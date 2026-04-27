Storia nascosta: come il Mossad si è infiltrato in Italia

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di Kit Klarenberg - Al Mayadeen

L'annuncio del 13 aprile da parte del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, relativo alla sospensione da parte di Roma di un accordo di difesa di lunga data con "Israele", ha scosso l'Europa. Storicamente, i governi italiani – anche quando guidati da figure che aborrono il sionismo – hanno intrattenuto rapporti costruttivi e stretti con Tel Aviv. Anche il Mossad e l'apparato di sicurezza, intelligence e militare romano hanno una lunga e clandestina relazione. Di fatto, la putrida rete di spionaggio, assassinio e sabotaggio all'estero del Mossad è nata proprio in Italia e da allora ha seminato il caos nel Paese.

Un interessante saggio dell'accademico Massimiliano Fiore fornisce dettagli su come le spie sioniste si siano assicurate una solida presenza in Italia . Attingendo a fonti d'archivio, egli "ricostruisce l'evoluzione dell'attività clandestina israeliana" a Roma, dimostrando come le cospirazioni dell'intelligence sionista siano state ordite dentro e contro il paese ancor prima della fondazione dell'organizzazione nel maggio 1948 e durante la successiva guerra di annientamento contro la Palestina. Diversi casi di studio illustrano come la criminalità del Mossad si sia evoluta nel tempo, diventando sempre più audace, e forniscono spunti su come l'agenzia operi oggi a livello globale.

La storia inizia all'indomani del Piano di spartizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del novembre 1947 , che assegnò ai colonizzatori sionisti il ??55% del territorio palestinese. Gli stati arabi iniziarono immediatamente a prepararsi per resistere alla creazione dell'entità, addestrando soldati in Palestina e nei paesi limitrofi a tale scopo. In risposta, il fondatore di "Israele", David Ben-Gurion, emanò una direttiva alle fazioni paramilitari e di intelligence sioniste affinché si procurassero armi per l'imminente guerra genocida sul territorio palestinese, negandole al contempo alle forze arabe.

Fiore descrive come il capo del Mossad, Bet le-Aliyah, e Rekhesh – rispettivamente i reparti di spionaggio e di approvvigionamento di armi della famigerata organizzazione paramilitare sionista Haganah – abbiano immediatamente "istituito un'unità di sabotaggio a Roma, che divenne rapidamente un centro operativo per le attività clandestine israeliane in Italia e in tutta Europa". In seguito, gli agenti sionisti "sfruttarono l'ambiguità politica e le infrastrutture fisiche dell'Italia per condurre una campagna prolungata di sabotaggio e intercettazione". L'accademico definisce questa lotta clandestina sul suolo italiano "un fronte segreto" nella guerra del 1948.

I porti di Roma e i corridoi di trasporto aereo e marittimo "svolsero un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento israeliano" di armi per la guerra del 1948, interrompendo al contempo il flusso di armi verso gli eserciti arabi. Inoltre, i sionisti "cercarono di plasmare gli equilibri di potere nel Mediterraneo" per i propri scopi nefasti. Le loro azioni clandestine – "condotte in condizioni di tolleranza politica e di moderazione diplomatica" – crearono forti legami con lo Stato italiano, soppiantando Roma come "ponte strategico tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente".

Le macchinazioni segrete del Mossad, ancora agli albori, in Italia ebbero un impatto devastante. Un memorandum della CIA del giugno 1948 osservava come il "quartier generale europeo" dell'intelligence sionista "operasse sotto copertura a Roma", attraverso il quale veniva effettuato il "trasporto clandestino di munizioni per via aerea" verso la Palestina con "la conoscenza e la complicità" delle autorità italiane. Senza che i cittadini europei, i governi arabi o la "comunità internazionale" se ne accorgessero, Roma si era segretamente trasformata in un nucleo internazionale di "traffico illegale di armi per la resistenza ebraica".

