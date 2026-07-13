Trump annuncia la ripresa del blocco navale contro l'Iran

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un post su Truth Social che lo Stretto di Hormuz «è aperto e rimarrà aperto, con o senza l'Iran», dichiarando il ripristino del cosiddetto «blocco iraniano» e attribuendo agli Stati Uniti il nuovo ruolo di «Custodi dello Stretto di Hormuz».

«Stiamo ripristinando IL BLOCCO IRANIANO, così denominato perché impedisce solo alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o uscire. Tutti gli altri paesi potranno utilizzare lo Stretto in modo equo e libero», ha scritto il presidente Usa sul suo canale sociale.

Trump ha inoltre annunciato che, in qualità di «Custodi dello Stretto di Hormuz», gli Stati Uniti riceveranno un rimborso pari al 20% su tutte le merci trasportate, «a copertura di tutti i costi necessari per garantire la sicurezza in questa zona del mondo particolarmente instabile». «Il processo e l'organizzazione avranno inizio immediatamente», ha concluso.

La dichiarazione di Trump arriva in un momento di elevate tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di attacchi reciproci e violazioni del cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa firmato lo scorso 18 giugno. Il ripristino del blocco navale e la richiesta di un rimborso del 20% sulle merci transitate rappresentano un'ulteriore escalation nella crisi, che rischia di compromettere definitivamente gli sforzi diplomatici mediati da Pakistan e Qatar.

Al momento, né il governo iraniano né i paesi della regione hanno ancora commentato l'annuncio di Trump.