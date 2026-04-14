Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO)

Storia in diretta, Loretta Napoleoni intervista Pino Arlacchi (13 aprile 2026)

L'ex vicesegretario delle Nazioni Unite Pino Arlacchi analizza il fallimento della strategia di Trump in Medio Oriente: il blocco dello Stretto di Hormuz si rivela un boomerang dai costi incalcolabili. Mentre la Cina osserva in attesa, gli Stati Uniti appaiono come un «impero malato» che agisce per pura disperazione, incapace di piegare la resistenza asimmetrica dell’Iran. Il rischio? Un petrolio a 200 dollari al barile e il collasso industriale dell’Europa, prigioniera di scelte geopolitiche irrazionali. Tra hybris diplomatica e minacce militari, emerge il ritratto di un Occidente al bivio: proseguire l’escalation o ammettere la fine dell’egemonia unilaterale? Un’analisi senza filtri sulla crisi che sta ridisegnando gli equilibri globali e il destino energetico del nostro continente.