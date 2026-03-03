Trump, Israele e il "no" di Riad: perché il piano contro l'Iran sta dividendo il Golfo

di Faisal Edroos - Middle East Eye

Alti funzionari sauditi hanno espresso rabbia per la portata e la tempistica degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, con il regno che ha intimato ai suoi alleati del Golfo di evitare di prendere misure che potrebbero innescare una risposta da parte di Teheran o dei suoi delegati e spingere la regione verso un conflitto più ampio.

Due fonti arabe del Golfo hanno riferito a Middle East Eye che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha trasmesso il messaggio ai leader di Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti sabato, poco dopo che il ministero degli Esteri del paese aveva formalmente condannato gli attacchi di rappresaglia dell'Iran nella penisola arabica.

Le fonti hanno confermato che le conversazioni sono state brevi, ma che è emerso un consenso sul fatto che gli attacchi di rappresaglia dell'Iran sono stati meno intensi del previsto e che gli stati del Golfo dovrebbero evitare di intraprendere azioni dirette che potrebbero suscitare una risposta furiosa da parte di Teheran.

Le fonti hanno ricordatoche tale sentimento è stato poi ribadito quando il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ha avuto delle telefonate con i suoi omologhi regionali.

Tali appelli erano incentrati sulla richiesta di una de-escalation e di unificazione delle posizioni di politica estera dei sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, per evitare che un singolo attore si discostasse dal copione.

Le fonti hanno affermato che la telefonata tra bin Salman e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed, in disaccordo da mesi a causa delle guerre in Yemen e Sudan e di altre tensioni, è un segnale di come la risposta dell'Iran agli attacchi tra Stati Uniti e Israele abbia scosso la regione.

Le fonti hanno affermato che, sebbene Riad fosse stata informata prima degli attacchi tra Stati Uniti e Israele, il regno, che è stato criticato a Washington per il suo scontro diplomatico con gli Emirati Arabi Uniti, ha scelto di non andare contro il pensiero dominante alla Casa Bianca.

Da quando Trump è tornato nello Studio Ovale l'anno scorso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intensificato la sua lunga campagna pubblica per chiedere agli Stati Uniti di attaccare quella che considera una minaccia esistenziale per il suo Paese.

La sua campagna si è intensificata dopo la guerra dei 12 giorni dell'anno scorso, quando Israele ha bombardato a sorpresa strutture militari e nucleari in Iran e ha assassinato importanti leader militari, scienziati nucleari e politici.

Nel lanciare l'attacco di sabato contro l'Iran, una delle fonti ha ricordato che la Casa Bianca ha di fatto respinto le richieste dei suoi alleati nella regione che mettevano in guardia contro gli attacchi, anche se un accordo sembrava imminente.

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, che aveva avuto un ruolo chiave nei colloqui volti a prevenire una guerra con l'Iran, espresse immediatamente il suo "sgomento" per gli attacchi, insinuando che Washington fosse stata ingannata dagli israeliani e spinta a dichiarare guerra.

"Né gli interessi degli Stati Uniti né la causa della pace globale sono ben tutelati da questo. E prego per gli innocenti che soffriranno. Esorto gli Stati Uniti a non farsi ulteriormente coinvolgere. Questa non è la vostra guerra", ha dichiarato.

Venerdì, poche ore prima dello scoppio della guerra, al-Busaidi aveva enfatizzato i progressi nei colloqui.

"Ora stiamo parlando di zero scorte e questo è molto, molto importante perché se non si riesce a immagazzinare materiale arricchito, allora non c'è modo di creare una bomba", ha detto a Face the Nation della CBS.

"Profondamente turbato"

Una delle fonti del Golfo, a conoscenza delle telefonate di bin Salman di sabato, ha dichiarato a MEE che il regno era "profondamente turbato" dal modo in cui è stato gestito l'attacco.

Formulando con cura le proprie critiche, la fonte ha affermato che i sauditi ritengono che qualsiasi coinvolgimento militare di uno degli stati del Golfo contro l'Iran potrebbe trascinare gli Houthi dello Yemen nel conflitto.

"La nostra più grande paura ora è che qualsiasi escalation venga usata come pretesto da Teheran per scatenare la sua rete di alleati", ha affermato la fonte, riferendosi agli Houthi, che i funzionari iraniani hanno precedentemente sostenuto.

Un rappresentante degli Houthi, che ha parlato a condizione di anonimato perché la leadership del gruppo non ha rilasciato un annuncio ufficiale, ha affermato che "il mondo dovrà aspettare e vedere cosa accadrà".

Quando è stato chiesto loro quando e come il gruppo avrebbe risposto, i messaggi di MEE sono rimasti senza risposta.

I ribelli hanno cessato gli attacchi sulla rotta marittima del Mar Rosso nell'ambito di un accordo con l'amministrazione Trump che ha anche interrotto gli attacchi statunitensi contro gli Houthi.

Hanno anche interrotto gli attacchi contro Israele dopo il cessate il fuoco di ottobre, che ha posto fine ai principali combattimenti a Gaza.