"Misure più rischiose"

Torniamo al marzo del 1948: il governo cecoslovacco approvò la consegna alla Siria di 8.000 fucili, 200 mitragliatrici e sei milioni di proiettili. Il carico, che avrebbe dovuto salpare il mese successivo a bordo della Lino, una nave mercantile italiana da 450 tonnellate, fu bloccato dagli agenti sionisti, determinati a impedire che raggiungesse l'Asia occidentale. Inizialmente, il suo passaggio fu ostacolato dall'avvertimento dell'Haganah alle autorità romane, secondo cui una nave carica di armi era diretta in Italia. Data la "tesa climatica" che precedeva le elezioni, le autorità si mossero rapidamente per sequestrare la Lino.

Nella notte del 10 aprile, una squadra di sabotatori sionisti si abbatté sulla nave e vi piazzò delle cariche esplosive prima di dileguarsi senza essere vista. La nave affondò senza vittime né attribuzione ufficiale. Secondo Fiore, i media italiani ipotizzarono che le armi a bordo potessero essere destinate ai comunisti locali, il che "distolse i sospetti dal coinvolgimento sionista". Pur essendo un'operazione di piccola portata, l'affondamento della Lino ebbe un impatto epocale. L'azione "dimostrò come risorse limitate, reti locali e un sabotaggio marittimo non attribuibile potessero produrre effetti sproporzionati, interrompendo i rifornimenti del nemico ed evitando al contempo un'escalation tra gli Stati".

Il successo dell'operazione Lino portò alla creazione formale, nel maggio del 1948, di un'“Unità per il sabotaggio dei rifornimenti nemici in Europa”, con sede a Roma. Questa unità divenne rapidamente un “centro nevralgico per l'intelligence, la logistica e il coordinamento” in Italia e in Europa per le spie sioniste. Agenti e istruttori ebrei già attivi sul continente si unirono alle sue fila, ricevendo addestramento in ogni genere di attività illecita, con l'aiuto di veterani militari e dei servizi segreti italiani. Tra questi vi erano fascisti temprati dalla guerra, le cui esperienze durante la Seconda Guerra Mondiale influenzarono le future pratiche operative israeliane.

Nel frattempo, era in corso un'iniziativa siriana per recuperare il carico del Lino affondato. Le armi e le munizioni furono recuperate e riparate con successo, quindi reindirizzate alla loro destinazione originale a bordo di una nave chiamata Argiro. Ma spie sioniste erano in agguato e intendevano impadronirsi del carico. Tramite corruzione e un elaborato inganno , alcuni agenti si infiltrarono nell'equipaggio della nave, aprendo la strada a sionisti che, fingendosi una scorta di sicurezza, salirono a bordo dell'imbarcazione durante il viaggio verso l'Asia occidentale. Il 21 agosto, l'Argiro fu catturata e diretta in Palestina.

Cinque giorni dopo, le forze navali sioniste requisirono l'Argiro, impadronendosi del materiale bellico prima di affondare definitivamente la nave. Il carico letale raggiunse Haifa quattro giorni dopo e fu inviato ai militanti sionisti che combattevano a Gerusalemme. L'equipaggio italiano fu temporaneamente detenuto anziché ucciso o fatto sparire, sebbene il capitano morì di tubercolosi in prigionia prima di essere comunque rimpatriato, rievocando lo spettro di un incidente internazionale tra la colonia di coloni in espansione e Roma.

Fiore osserva che l'operazione Argiro fu un primo esempio di "appropriazione strategica" da parte di spie sioniste, prefigurando operazioni future in cui "intelligence, inganno e approvvigionamento funzionavano come strumenti che si rafforzavano a vicenda". Questo giornalista ha documentato come un approccio simile sia stato applicato nei primi anni '60, durante la criminale ricerca da parte dell'entità di acquisire clandestinamente armi nucleari. Inoltre, l'acquisizione di Argiro dimostrò ampiamente come gli agenti sionisti in Italia fossero disposti ad intraprendere "misure progressivamente più rischiose", che potevano causare tensioni con Roma. Ma il nascente Mossad aveva ben poco da temere.

'Cuscino diplomatico'

All'inizio del 1949, militanti sionisti tentarono di far saltare in aria motosiluranti in un cantiere navale italiano acquistato dall'Egitto. Fiore racconta come l'operazione privilegiasse l'occultamento e la "negabilità assoluta" per evitare "ripercussioni diplomatiche" e beneficiasse dell'accesso al sito da parte di un informatore. Tuttavia, gli esecutori del complotto, guidati da uno specialista di esplosivi coinvolto in prima persona nell'affondamento della Lino, furono colti in flagrante dalla polizia locale. Nel giugno dello stesso anno, il capo del gruppo fu condannato a tre anni di carcere per possesso di esplosivi.

