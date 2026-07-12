I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La redazione del New York Times ha visitato uno stabilimento segreto di Helsing, la “startup” tedesca specializzata in tecnologia per la difesa più preziosa d’Europa, dove vengono assemblati droni destinati all’Ucraina.

Secondo l’articolo, lo stabilimento si trova in un discreto complesso industriale suburbano nel sud della Germania e non riporta in alcun punto il nome dell’azienda. Opera sotto rigide misure di sicurezza e la sua esatta ubicazione è tenuta segreta per ridurre il rischio di sabotaggi o possibili attacchi.

I circa 100 dipendenti sono stati sottoposti a controlli di sicurezza e hanno firmato accordi di riservatezza, mentre la struttura stessa è progettata per poter essere smontata e trasferita in un’altra sede in appena un giorno qualora dovesse presentarsi una minaccia.

L'azienda con sede a Monaco è considerata una delle principali aziende europee nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alla difesa. Ha sviluppato droni d'attacco basati sull'IA che costano circa 17.500 euro ciascuno. Secondo Helsing, richiedono un addestramento minimo e "migliaia" di questi droni sono già stati impiegati in situazioni di combattimento reali dall'Ucraina.

Gran parte della forza lavoro dello stabilimento proviene dall'industria automobilistica tedesca ed è composta da lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito dei licenziamenti annunciati da diverse case automobilistiche.

A metà aprile, il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un elenco di una ventina di aziende con sede in Europa che producono droni e componenti per il regime di Kiev.

Ha spiegato che questo significativo aumento della produzione è previsto attraverso "maggiori finanziamenti per le aziende 'ucraine' e 'congiunte' con sede in paesi europei che producono droni d'attacco e i relativi componenti".

"Consideriamo questa decisione un passo deliberato che porterà a una drastica escalation della situazione politico-militare in tutta Europa e alla progressiva trasformazione di questi Paesi nella retroguardia strategica dell'Ucraina", si legge nella dichiarazione.

In questo contesto, il ministero ha avvertito che l'attuazione degli scenari di attacco terroristico contro la Russia, precedentemente annunciati dal regime di Kiev, utilizzando droni presumibilmente "ucraini" fabbricati in Europa, comporta "conseguenze imprevedibili".

"Anziché rafforzare la sicurezza degli Stati europei, le azioni dei leader europei stanno trascinando sempre più questi Paesi in una guerra con la Russia", la conclusione di Mosca.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente del Paese, Dmitry Medvedev, aveva indicato all'epoca che questi Paesi erano obiettivi legittimi per le forze armate russe.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it