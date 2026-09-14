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L'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno commesso un errore di "proporzioni epiche", ha dichiarato una fonte ai media statunitensi il 12 settembre, mentre le forze guidate da Ansarallah continuano ad avanzare lungo la costa occidentale dello Yemen infliggendo enormi perdite alle truppe sostenute da Riyadh.

Le Forze Armate Yemenite (YAF) guidate da Ansarallah "hanno impiegato tutto ciò che avevano a disposizione: ondate su ondate di combattenti... insieme a missili balistici e droni", ha riferito alla CNN una fonte affiliata alle milizie sostenute dall'Arabia Saudita.

Nel rapporto vengono citate altre fonti regionali, tra cui una che ha definito l'avanzata delle YAF un "fallimento saudita-americano di proporzioni epiche". La rapida conquista della strategica città portuale di Al-Mokha e, il giorno successivo, dell'isola di Perim all'imboccatura dello stretto di Bab al-Mandab, ha scatenato un'intensa caccia all'uomo tra i funzionari della coalizione.

Secondo una fonte militare yemenita legata alle forze di Riyadh, sono state avanzate ripetute richieste di supporto aereo durante l'attacco, e il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) aveva assicurato che la copertura aerea saudita fosse in arrivo.

"Ma il supporto aereo non è mai arrivato", ha dichiarato la fonte. "E ora Al-Mokha è caduta".

Fonti interne attribuiscono a Riyadh e a Washington la responsabilità del crollo del fronte. Una di esse parla di "un completo fallimento della leadership politica", causato dai ritardi nel processo decisionale saudita e dall'assenza di raid aerei durante le fasi decisive della battaglia. La CNN ha inoltre riferito che il presidente degli Stati Uniti ha respinto la richiesta del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di colpire Ansarallah, precisando che Washington resta concentrata sulla protezione della libertà di navigazione, mentre spetta ai partner regionali assumere la guida delle operazioni terra.

Il rapporto evidenzia anche gravi debolezze strutturali all'interno delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh. Citando una fonte occidentale a conoscenza delle operazioni, la CNN rivela che Ansarallah si è imbattuta in battaglioni la cui forza effettiva ammontava ad appena il 20% dell'organico ufficiale, a causa di registri paga gonfiati da soldati "fantasma".

L'Arabia Saudita non è inoltre riuscita a presidiare le posizioni militari lasciate libere dal ritiro delle forze degli Emirati Arabi Uniti, avvenuto all'inizio dell'anno a seguito delle divergenze tra Riyadh e Abu Dhabi. Questo vuoto ha lasciato basi chiave sguarnite, accelerando il collasso delle difese. "I sauditi hanno abbandonato gli yemeniti al loro destino", ha affermato un'altra fonte.

Mohammed al-Basha, consulente per i rischi nel mondo arabo, ha rimarcato le mancanze dei vertici locali: "La colpa ricade anche sui leader yemeniti, le cui divisioni interne hanno compromesso le difese. È un problema strutturale che affonda le radici all'interno della coalizione."

La conquista di Al-Mokha e dell'isola di Perim rafforza la posizione strategica di Ansarallah lungo il Mar Rosso, espandendo le basi d'attacco per le operazioni marittime e aumentando il controllo sullo Stretto di Bab al-Mandab, una rotta fondamentale per il commercio globale. Nonostante oltre 100 militari statunitensi siano stati recentemente dispiegati in Arabia Saudita per fornire supporto di intelligence e puntamento, analisti e funzionari avvertono che Ansarallah si sta già mobilitando per nuove avanzate costiere.

Il 12 settembre, i media militari yemeniti hanno diffuso filmati in alta definizione degli scontri. Il video mostra l'assalto alle posizioni nemiche, la distruzione di decine di veicoli militari — compresi mezzi del gruppo mercenario delle Brigate dei Giganti, sostenuto dagli EAU — e la cattura di numerosi prigionieri.

"Questo è il destino dei mercenari in Yemen", dichiara un combattente nel video davanti a un veicolo in fiamme.

L'operazione segue l'attacco del 10 settembre contro diverse isole del Mar Rosso e fa parte di una più ampia offensiva di rappresaglia. Sana'a ha definito l'azione "un'operazione nazionale per l'affermazione della sovranità yemenita", confermando anche la liberazione di tutti i prigionieri detenuti nelle strutture costiere controllate dalle forze filo-saudite.

L'escalation recente è stata innescata dall'attacco saudita di luglio contro l'aeroporto internazionale di Sana'a, sotto blocco dal 2015. Nonostante il processo di pace del 2023 avesse ridotto i combattimenti diretti, il continuo blocco di porti e aeroporti ha riaperto le ostilità, con Sana'a decisa a espellere definitivamente la coalizione a guida saudita dal paese.

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