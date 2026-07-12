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Venezuela: governo annuncia consegna delle prime 200 case alle vittime del terremoto

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Venezuela: governo annuncia consegna delle prime 200 case alle vittime del terremoto

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Il governo venezuelano ha annunciato sabato che inizierà la prossima settimana la consegna delle prime 200 case alle famiglie colpite dai terremoti del 24 giugno.

Il presidente dell'Assemblea Nazionale e capo dello Stato Maggiore per i Campi Temporanei, Jorge Rodríguez, ha riferito in una conferenza stampa internazionale che il governo venezuelano sta procedendo con la costruzione, l'acquisto e il completamento delle strutture abitative per affrontare efficacemente l'emergenza.

Le commissioni tecniche stanno valutando i terreni idonei per la costruzione di nuove città adattate alle condizioni geologiche del paese. "I calcoli iniziali indicano che avremo bisogno di circa 25.000 abitazioni", ha dichiarato Rodríguez in merito alla portata del piano generale di ricostruzione.

La priorità assoluta della pianificazione statale è l'evacuazione completa degli edifici scolastici attualmente adibiti a rifugi temporanei. Le autorità civili stanno coordinando i necessari trasferimenti per garantire il regolare inizio dell'anno scolastico a settembre.

"Tutte le scuole presenti, i 90 campi che si trovano nelle scuole nel mese di settembre, devono essere vuoti, ovvero queste persone saranno o nelle case che abbiamo acquistato o completato per loro, oppure in case in affitto, o ancora in alloggi transitori unifamiliari in attesa che vengano completate le loro abitazioni definitive", ha spiegato il presidente del parlamento.

Il governo venezuelano, guidato dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez, ha avviato un'azione diplomatica diretta per richiedere lo sblocco delle riserve auree venezuelane al fine di istituire un fondo dedicato alla ricostruzione. La presidente ha inviato una lettera formale al Re d'Inghilterra e ad altri Paesi, chiedendo lo sblocco dei beni detenuti illegalmente.

Durante una videoconferenza con i responsabili degli 87 campi profughi temporanei, Delcy Rodríguez ha ribadito l'utilizzo previsto dei fondi: "Ho deciso di inviare una lettera, tra gli altri, al Re d'Inghilterra, chiedendo lo sblocco dell'oro depositato presso la Banca d'Inghilterra. Quest'oro appartiene al nostro popolo e deve essere utilizzato per far fronte alle terribili e tragiche conseguenze di questo doppio terremoto". La presidente ad interim ha inoltre contattato il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per accelerare lo sblocco dei conti nell'ambito degli aiuti umanitari.

Il viceministro per le politiche anti-blocco, William Castillo, ha precisato che lo Stato venezuelano mantiene la sua richiesta al FMI di 5 miliardi di dollari di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) trattenuti dall'organizzazione. Il funzionario ha spiegato ai media statali che solo 200 milioni di dollari di tale importo sono stati sbloccati, somma che sarà gestita tramite la Banca di Sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (CAF) per finanziare progetti infrastrutturali di emergenza.

Castillo ha affermato che il processo proseguirà attraverso i canali istituzionali scelti dallo Stato sudamericano: "Procederemo attraverso la negoziazione, il dialogo e l'unità, perché questa è la strada da seguire, e non ce n'è un'altra". La seconda fase della tabella di marcia nazionale ha già una struttura tecnica e accademica unitaria, che coinvolge l'Ordine degli Ingegneri venezuelano, le accademie di ricerca e le università pubbliche e private.

Il Ministro degli Affari Esteri, Yván Gil, ha formalmente esortato gli Stati membri delle Nazioni Unite a sbloccare le risorse sovrane dello Stato venezuelano congelate all'estero.

Gil ha partecipato a una riunione ministeriale di alto livello con il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA), Tom Fletcher, e il Coordinatore residente delle Nazioni Unite in Venezuela, Gianluca Rampolla, per perfezionare la risposta tecnica di emergenza.
Il massimo diplomatico venezuelano ha dichiarato attraverso i suoi canali ufficiali che la misura multilaterale è fondamentale per garantire il flusso finanziario necessario alla ricostruzione delle infrastrutture materiali e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini colpiti.

Sul piano politico interno, Jorge Rodríguez ha respinto le agende di parte e ha ribadito il pieno dispiegamento del governo nei territori colpiti dalla tragedia. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha ritenuto inopportuno dare priorità alle normali discussioni legislative rispetto alla sofferenza della popolazione civile.

"Non abbiamo la capacità mentale di preoccuparci ora della Corte Suprema o del Consiglio Elettorale Nazionale; la nostra preoccupazione è per le persone che hanno sofferto in modo indicibile. (...) È irrispettoso, un oltraggio, riunirsi tra politici per decidere chi verrà nominato al Consiglio Elettorale Nazionale o alla Corte Suprema. C'è tempo per questo", ha affermato il presidente dell'Assemblea.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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