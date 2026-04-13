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"Vortice mortale". Il primo commento ufficiale dei Pasdaran al blocco annunciato da Trump

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"Vortice mortale". Il primo commento ufficiale dei Pasdaran al blocco annunciato da Trump

 

 

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (CGRI) mette in guardia Washington e gli alleati nel Golfo Persico, dopo l’annuncio di un blocco navale americano

 

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (CGRI) ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti e ai loro alleati, dichiarando che qualsiasi mossa sbagliata nel Golfo Persico li trascinerà “in un vortice mortale di distruzione nello stretto [di Ormuz]”. La dichiarazione, diffusa domenica dai media iraniani, invita Washington a non commettere “errori di calcolo”. Lo riporta Press TV.

La forza militare d’élite iraniana, che detiene la piena autorità sulla rotta strategica, ha ripetutamente avvertito che qualsiasi tentativo di intervento da parte di navi militari aggressori nella zona incontrerà una dura resistenza. L’avvertimento del CGRI arriva dopo l’annuncio del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), secondo cui le sue forze avrebbero implementato un blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani a partire dal 13 aprile alle ore 10:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti).

La tensione è esplosa nonostante i recenti segnali di distensione. Martedì scorso, Stati Uniti e Iran avevano concordato una tregua di due settimane e deciso di riaprire lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa il 20% di tutto il petrolio e il gas commercializzati nel mondo. Tuttavia, lo stretto marittimo è rimasto chiuso “de facto” dall’annuncio. Proprio ieri, dai suoi social, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato una nuova mossa contro Teheran. “La Marina degli Stati Uniti, la migliore al mondo, inizierà il processo di blocco di qualsiasi nave che tenti di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz”, ha scritto su Truth Social.

Nel frattempo, la Guardia Rivoluzionaria Islamica ha ricordato agli Stati Uniti che l’Iran “ha piena autorità sulla gestione intelligente dello Stretto di Ormuz” e che qualsiasi tentativo da parte di navi militari di attraversare la via marittima sarà trattato con severità.

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