Questo evento provocò un "intervento diplomatico prolungato" da parte dei più alti livelli della nascente entità sionista, che portò alla liberazione dell'agente condannato grazie a un'amnistia presidenziale. Un "atto calcolato di clemenza esecutiva", la mossa creò un precedente che perdurò per decenni e che potrebbe perdurare ancora oggi. Nello stesso mese in cui le spie sioniste furono arrestate, il premier italiano Alcide De Gasperi concesse ad Ada Sereni, capo del Mossad locale, una sorta di carta bianca informale per condurre operazioni clandestine nel suo paese.

Di conseguenza, le attività del Mossad, non solo in Italia ma in tutto il mondo, si concentrarono successivamente su "inganno, improvvisazione e audacia operativa". Finché le connivenze delle spie sioniste "rimanevano al di sotto della soglia di un'escalation pubblica", le autorità di Roma avrebbero "chiuso un occhio, preferibilmente due". Fu l'inizio di una politica di ambiguità strategica, con la quale l'Italia cercò di mantenere contemporaneamente relazioni amichevoli con il mondo arabo e musulmano e con Tel Aviv. Si sperava che Roma potesse evitare di essere trascinata nella questione palestinese, preservando così "l'equilibrio politico".

Sotto l'egida di questo accordo clandestino, l'entità sionista beneficiò enormemente di un'applicazione "selettiva" delle leggi locali, di amnistie politiche qualora i suoi agenti e/o i suoi piani venissero smascherati, e di altre concessioni. Il Mossad poté quindi sfruttare Roma "come corridoio di transito, base logistica e cuscinetto diplomatico". Tuttavia, Tel Aviv violava sistematicamente i termini di questo accordo, compromettendo gravemente l'equilibrio politico del Paese. In particolare, "Israele" non poteva tollerare che combattenti e gruppi della Resistenza palestinese contrabbandassero armi, viaggiassero indisturbati attraverso l'Italia o godessero di protezione politica a livello locale.

Questo atteggiamento di indifferenza nei confronti della Resistenza palestinese divenne noto come "accordo di Lodo Moro", così chiamato perché istituito dal veterano statista italiano ed ex primo ministro Aldo Moro. Il Mossad cercò di punire severamente Roma per questa clemenza verso la causa palestinese. Numerosi interrogativi permangono sul coinvolgimento sionista in diversi attentati terroristici di alto profilo perpetrati in Italia successivamente, come l' attentato alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale dell'agosto 1980 , che causò 85 morti e oltre 200 feriti, e assassinii politici, tra cui quello dello stesso Moro .

Fervente antisionista, Moro fu apparentemente rapito dalle Brigate Rosse, un movimento guerrigliero di sinistra, nel marzo del 1978. Fu ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Numerose fonti ben informate hanno testimoniato, nel corso dei decenni, in successive inchieste parlamentari e indagini ufficiali, riguardo a come il Mossad si infiltrò e sostenne le Brigate Rosse, cercando di influenzarne le attività fin dalla loro nascita. Inoltre, fin dall'inizio, vi fu anche un ruolo, poco noto ma di enorme impatto, dei sionisti nella famigerata Operazione Gladio , condotta dalla CIA e dall'MI6.

Il caos scatenato da Gladio ha notevolmente favorito l'obiettivo del Mossad di destabilizzare l'Italia, al fine di rafforzare il sostegno finanziario, militare e politico che gli Stati Uniti offrono a "Israele". Oggi è improbabile che la posizione geopolitica di Tel Aviv venga messa in discussione da Roma. Tuttavia, episodi come il misterioso attacco di fine marzo a un oleodotto italiano sollevano ovvi interrogativi sul fatto che la rete di sabotaggio sionista locale, costruita decenni fa, sia ancora attiva e continui a inviare avvertimenti incendiari al governo del Paese, invitandolo a non oltrepassare i limiti imposti.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)