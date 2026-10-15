Trump lancia un duro avvertimento all'Europa: "Viene divorata viva"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad rivolgere un duro avvertimento all'Europa nell'ambito della sua strategia sulle tariffe commerciali, affermando che il continente rischia di trovarsi in forte difficoltà.
"Quando impongo una tariffa del cento per cento, guardate cosa succede in Europa. Non applicano tariffe e vengono divorati vivi", ha dichiarato il presidente statunitense nel corso di un intervento pubblico tenutosi mercoledì.
L'appello a un cambio di rotta economico
L'inquilino della Casa Bianca ha proseguito sostenendo che i Paesi europei farebbero meglio ad agire con rapidità, ipotizzando che in caso contrario l'assetto del continente potrebbe subire trasformazioni profonde. Ha inoltre osservato che già oggi l'Europa appare molto diversa rispetto a tempi recenti.
Contestualmente, il presidente ha rivendicato i risultati conseguiti dall'economia americana, definendo gli Stati Uniti più forti che mai e sottolineando la crescita delle entrate finanziarie per il Paese.