L'Iran lancia un attacco di rappresaglia dopo l'offensiva USA

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Le forze iraniane hanno lanciato un attacco di rappresaglia contro le posizioni statunitensi nella regione, in seguito alla nuova offensiva statunitense contro la Repubblica Islamica.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che l'operazione è stata condotta in risposta a un raid aereo statunitense nei pressi dell'aeroporto della città portuale di Bandar Abbas. L'obiettivo era una base aerea statunitense da cui era partito l'attacco, hanno specificato.

"Questa risposta serve da serio avvertimento al nemico: nessun atto di aggressione resterà impunito e, se si ripeterà, la nostra risposta sarà ancora più energica", hanno avvertito, senza rivelare ulteriori dettagli sull'operazione.

In precedenza, Reuters aveva riferito che l'esercito statunitense aveva bombardato una struttura militare iraniana nella zona dello Stretto di Hormuz, nel contesto della fragile tregua tra Washington e Teheran e dei negoziati di pace in corso.

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