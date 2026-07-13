Svelato l'ultimo desiderio di Lindsey Graham

Il senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso sabato, ha confessato nelle sue ultime ore a un caro amico di non poter ancora morire perché doveva ancora "approvare le sanzioni contro la Russia", secondo quanto riportato da Axios.

Graham, noto per la sua ferma posizione anti-russa, ha trascorso le sue ultime ore al telefono con il presidente Donald Trump, al quale ha riferito del suo recente viaggio in Ucraina e delle sanzioni proposte contro Mosca.

Poco dopo, ha iniziato a sentirsi male e si è confidato con un caro amico, che poi ha riferito della conversazione ad Axios. Quando quest'ultimo lo ha esortato a farsi visitare immediatamente, il senatore gli ha risposto che lo avrebbe fatto domenica mattina, dopo la sua apparizione alla NBC. Poi scherzò dicendo: "Non posso morire adesso. Devo ancora approvare le sanzioni contro la Russia, risolvere la situazione in Iran e raggiungere la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita", ha raccontato la stessa fonte. Poche ore dopo, il falco senatore si è spento.

Nelle sue ultime settimane, Graham aveva anche lavorato a un piano per normalizzare le relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Considerava questo accordo la chiave per ridisegnare il Medio Oriente dopo la guerra con l'Iran.

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