Hesham Alghannam, analista della difesa saudita con sede a Riyadh, ha affermato che è fondamentale che il regno mantenga la sua posizione attuale, che molti percepiscono come non allineata con la decisione di Stati Uniti e Israele di attaccare l'Iran, nel tentativo di dissuadere gli Houthi dall'entrare in guerra.

"Gli Houthi hanno i loro piani", ha detto Alghannam a MEE. "Fondamentalmente, se percepiscono che Riyadh sta silenziosamente prendendo le distanze dal fronte anti-Iran, potrebbero addirittura tirarsi indietro", ha aggiunto.

Abdulaziz Alghashian, ricercatore saudita e ricercatore senior non residente presso il Gulf International Forum, ha dichiarato a MEE che i sauditi erano "furiosi" per la decisione di attaccare l'Iran "e hanno fatto tutto il possibile per evitare la situazione".

Ha spiegato he il regno probabilmente eviterà di impegnarsi nella diplomazia pubblica nel mezzo della raffica di attacchi iraniani nel Golfo, ma ha aggiunto che potrebbe cercare di "smorzare" la questione.

A gennaio, MEE ha rivelato che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni sul ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, sull'importanza di sostenere gli Stati Uniti durante un futuro attacco, con argomenti di discussione su come gli attacchi militari potrebbero ridurre la minaccia dell'Iran ai partner nella regione e il suo arsenale di missili balistici.

Non è chiaro se Trump stesse cercando un impegno pubblico da parte del Golfo o un'acquiescenza a porte chiuse, cosa che un funzionario statunitense ha dichiarato a MEE di aver ricevuto.

Nelle prime 12 ore dopo gli attacchi, Trump ha parlato con i leader dell'Arabia Saudita, del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti, nonché con il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Telefonate simili si sono svolte domenica con i leader regionali.

MEE ha contattato la Casa Bianca per avere ulteriori dettagli sulle chiamate, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto risposta.

"Rifiutare dettami o ricatti"

Mentre l'Iran decide di colpire obiettivi che vanno dal famoso hotel Fairmont di Dubai al porto di Jebel Ali, altri analisti hanno avvertito che, quanto più a lungo si protrae la guerra, tanto più il Golfo potrebbe essere spinto ad allinearsi maggiormente con gli Stati Uniti.

"L'Iran sta costringendo il Consiglio di cooperazione del Golfo a salire la scala dell'escalation", ha affermato Firas Maksad, che supervisiona la copertura della geopolitica del Medio Oriente e del Nord Africa da parte dell'Eurasia Group.

"Dovranno prendere in considerazione l'idea di rispondere o, come minimo, di concedere agli Stati Uniti una maggiore libertà operativa per condurre operazioni offensive dai loro territori."

Anche il Ministro di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Reem Al Hashimy, sembra aver suggerito che l'Emirato, ricco di petrolio, potrebbe aprire il suo spazio aereo e le sue basi per supportare gli attacchi statunitensi se gli attacchi di rappresaglia dovessero continuare.

"Siamo stati molto chiari nel dire che non vogliamo che il nostro territorio venga utilizzato per attaccare l'Iran", ha detto domenica Al Hashimy a Becky Anderson della CNN.

"Abbiamo sempre incoraggiato il dialogo e abbiamo voluto assicurarci che non si riducesse a questo, perché la nostra regione non ha bisogno di un'altra guerra. Allo stesso modo, se sarà necessario arrivare a questo, lo si farà. E in realtà, la palla è ora nel campo dell'Iran, che decide come intende trattare con un vicinato e un vicino che tradizionalmente è stato un vicino molto giusto e buono nei suoi confronti".

Secondo Alghannam, Riyadh probabilmente perseguirebbe una risposta più "neutrale" agli attacchi di rappresaglia ed esplorerebbe "ogni possibile canale secondario per porre fine alle ostilità".

L'ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, che continua a esercitare una certa influenza nella regione anni dopo aver lasciato l'incarico, ha esortato il Consiglio di cooperazione del Golfo ad adottare tale approccio e a non lasciarsi "trascinare in uno scontro diretto con l'Iran".

"Ci sono forze che vogliono che gli stati del Consiglio si coinvolgano direttamente con l'Iran, e sanno che l'attuale scontro tra Stati Uniti e Israele da una parte, e l'Iran dall'altra, giungerà al termine", ha affermato domenica sera.

"Ma uno scontro diretto tra gli stati del Consiglio e l'Iran, se dovesse verificarsi, esaurirebbe le risorse di entrambe le parti e offrirebbe a molte forze l'opportunità di controllarci con il pretesto di aiutarci a uscire dalla crisi e a fermare l'esaurimento", ha affermato.

"Gli stati del Consiglio non hanno altra scelta che agire come un'unica mano unita per contrastare qualsiasi aggressione nei loro confronti, respingendo qualsiasi tentativo di imporre diktat o ricattarli", ha aggiunto.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)