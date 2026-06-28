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1826 - L'anno in cui Bolívar sfidò la Dottrina Monroe

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1826 - L'anno in cui Bolívar sfidò la Dottrina Monroe

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di Francesco Ameliach - TeleSur

Il 1826 avrebbe dovuto essere l'anno della consacrazione del progetto integrazionista di Simón Bolívar. Con l'indipendenza del Sud America praticamente consolidata dopo le battaglie di Junín e Ayacucho, il Libertador immaginava un continente unito e forte, capace di competere ad armi pari con le potenze imperiali dell'epoca. Tuttavia, la storia prese una piega ben diversa. Invece della gloria dell'unione, il 1826 divenne l'epicentro di un terremoto politico che inflisse un colpo fatale alla Gran Colombia.

Per comprendere la portata del disastro, è necessario collegare tre eventi cruciali accaduti in quell'anno: il Congresso Anfizionico di Panama, la ribellione separatista di La Cosiata in Venezuela e l'insanabile spaccatura ideologica tra Simón Bolívar e Francisco de Paula Santander.

Congresso Anfizionico di Panama

Il Congresso Anfizionico di Panama fu convocato il 22 giugno 1826. L'obiettivo era ambizioso, con tre scopi fondamentali:

Creare un esercito comune. Una cittadinanza continentale.

Un tribunale arbitrale.

Tuttavia, il congresso nacque indebolito. Mentre i delegati discutevano sull'istmo, la Gran Colombia, il paese che lo aveva convocato, si stava dilaniando al suo interno in guerre civili. Le nazioni partecipanti notarono immediatamente questa debolezza, che minò la credibilità dell'evento.

La Cosiata e il boicottaggio di Santander

Due mesi prima, nell'aprile 1826, era scoppiata a Valencia la ribellione de La Cosiata, guidata dal generale José Antonio Páez. Questo movimento separatista fu il prodotto di intrighi e manipolazioni machiavelliche nascoste promosse a Bogotà da Santander.

In mezzo a questo caos, il generale Rafael Urdaneta non era ai tavoli diplomatici di Panama, ma il suo ruolo era quello di stratega politico e militare sul fronte interno. Dal Congresso di Bogotá e delle province, Urdaneta si oppose radicalmente al separatismo di Páez e servì da contrappeso alla fazione santanderista. Fu l'alleato più fedele che Bolívar ebbe nel tentativo di mantenere a galla la struttura della repubblica mentre tutto crollava.

La reale portata di questa crisi non è stata registrata nei verbali ufficiali, ma nella corrispondenza privata. Per tutto il 1826 Bolívar mantenne un drammatico scambio di lettere con Urdaneta. Queste lettere costituiscono oggi un riferimento storico fondamentale per comprendere il crollo del progetto di confederazione delle nazioni.

In questi documenti – custoditi e compilati negli archivi storici della corrispondenza del Libertador (come le Memorie del generale O'Leary o i compendi delle Lettere del Liberatore, Vicente Lecuna) – si osserva la grande preoccupazione di Bolívar per la disintegrazione del suo sogno di unità. Nelle lettere vengono evidenziati i seguenti tre aspetti:

La diagnosi del tradimento: nelle sue lettere della metà del 1826, Bolívar confessa a Urdaneta il suo dolore per la direzione del governo di Santander, sottolineando che "mentre si cerca l'unione americana a Panama, si semina divisione nel centro della Repubblica".

Il terrore dell'anarchia: dopo aver appreso dell'avanzata di La Cosiata, Bolívar scrisse a Urdaneta descrivendo il movimento di Páez come "una ferita mortale", mostrando la sua angoscia che i sacrifici dell'indipendenza finissero con la dissoluzione totale dello Stato.

L’annuncio del ritorno per “salvare quello che possiamo”: verso la fine dell’anno, constatando il fallimento di Panama, Bolívar confermò a Urdaneta il suo imminente ritorno a Caracas con la premessa: “Vado lì per salvare quello che posso da questo naufragio”, chiedendo esplicitamente il suo appoggio militare.

Bolívar di fronte alle difficoltà

Il 1826 sembrava destinato alla tragedia, ma fu proprio in quel periodo che emerse la statura di Simón Bolívar come statista disposto a tutto pur di scongiurare il caos. Resosi conto che il Congresso di Panama non avrebbe raggiunto i suoi obiettivi e che il Venezuela era in fiamme a causa della ribellione di Páez, il Libertador prese il controllo della situazione con azioni drastiche e pragmatiche. Lasciò il Perù e si diresse a nord per affrontare la tempesta. Lungi dal cercare un bagno di sangue che avrebbe immediatamente disintegrato la repubblica, Bolívar diede priorità alla pace sociale. Con una decisione straordinariamente audace e controversa, concesse un'amnistia generale a José Antonio Páez e ai ribelli di La Cosiata. Con questa manovra politica di alto livello, Bolívar raggiunse tre obiettivi vitali a breve termine:

Fermò l'imminente secessione del Venezuela.

Represse le ondate di anarchia che minacciavano di distruggere le istituzioni.

Egli scongiurò una devastante guerra civile tra fratelli che avrebbe lasciato il continente indifeso.

Sebbene questa tregua avesse definitivamente fatto infuriare Santander e incrinato l'ordine giuridico di Bogotà, per Bolívar la sopravvivenza dell'unità nazionale e della pace continentale erano al di sopra di qualsiasi formalità legale.

La perseveranza di Bolívar nel mantenere la coesione nel 1826 non fu un capriccio centralista; scaturiva da una profonda e profetica visione geopolitica. Il Libertador comprese perfettamente che la frammentazione in piccole repubbliche deboli e in guerra tra loro sarebbe stata facile preda delle ambizioni delle potenze straniere.

La Dottrina Monroe

Tre anni prima, nel 1823, gli Stati Uniti avevano proclamato la Dottrina Monroe con la prola d’ordine: "L'America agli americani". Bolívar, con sorprendente lucidità, individuò il pericolo nascosto dietro questa apparente posizione difensiva: l'avvertimento di Washington non mirava a difendere l'indipendenza dei popoli del Sud, bensì a delimitare il proprio territorio per una futura espansione ed egemonia.

Per questo motivo, il fallimento del Congresso di Panama e le divisioni causate da La Cosiata rappresentarono un duro colpo per il progetto bolivariano. Bolívar sapeva che l'unico modo per contrastare il nascente imperialismo del Nord e impedire che l'America Latina diventasse il "cortile di casa" di qualcuno era presentarsi al mondo come un blocco unico e unificato, una grande nazione confederata.

Due secoli dopo il tumultuoso anno 1826

Due secoli dopo quel tumultuoso anno 1826, l'eco di quell'anno continua a risuonare. Le azioni di Bolívar per contenere l'anarchia ci ricordano che l'integrazione latinoamericana non è un'utopia romantica del passato, ma una necessità storica e strategica che rimane assolutamente rilevante per garantire la sovranità dei nostri popoli.

Duecento anni dopo, la Presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela Delcy Rodríguez abbraccia le stesse priorità di Bolívar:

Prevenire la dissoluzione totale dello Stato.

Preservare la pace interna.

Prevenire l'anarchia e la guerra civile.

Nella prefazione al Libro Blu, Hugo Chávez afferma: ".…i nostri popoli si sono sempre più allontanati dalle loro radici storiche, dove sicuramente si trovano le chiavi per decifrare il terribile enigma che ci tiene in un continuo andirivieni sull’orlo dell’abisso della storia…".


(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

 

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