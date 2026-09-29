Burkina Faso, Traoré denuncia le trame di Francia e Ucraina

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Il presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha accusato l'Ucraina e la Francia di aver partecipato a tentativi di destabilizzare la nazione africana.

In un'intervista rilasciata all'emittente locale BF1, il leader ha osservato che l'ambasciatore ucraino a Ouagadougou e "alcuni" generali francesi avevano ammesso il coinvolgimento dei rispettivi Paesi in tali azioni, avvertendo al contempo della necessità di prepararsi a simili eventualità.

"Questo non finirà mai; dobbiamo conviverci e prepararci ad affrontarlo", ha detto Traoré quando gli è stato chiesto dei recenti tentativi di destabilizzare il Mali e il Niger.



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