"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei
802
Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha espresso le sue "più sentite condoglianze" all'Iran per la morte della sua Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso sabato durante l'attacco militare israelo-statunitense contro la Repubblica Islamica.
"Questo atto spregevole costituisce una violazione spregiudicata di tutte le norme del diritto internazionale e della dignità umana", si legge nella dichiarazione rilasciata dal presidente, il quale sottolinea che Khamenei sarà ricordato a Cuba "come un eminente statista e leader del suo popolo, che ha contribuito allo sviluppo di relazioni amichevoli" tra le due nazioni.