti si sono rivolti alla Russia per sostituire le forniture perse.

Washington ha imposto sanzioni al petrolio russo in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022. Nell'ultimo anno, ha fatto pressione su alleati come l'India affinché interrompessero gli acquisti di petrolio russo.

Ma lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin, il quale si è offerto di riprendere i contatti con gli stati europei per alleviare la crisi.

Giovedì, il Tesoro degli Stati Uniti ha concesso un permesso speciale di 30 giorni alle raffinerie indiane per acquistare greggio russo sanzionato, a condizione che la petroliera fosse caricata prima del 5 marzo.

Un'analisi della Standard Chartered dimostra che questi carichi sono stati rapidamente acquistati sul mercato spot, consentendo potenzialmente all'India di raddoppiare i suoi acquisti di petrolio russo da 1 milione di barili al giorno (bpd) a 2 miliardi di bpd nel breve termine.

L'improvviso aumento della domanda ha fatto sì che i prezzi del greggio russo aumentassero del 10,7%, attestandosi a 100,67 dollari al barile alle 13:45 ET di mercoledì.

Lo shock dell'offerta nell'Asia occidentale dovuto alla guerra con l'Iran ha fatto sì che per la prima volta nella storia il prezzo del greggio russo Urals sia salito a un livello superiore a quello del benchmark internazionale Brent, come ha osservato Oil Price.com.

Come il petrolio prodotto nel Golfo, l'Urals russo è di grado medio-acido, il che contribuisce ulteriormente alla sua domanda da parte delle raffinerie indiane che solitamente dipendono dalle forniture del Golfo.

Anche se la Marina statunitense riuscisse ad aprire lo Stretto di Hormuz scortando le petroliere collegate al Golfo con navi da guerra, l'offerta dall'Asia occidentale rimarrebbe comunque bassa, poiché ciò eliminerebbe il petrolio iraniano dal mercato, creando una nuova domanda di petrolio russo dalla Cina.

All'inizio di questa settimana, Teheran ha avvertito l'Occidente che i prezzi del petrolio raggiungeranno i 200 dollari al barile se il presidente Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non porranno fine alla guerra.

La guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran ha punito i loro alleati del Golfo, poiché la chiusura dello Stretto di Hormuz ha costretto l'Arabia Saudita a tagliare la produzione di 2,0-2,5 milioni di barili al giorno; l'Iraq di 2,9 milioni di barili al giorno, gli Emirati Arabi Uniti di 0,5-0,8 milioni di barili al giorno, il Qatar di 0,5 milioni di barili al giorno e il Kuwait di 0,5 milioni di barili al giorno.

Questi stati stanno cercando di utilizzare rotte di esportazione alternative, come l'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita, ha aggiunto Standard Chartered. Tuttavia, l'oleodotto può trasportare un massimo di 7 milioni di barili al giorno verso il Mar Rosso ed è probabile che raggiunga la piena capacità entro pochi giorni.

Anche altri stati con grandi riserve di petrolio, come la Norvegia, il Canada e alcuni paesi emergenti come la Nigeria e la Colombia, stanno beneficiando della guerra, insieme alla Russia.

