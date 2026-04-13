Trump ordina il blocco navale, l'Iran replica: 'Assolutamente ridicolo'.

Il comandante della Marina iraniana ha respinto le minacce di Trump di imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz, definendole "assolutamente ridicole".

"I coraggiosi uomini della Marina della Repubblica Islamica dell'Iran stanno monitorando e seguendo tutti i movimenti dell'aggressore militare statunitense nella regione", ha dichiarato il contrammiraglio Shahram Irani, comandante della Forza navale dell'esercito iraniano, in una dichiarazione diffusa dai media iraniani.

Secondo l'alto comando militare iraniano, "Le minacce del Presidente degli Stati Uniti, in seguito all'umiliante sconfitta del suo esercito nella terza guerra imposta – un blocco navale contro l'Iran – sono estremamente ridicole e ridicole".

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver ordinato alla Marina statunitense di bloccare lo Stretto di Hormuz, una via navigabile strategica attraverso la quale transita circa il 20% del petrolio mondiale.

L'ordine è giunto dopo che i colloqui di alto livello tra Teheran e Washington a Islamabad, capitale del Pakistan, non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre avvertito che qualsiasi imbarcazione che avesse pagato pedaggi all'Iran sarebbe stata intercettata in acque internazionali.

Dall'inizio della guerra di aggressione tra Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio, l'Iran ha imposto restrizioni al transito attraverso lo Stretto di Hormuz.

La Forza navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha dichiarato che lo stretto "non tornerà mai più al suo stato precedente, soprattutto per gli Stati Uniti e Israele".

Teheran ha consentito il passaggio alle navi provenienti da paesi alleati, vietando al contempo il transito alle navi legate a nazioni aggressori e ai loro sostenitori.

Il parlamento iraniano ha approvato un disegno di legge che prevede l'introduzione di pedaggi di transito in valuta nazionale e il divieto esplicito di passaggio per le navi statunitensi e israeliane.

Le forze armate iraniane hanno lanciato centinaia di missili balistici e ipersonici, oltre a droni, contro basi statunitensi in Medio Oriente e posizioni israeliane nei territori occupati.

Gli Stati Uniti hanno riconosciuto decine di vittime tra i militari e ingenti perdite di equipaggiamento.

La minaccia di un blocco statunitense è giunta poche ore dopo la conclusione, senza alcun progresso, di una maratona di negoziati tra Iran e Stati Uniti nella capitale del Pakistan.

Il vicepresidente statunitense JD Vance, che ha guidato la delegazione americana, ha dichiarato al termine della sessione durata 20 ore che ora spetta all'Iran accettare l'"offerta finale e definitiva" di Washington.

Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araqchi ha sostenuto che la parte statunitense ha mostrato "massimalismo, continui cambi di posizione e ostruzionismo" quando l'accordo stava per essere finalizzato.

"Nessuna lezione appresa", ha scritto Araqchi sui social media, sottintendendo che Washington non abbia imparato nulla dai suoi fallimentari scontri con l'Iran.

L'Iran ha ripetutamente affermato che non permetterà agli Stati Uniti o a Israele di dettare le condizioni di utilizzo dello Stretto di Hormuz, che si trova all'interno delle sue acque territoriali.