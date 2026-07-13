Trump annuncia la ripresa del blocco navale contro l'Iran
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un post su Truth Social che lo Stretto di Hormuz «è aperto e rimarrà aperto, con o senza l'Iran», dichiarando il ripristino del cosiddetto «blocco iraniano» e attribuendo agli Stati Uniti il nuovo ruolo di «Custodi dello Stretto di Hormuz».
«Stiamo ripristinando IL BLOCCO IRANIANO, così denominato perché impedisce solo alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o uscire. Tutti gli altri paesi potranno utilizzare lo Stretto in modo equo e libero», ha scritto il presidente Usa sul suo canale sociale.
Trump ha inoltre annunciato che, in qualità di «Custodi dello Stretto di Hormuz», gli Stati Uniti riceveranno un rimborso pari al 20% su tutte le merci trasportate, «a copertura di tutti i costi necessari per garantire la sicurezza in questa zona del mondo particolarmente instabile». «Il processo e l'organizzazione avranno inizio immediatamente», ha concluso.
La dichiarazione di Trump arriva in un momento di elevate tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di attacchi reciproci e violazioni del cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa firmato lo scorso 18 giugno. Il ripristino del blocco navale e la richiesta di un rimborso del 20% sulle merci transitate rappresentano un'ulteriore escalation nella crisi, che rischia di compromettere definitivamente gli sforzi diplomatici mediati da Pakistan e Qatar.
Al momento, né il governo iraniano né i paesi della regione hanno ancora commentato l'annuncio di Trump.